Málaga tiene al mejor cirujano plástico de España, según Doctoralia: trabaja en el Hospital Vithas desde 2018

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LO ESENCIAL Las claves Javier Collado Alcázar, especialista del Hospital Vithas Málaga, ha sido distinguido como el mejor cirujano plástico de España en la decimotercera edición de los Doctoralia Awards. Los galardones valoran la excelencia profesional mediante el reconocimiento directo tanto de los propios pacientes como de otros compañeros del sector sanitario. El doctor Collado es experto en cirugía facial y mamaria, además de ser un referente nacional en procedimientos de reasignación de género. Su trayectoria incluye formación internacional en centros de prestigio en Estados Unidos y Taiwán, además de doctorarse con calificación sobresaliente cum laude.

Javier Collado Alcázar, miembro de la Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética de Vithas Málaga desde el año 2018, ha sido elegido como el mejor cirujano plástico de España según los reconocidos galardones Doctoralia Awards 2026, que cumplen ya su decimotercera edición.

Estos premios, según ha informado Vithas Málaga en un comunicado, reconocen a los especialistas y centros sanitarios mejor valorados, tanto por sus pacientes como por sus propios compañeros de profesión.

El doctor Collado es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Medicina Estética y numerosos cursos de especialización a sus espaldas.

También es experto en cirugía facial, mamaria y un auténtico referente nacional en reasignación de género. Además, durante su periodo de especialización, realizó su tesis doctoral en colaboración con la Universidad de Málaga con una calificación de sobresaliente cum laude.

En cuanto a su experiencia profesional, se incorporó al Hospital Vithas Málaga tras cursar numerosas estancias hospitalarias en prestigiosos centros de cirugía plástica ubicados en países como Estados Unidos o Taiwán, donde aprendió y perfeccionó los últimos avances en cirugía estética y reparadora.

“Me gusta insistir en la especial importancia que este premio tiene para mí, ya que se concede en base a las opiniones de otros compañeros de profesión y, lo que es más importante, también por los propios pacientes que han pasado por mi consulta en los últimos meses” concluye Collado.