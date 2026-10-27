Ana Vázquez, 51 años, sobre su infancia: "Siempre teníamos gallinas. Ahora tengo 5 gatos con nombres de planetas"

La vida de un diputado de la Cámara Baja discurre habitualmente entre la crispación del Hemiciclo en Madrid, las largas sesiones parlamentarias de martes a jueves y el ave de vuelta a casa.

Pero cuando la política gallega Ana Vázquez cruza el umbral de su domicilio en el municipio ourensano de Bande, el panorama cambia radicalmente de tercio: la sustituyen las botas de campo, el cacareo de las aves de corral y el ronroneo constante de toda una constelación de felinos.

Detrás de su vehemencia en la tribuna de oradores se esconde una auténtica apasionada del entorno rural y de los animales, algo que se encarga de dejar claro cada vez que se quita la chaqueta institucional.

Su hogar en la Baixa Limia no es solo su refugio de paz, sino una animada reserva natural donde convive en completa armonía con perros, gallinas y una auténtica Vía Láctea gatuna.

Una 'adopción' pandémica

El amor de la diputada por sus animales no entiende de límites, aunque sí requiere de ciertas reglas nemotécnicas para no perder la cuenta.

Tal y como ha confesado la propia política sobre su numerosa familia de cuatro patas: "Tengo dos perros como vivo en una zona rural y desde la pandemia he ‘adoptado’, si se puede decir, cinco gatos que alguien los abandonó".

La llegada de los felinos a su vida fue fruto del azar y del compromiso con el bienestar animal tras el confinamiento, cuando estos mininos aparecieron en busca de un hogar y acabaron instalándose definitivamente en su parcela.

Ante el reto logístico de recordar la identidad de cada uno de sus nuevos compañeros de piso en medio de la vorágine política, Vázquez tiró de inventiva científica: "Se llaman Plutón, el preferido, blanco y gris, después está Venus, Júpiter, la Tierra. Le he puesto a los gatos nombres de planetas así no se me olvidan".

Entre todos ellos, el pequeño Plutón —con su característico pelaje blanco y gris— ostenta el título incontestable de ojito derecho de la casa. Un estatus de favorito que comparte con el resto del sistema solar gatuno que deambula libremente por la propiedad.

Entre Ourense y San Jerónimo

Llevar las riendas de una casa de campo con semejante volumen de peludos mientras se atiende la agenda política en la capital no es tarea sencilla.

Sin embargo, en el hogar de la diputada existe un engranaje familiar perfectamente perfeccionado para que a ninguno de sus animales le falte de nada cuando las obligaciones del Congreso la reclaman en Madrid.

"Después tenemos siempre gallinas, aunque las cuida especialmente mi madre igual que los perros cuando estoy en Madrid", explica con gratitud sobre el papel clave de su progenitora, quien toma las riendas del gallinero y del cuidado de los canes durante sus ausencias intersemanales.

En su pueblo natal, sus animales no son un mero entretenimiento, sino parte fundamental de su rutina y su vía de escape. Entre poda de árboles frutales, paseos por el monte y tareas de huerta, la política pontevedresa encuentra en su manada particular la mejor terapia para desconectar del ruido político y mantener siempre los pies bien pegados a la tierra.