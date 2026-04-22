Francia da una lección a España: el Loro Parque de Tenerife explota a sus 5 orcas para el disfrute de los turistas

Para cualquier ser vivo, el primer cumpleaños es un hito de supervivencia y crecimiento. Sin embargo, para Teno, la orca nacida hace un año en Loro Parque, el soplido de las velas no simboliza libertad, sino el inicio de una condena perpetua.

Con apenas un año de edad, la cría ya forma parte del elenco que actúa diariamente para los turistas, marcando lo que activistas describen como el inicio de una vida confinada a un tanque de hormigón.

Mientras los visitantes aplauden sus primeras piruetas, los defensores del bienestar animal advierten que tras el espectáculo se esconde la historia de una industria que se niega a evolucionar, convirtiendo la vida de un depredador marino en un producto de estantería.

Morgan

Teno es hijo de Morgan, una orca cuyo historial es uno de los más controvertidos en la industria de los parques marinos. Rescatada en 2010 frente a las costas de los Países Bajos bajo una premisa de "rehabilitación y liberación", Morgan nunca regresó al océano.

En su lugar, fue trasladada a Tenerife, donde se convirtió en una pieza clave del engranaje de entretenimiento del parque. La tragedia parece perseguir este linaje.

Ula, la primera hija de Morgan, fue rechazada por su madre y criada a mano. Murió antes de cumplir los tres años. Y aunque Teno ha sobrevivido a su primer año, su destino parece sellado. A diferencia de sus parientes silvestres, jamás cazará en el océano ni recorrerá grandes distancias.

"Cualquier persona que visite Tenerife este año debería pensárselo dos veces antes de ir a ver a la 'adorable cría de orca' en Loro Parque", afirma Katheryn Wise, responsable de campañas de vida silvestre en World Animal Protection, para quien la celebración de este aniversario es agridulce

"Cuando la música se detiene y el público se va, Teno seguirá dando vueltas en esa misma piscina vacía durante décadas. Un cumpleaños debería ser un momento de celebración, pero en el caso de Teno simplemente marca el primero de muchos años confinado en un tanque estéril".

El declive de un negocio cuestionado

A pesar de la creciente oposición global y de legislaciones restrictivas en países como Canadá, Francia y México, la cría en cautiverio persiste en España. Mientras Marineland Antibes en Francia cerró sus puertas en enero de 2025, dejando a dos orcas en un limbo legal y biológico debido al deterioro de sus tanques, Loro Parque se mantiene firme.

De hecho, en febrero de 2025, portavoces del parque confirmaron que no tienen planes de detener su programa de reproducción, a pesar de que la autoridad científica española (CITES) rechazó recientemente al parque como centro de reubicación para otras orcas, citando que sus instalaciones "no cumplen con los estándares mínimos de área, volumen y profundidad".

El papel de la industria turística

El foco de las críticas no solo recae en el parque, sino en quienes venden las entradas. TUI Group, uno de los mayores operadores turísticos del mundo, ha sido acusado de inconsistencia ética.

En noviembre de 2024, TUI actualizó su política de bienestar animal prohibiendo la venta de entradas a lugares que críen cetáceos con fines comerciales. Sin embargo, siguen promocionando Loro Parque.

La empresa justifica esto bajo el argumento de que la reproducción "beneficia la estructura social" de los animales, una postura que la artista Flavia Cacace, estrella de Strictly Come Dancing, critica con dureza.

"Me horrorizó saber que las orcas seguían siendo criadas para una vida de cautiverio solo para entretener a los turistas. Estos animales no eligen ser artistas, se les obliga. Marcas como TUI están apoyando su cautiverio y esto demuestra cuánto nos falta por avanzar en el respeto y la protección de los animales salvajes".

El futuro de las orcas en Europa

Actualmente, quedan solo 60 orcas en cautiverio en todo el mundo. En suelo europeo, la cifra se ha reducido a seis: cuatro en Loro Parque y dos en el ya clausurado Marineland Antibes.

La ciencia es clara: las orcas son depredadores altamente inteligentes con vínculos sociales que el cautiverio destruye sistemáticamente.

Mientras el mundo parece avanzar hacia el fin de estos espectáculos —impulsado en gran medida por la conciencia social tras documentales como Blackfish—, casos como el de Teno recuerdan que, para algunas empresas, la cría de estos majestuosos animales sigue siendo un activo económico demasiado valioso como para renunciar a él.

"Las actitudes están cambiando", concluye Wise. "Los recintos están cerrando y muchos países están prohibiendo el cautiverio. Sin embargo, TUI sigue beneficiándose al explotar vacíos legales en su propia política de bienestar animal".