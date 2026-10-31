El turismo nacional dispara un 60% las reservas en casas rurales de Málaga por el puente de Todos los Santos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Las reservas en casas rurales de Málaga aumentan un 60% durante el puente de Todos los Santos gracias al impulso del turismo nacional. La ocupación media en la provincia alcanza el 73,3%, destacando destinos como Torrox, Frigiliana, Nerja, Ronda y Antequera. El 48,5% de las reservas corresponden a familias con niños, con una media de casi seis viajeros por grupo. El precio medio por persona y noche se sitúa en 33,5 euros, impulsado por el interés en el descanso, el senderismo y la gastronomía.

El puente de Todos los Santos ha dado un impulso al turismo rural en la provincia de Málaga. Las reservas en casas rurales han aumentado un 60% con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas principalmente por los viajeros nacionales, según las previsiones de la plataforma Ruralidays.com.

La ocupación media de los alojamientos rurales malagueños se sitúa en el 73,3% durante estos días, en los que muchos viajeros aprovechan el festivo para hacer una escapada en familia, disfrutar de Halloween o adentrarse en los paisajes de otoño. Torrox, Frigiliana, Nerja, Ronda y Antequera se encuentran entre los destinos de la provincia que concentran una mayor demanda.

El comportamiento de Málaga se sitúa ligeramente por encima de la media andaluza, que alcanza una ocupación del 71,4%. Jaén encabeza el ranking de las provincias más demandadas, con un 75,3%, seguida de Granada, con un 72,8%. Por detrás se encuentran Cádiz (70,2%), Córdoba (69,3%), Huelva (65,6%), Sevilla (64,3%) y Almería (51,6%).

El mercado nacional es el principal motor de este aumento de las reservas. "El hecho de que haya más reservas de clientes nacionales también hace que crezca el número de huéspedes por casa, ya que habitualmente estos grupos son más numerosos que los extranjeros", explica el cofundador de Ruralidays, Félix Zea.

De hecho, los viajes en familia con niños representan casi la mitad de las reservas realizadas para este puente, con un 48,5%. Las escapadas en pareja suponen el 17%, mientras que los grupos de amigos concentran el 8,5%. El número medio de viajeros por reserva se acerca a las seis personas.

Junto al turismo español, también han aumentado las reservas procedentes de otros países europeos. Francia registra un crecimiento del 59%, mientras que los visitantes de Dinamarca aumentan un 55%. Bélgica y la República Checa también experimentan incrementos, del 30% y el 27%, respectivamente.

El descanso es la principal motivación de los viajeros que eligen una casa rural, seguido del buen clima y del interés por descubrir la cultura y las tradiciones de los destinos.

Las rutas de senderismo y los paisajes de otoño también forman parte de los planes habituales durante estos días. "Los visitantes aprovechan sobre todo para descansar, celebrar Halloween y hacer rutas de senderismo y descubrir los colores del bosque en otoño", señala Zea.

El precio medio de las casas rurales durante este puente se sitúa en 33,5 euros por persona y noche, un 2,2% más que en las mismas fechas del año pasado. Entre los motivos que llevan a los viajeros a elegir este tipo de escapadas también figuran las visitas a ciudades, el contacto con la naturaleza, la cercanía de la playa y la gastronomía local.