Francisco Salado en su intervención en la WTM en Londres. EE

Salado exige al Gobierno un plan de transporte alternativo entre Málaga y Madrid tras el cierre de la línea ferroviaria

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LO ESENCIAL Las claves Francisco Salado exige al Gobierno de España un plan de transporte alternativo tras el corte de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid. El presidente de la Diputación solicita más frecuencias aéreas a precios asequibles y refuerzos de líneas de autobuses para mitigar el impacto económico y turístico. Durante la WTM de Londres, Turismo Costa del Sol anuncia una inversión de 1,5 millones de euros para atraer a un turismo británico de mayor calidad y gasto. Las aerolíneas prevén un 5% menos de plazas ofertadas con Reino Unido hasta marzo, aunque la provincia prevé cerrar el año con 3,3 millones de visitantes británicos.

El accidente ferroviario en Urda ha causado la muerte de 69 personas y ha conmocionado de nuevo al país. Además, se ha vuelto a cortar por segunda vez en lo que va de año la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha viajado a Londres para la inauguración de la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

Salado ha exigido al Gobierno que establezca un plan de transporte alternativo para viajar entre Málaga y Madrid, ya que la falta del transporte por tren tiene todo tipo de consecuencias económicas, siendo las más evidentes las turísticas.

"Le exijo al Gobierno de España que se ponga a trabajar y que haga un plan de transporte alternativo para Andalucía y para la Costa del Sol", ha indicado.

Llueve sobre mojado porque hay que recordar que tras el trágico accidente en Adamuz y la rotura del talud en Álora por las lluvias, no hubo tren directo entre Málaga y Madrid durante casi cinco meses en el primer semestre de este año.

Un momento de la intervención de Salado. EE

"Eso no puede ocurrir y es falta de esfuerzo, de cariño, y de gestión de algo tan importante como es la movilidad y el transporte público", ha afirmado Salado, quien ha hecho hincapié en que "lo peor de todo es que cuestan vidas. Ha costado vidas y eso es irrecuperable".

Salado ha pedido al Gobierno que colabore con las líneas aéreas para poner más frecuencias entre Málaga y Madrid a precios asequibles.

"El Gobierno tiene que liderar con ellos y ayudar a las compañías a que estas mejoras se produzcan cuanto antes, con más refuerzos aéreos y de transporte a través de distintas líneas de autobuses", ha reclamado.

El presidente de la Diputación ha criticado la nueva situación de desconexión de Málaga con la capital española y ha lamentado las pérdidas económicas que también se van a producir tanto en el sector turístico como empresarial.

Atraer más turistas británicos

Cada año Turismo Costa del Sol hace un fuerte despliegue en la WTM de Londres ya que el turista británico es el más importante para la Costa del Sol desde el punto de vista internacional.

“El principal objetivo de nuestra participación en la World Travel Market (WTM) de Londres 2026 es una decidida apuesta por reforzar la calidad del turismo británico y atraer visitantes que realicen estancias más prolongadas y generen un mayor gasto en el destino”, ha indicado Salado.

Vista del expositor de la Costa del Sol en la WTM en Londres. EE

Las líneas aéreas prevén un 5% menos de plazas ofertadas entre Málaga y Reino Unido entre octubre y marzo, por lo que hay que intentar que los que vengan estén más tiempo y gasten más.

“Este descenso nos debe llevar a buscar turistas con una mayor estancia en el destino. Es decir, primar la calidad sobre la cantidad”, ha subrayado Salado.

Para convencer de nuevo al turista británico Turismo Costa del Sol va a invertir además 1,5 millones de euros en acciones promocionales el año que viene.

Turismo Costa del Sol prevé cerrar el ejercicio con cerca de 3,3 millones de turistas británicos, un 2,8% más que en 2025, y unos ingresos turísticos de 4.629 millones de euros, lo que supondría un incremento del 0,44%.