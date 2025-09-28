Mowgli, un gatito abandonado rescatado de la calle en estado grave: "Tenía gusanos, estaba desnutrido y débil. Lo salvamos"

Un diminuto maullido en mitad del silencio llamó la atención de una joven mientras pasaba por su vecindario. A un lado del camino, hecho una bola y sin señales de su madre ni de sus hermanos, un gatito abandonado luchaba por sobrevivir.

Allí comenzó la historia de Mowgli, un pequeño gato que pasó del abandono a convertirse en un compañero inseparable.

El hallazgo inesperado

La rescatadora recuerda con claridad el momento en el que lo vio por primera vez: "Estaba allí, hecho una bolita, muy frágil. Le envié una foto a mi pareja y le dije: 'Este pobre gato'."

Aunque pensaron que tal vez su madre volvería, la escena se repitió al día siguiente. El gatito permanecía inmóvil en el mismo sitio, vulnerable y enfermo. Fue entonces cuando decidieron actuar.

La lucha por sobrevivir

Al llevarlo al veterinario supieron la gravedad de su estado: tenía gusanos, estaba desnutrido y débil. Su recuperación se convirtió en un proceso largo y delicado.

"Tardó meses en empezar a parecer un gatito normal, estaba realmente enfermo", reconoce la joven. Cada día era un esfuerzo conjunto de cuidados y cariño, hasta que, poco a poco, el gatito venció la fragilidad.

Un vínculo único

La experiencia no solo salvó al pequeño, también forjó una relación especial entre él y quien le dio un hogar. "Se dio cuenta de que no le íbamos a hacer daño. Solo confía en nosotros. Yo puedo cogerlo, acariciarlo, y se queda dormido en mis brazos. Eso le encanta. Pero solo conmigo", cuenta con emoción la rescatadora.

Ese lazo de confianza exclusiva convirtió a Mowgli en un gato profundamente apegado a su familia, siempre buscándolos y reclamando su presencia.

El gato del vecino

Aunque desconfiado con otros gatos, Mowgli encontró un compañero insólito: el gato de otro vecino que, tímido y curioso, empezó a colarse por la ventana.

"Un día entró sin más, como si fuera su casa", recuerda entre risas. Desde entonces, ambos animales repiten un ritual que parece coreografiado: maullidos en la ventana, juegos compartidos y largas horas juntos.

La recompensa de salvar una vida

Hoy, Mowgli es un ejemplo de resiliencia, ternura y carácter. Su transformación es también el testimonio de lo que significa cuidar a otro ser vivo en su momento más vulnerable.

"Es una sensación increíble. Saber que salvaste una pequeña vida y verla convertirse en este personaje maravilloso... Te hace sentir que realmente hiciste algo bueno", reflexiona la joven.

La historia de Mowgli no es solo la de un rescate, sino también la de cómo un frágil maullido a punto de apagarse encontró eco en un corazón dispuesto a escuchar.