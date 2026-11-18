Una imagen de la jornada de EPOC en el Clínico. Junta de Andalucía

La enfermedad respiratoria que se confunde con la edad o el tabaco: hospitales de Málaga alertan sobre sus síntomas

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LO ESENCIAL Las claves Hospitales de Málaga advierten sobre la falta de diagnóstico de la EPOC debido a que sus síntomas, como la dificultad para respirar o la tos, suelen atribuirse erróneamente al tabaco o la edad. El Hospital Virgen de la Victoria incorpora tratamientos biológicos avanzados para reducir las agudizaciones graves y la frecuencia de ingresos hospitalarios en pacientes seleccionados. El Hospital Regional de Málaga enfatiza la educación sanitaria, el abandono del tabaco y la actividad física adaptada para que los pacientes mantengan su autonomía y gestionen la enfermedad. Las consultas monográficas de EPOC en el Hospital Valle del Guadalhorce atienden anualmente a cerca de 2.600 personas afectadas por las variantes más severas de esta patología.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una afección respiratoria crónica que daña las vías respiratorias y el tejido pulmonar que cada año, profesionales de todo el mundo tratan de darle visibilidad el tercer miércoles de noviembre.

Profesionales de diferentes hospitales de la provincia se han citado en sus centros para abordar la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y los cuidados de esta enfermedad.

El diagnóstico precoz es fundamental, ya que la EPOC continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada.

Sus síntomas más habituales son la dificultad para respirar, la tos persistente, la expectoración y la sensación de opresión torácica.

En muchas ocasiones, los pacientes normalizan estas manifestaciones y las atribuyen al envejecimiento, al consumo de tabaco o a una pérdida de forma física, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Los especialistas recomiendan consultar con el médico ante síntomas respiratorios persistentes, especialmente en personas mayores de 40 años con antecedentes de tabaquismo.

Este miércoles también han abordado los avances en los tratamientos. En el Hospital Universitario Virgen de la Victoria destacan el nuevo abordaje clínico de este año, donde el servicio de Neumología ha comenzado a incorporar tratamientos biológicos recientemente aprobados para perfiles de pacientes seleccionados.

Esta terapia avanzada permite reducir significativamente las exacerbaciones graves, lo que se traduce en una clara disminución del número de ingresos hospitalarios y de atenciones en el servicio de Urgencias.

Por otro lado, en la consulta del Hospital Regional Universitario de Málaga trabajan en gran medida la educación sanitaria para que los pacientes conozcan la enfermedad.

Para ello llevan a cabo actividades de formación y acompañamiento, que se complementan con atención telefónica y por correo electrónico para facilitar la resolución de dudas relacionadas con los tratamientos.

La neumóloga Esperanza Doña ha explicado que "la EPOC es una enfermedad crónica que requiere un abordaje continuado y personalizado, adaptado a las características de cada paciente. Su control no depende únicamente del tratamiento farmacológico, sino también del conocimiento de la enfermedad y de la implicación de los pacientes en sus cuidados diarios".

También ha destacado que "la educación sanitaria es fundamental para que los pacientes conozcan su enfermedad, utilicen correctamente los tratamientos y sepan cómo actuar ante una posible agudización. La consulta de Enfermería desempeña un papel esencial en este proceso".

Los especialistas también han recordado la importancia de mantener una actividad física adaptada, evitar el tabaco, seguir el tratamiento prescrito y acudir a las revisiones periódicas.

"Tener EPOC no significa renunciar a una vida activa. Con un diagnóstico adecuado, un tratamiento individualizado y una buena educación sanitaria, muchos pacientes pueden mantener su autonomía y controlar mejor su enfermedad", ha subrayado la neumóloga.

2.600 pacientes en el Clínico

Las consultas monográficas de EPOC ubicadas en el Hospital Valle del Guadalhorce atienden cada año a unos 2.600 pacientes con las formas más severas de la enfermedad.