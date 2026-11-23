Pedro J. Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, en su despacho. Commálaga

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LO ESENCIAL Las claves El pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, ha sido elegido como nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). Su mandato durará dos años, durante los cuales compaginará ambos cargos con el objetivo de reforzar la unidad y participación de los ocho colegios provinciales. Entre sus principales prioridades destacan la defensa de un Estatuto Marco propio para la profesión médica, la mejora de sus condiciones laborales y la protección de las competencias profesionales. También se enfocará en impulsar la salud mental de los médicos mediante el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), la formación continuada y la transparencia institucional.

El doctor Pedro J. Navarro Merino ha sido elegido como nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM).

El pediatra y actual presidente del Colegio de Médicos de Málaga compaginará ambas responsabilidades durante su mandato, con el compromiso de reforzar la unidad de los ocho colegios provinciales y la defensa de la profesión médica.

Navarro, según han informado en un comunicado, afronta los próximos dos años de mandato al frente del Consejo con el objetivo de impulsar una institución unida, participativa y cercana a los ocho colegios provinciales, trabajando desde el diálogo, el consenso y la unidad.

Entre las prioridades del nuevo equipo se encuentra la defensa de un Estatuto Marco propio para la profesión médica, que reconozca sus singularidades, responsabilidades y condiciones de ejercicio, así como la defensa de las competencias profesionales de los médicos y de unas condiciones laborales y profesionales dignas.

El fortalecimiento de la salud mental de los médicos, la protección y desarrollo del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), la formación continuada y la mejora de los servicios colegiales serán también líneas fundamentales de actuación.

Asimismo, según han explicado, la nueva junta directiva apuesta por reforzar la cooperación y la interlocución institucional, avanzar en transparencia y comunicación y hacer del CACM una institución cada vez más cercana a los colegios y a los colegiados.

“Asumo esta responsabilidad con ilusión y con un objetivo muy claro: construir un consejo de todos, donde cada provincia tenga voz y donde las decisiones se tomen de forma conjunta”, asegura Pedro Navarro Merino, presidente del CACM, en un vídeo.