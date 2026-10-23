José Andrés, 57 años, cocinero: "Tenemos que alimentar a nuestros perros y gatos con ingredientes reales"

El concepto de nutrición animal está experimentando una transformación profunda. Si durante décadas la alimentación canina se limitó a opciones industriales genéricas, la tendencia actual apunta a trasladar los valores de la alta cocina, los ingredientes frescos y el bienestar integral al comedero de nuestros animales de compañía.

En este contexto, la cocina mediterránea y la selección consciente de producto local han encontrado a su mayor aliado en los platos de cuatro patas. Uno de los grandes abanderados de esta evolución es el chef asturiano José Andrés.

Reconocido mundialmente tanto por su trayectoria gastronómica como por su labor humanitaria al frente de World Central Kitchen, el cocinero ha decidido dar el salto a la nutrición canina aplicando la misma rigurosidad y amor por el producto que utiliza en sus restaurantes.

"Si puedes alimentar a tu gente y a tus mascotas con excelentes ingredientes, ¿por qué no lo harías?", reflexiona el chef al hablar sobre la motivación que impulsó este proyecto en el vídeo promocional de YouTube.

De los mercados a la mesa

Para José Andrés, el origen de una buena alimentación nace siempre en la tierra y en el producto de cercanía. "Me encanta ir temprano por la mañana al mercado de agricultores porque consigues lo mejor y me inspiro. Hoy mismo aprendí algo nuevo: si te pones una judía verde en la camisa y se pega, eso demuestra que está realmente fresca", relata el cocinero.

Esta fijación por la calidad del ingrediente conecta directamente con su infancia en España y con el valor cultural del Mediterráneo.

"Crecí en España, que tiene un campo y tierras de cultivo increíbles. La cocina allí es simple pero profunda; es el corazón del Mediterráneo. Se trata de todas las recetas e ingredientes de los países que lo rodean: mesas más largas, compartir la cultura y compartir quién eres. Esas tradiciones están en tu ADN", explica.

Bajo este marco, la relación con los perros no se concibe como un trámite secundario, sino como una extensión natural del hogar y del acto social de compartir la comida.

Un concepto con nombre propio

De esta intersección entre memoria afectiva y nutrición de calidad nace REÁL MESA, la marca de alimento para mascotas impulsada por el chef. El propio nombre responde a una declaración de intenciones arraigada en sus raíces hispanas.

"Me encanta el concepto de una mesa muy grande con una olla enorme en la que quepamos todos y con nuestras mascotas al lado. Soy de España, ¿cómo querían que lo llamara, table? No, Mesa. Y Reál significa que es real, con los ingredientes reales que ves".

El proyecto elimina de forma deliberada los colorantes, sabores y conservantes artificiales para poner el foco en la salud digestiva y el bienestar animal. Para José Andrés, cuidar de un perro requiere la misma responsabilidad e intensidad emocional que alimentar a cualquier ser querido.

"Todo este proyecto cuidará de nuestros queridos animales de la misma manera en que yo cuido de mi familia. La energía más importante que tenemos es la comida con la que nos alimentamos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestras mascotas", subraya.

Alimentar desde la empatía

La propuesta busca, en última instancia, celebrar el vínculo único entre los humanos y sus compañeros de cuatro patas a través de la comida genuina, democratizando el acceso a recetas formuladas con el rigor de un cocinero de prestigio.

"Cuando me dicen 'José, quiero comer lo que tú comías de pequeño', ¡bum!, ahí es cuando se lo damos a las mascotas", concluye el chef.

Una visión que reafirma que el cuidado de nuestros perros no solo pasa por el paseo diario o el juego, sino por garantizarles una nutrición limpia, real y llena de significado.