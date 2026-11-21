Vuelven los 'supersábados' de vacunación en Málaga: estos son los siete puntos para protegerse de la gripe sin cita

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LO ESENCIAL Las claves La provincia de Málaga acoge el primer 'supersábado' de la campaña de vacunación contra la gripe, permitiendo inmunizarse sin necesidad de pedir cita previa. Se han habilitado siete puntos de vacunación en ubicaciones de Málaga capital, Vélez-Málaga, Antequera, Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Ronda y Marbella. La campaña incluye una unidad móvil en el Centro Comercial La Cañada de Marbella dentro de la iniciativa 'preVENCER Andalucía'. La jornada está dirigida a la población diana, incluyendo mayores de 60 años, niños de 6 a 59 meses, embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario o de seguridad.

Los 'supersábados' de la campaña de vacunación de la gripe en Andalucía están de vuelta. Hoy, sábado 21 de noviembre, se celebra el primero de esta temporada y en la provincia de Málaga habrá siete puntos, donde quien lo desee puede ir y protegerse ante los virus respiratorios cuya incidencia sube durante esta época del año.

No hace falta pedir cita, solo hay que acercarse a cualquiera de los puntos habilitados que en Málaga son:

El Centro Comercial Carrefour Rosaleda de la capital.

El Centro Comercial El Ingenio de Vélez-Málaga.

El Centro Comercial La Verónica de Antequera.

La Plaza de San Sebastián de Alhaurín de la Torre.

El Centro Comercial Miramar de Fuengirola.

El Círculo de Artistas en la plaza del Socorro de Ronda.

El Centro Comercial La Cañada de Marbella.

Esta unidad móvil en Marbella es una de las novedades de este año, ya que forma parte de la campaña 'preVENCER Andalucía' que apoyará a los 'supersábados'. En esta primera jornada estarán en Jerez de la Frontera (Cádiz) y en Marbella, en el Centro Comercial La Cañada, según explicó el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

¿Quién puede vacunarse?

La vacunación está pensada para la población diana y las personas que conviven con ella. En concreto, pueden vacunarse las personas de 60 años o más; los menores de 60 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo; los niños de 6 a 59 meses; las embarazadas y mujeres que hayan dado a luz hace menos de seis meses; las personas que conviven con alguien de estos grupos; y los profesionales sanitarios y sociosanitarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y personas que trabajan con animales.