Málaga reúne a 600 médicos de España y Latinoamérica en la XV Reunión Científica de Ginecología Privada

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Alrededor de 600 especialistas de España y Latinoamérica se reúnen en Málaga en la XV Reunión Científica de Ginecología Privada (GINEP). El encuentro internacional, codirigido por el doctor Rodrigo Orozco del Hospital Quirónsalud Málaga, incluye por primera vez una jornada dedicada a estrechar lazos con Iberoamérica. Las jornadas abordan avances tecnológicos como la inteligencia artificial aplicada a la ecografía, la cirugía robótica y la terapia hormonal personalizada. Se presentan nuevas guías científicas centradas en el tratamiento del virus del papiloma humano y en el manejo de la obesidad y el riesgo cardiovascular en la mujer.

La ginecología española mira esta semana hacia Málaga. La ciudad ha acogido la decimoquinta edición de la Reunión Científica de Ginecología Privada (GINEP), que por primera vez ha incorporado una jornada internacional con la participación de especialistas procedentes de distintos países latinoamericanos. En total, alrededor de 600 profesionales se han dado cita para poner en común investigaciones, experiencias clínicas y nuevos enfoques en el tratamiento de la salud femenina.

Médicos de México, Venezuela, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, entre otros países, han participado en una sesión de trabajo concebida para estrechar la colaboración entre profesionales de España e Iberoamérica. La idea es que el intercambio no se limite a los días del congreso, sino que pueda traducirse en proyectos de investigación y cooperación científica.

La reunión, dirigida por los doctores Santiago Palacios y Rodrigo Orozco, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, ha puesto sobre la mesa algunos de los campos que están marcando la evolución de la especialidad. Durante la jornada internacional se han organizado grupos de trabajo sobre microbiota, ginecología regenerativa, atrofia vulvovaginal y sexualidad en la menopausia, con el análisis de casos reales y distintas propuestas de abordaje.

La actividad ha continuado los días 12 y 13 de noviembre en el campus UAX Mare Nostrum de la Universidad Alfonso X el Sabio, nueva sede del encuentro. Allí, el programa ha combinado talleres prácticos y sesiones científicas centradas en los cambios que está experimentando la atención ginecológica, desde el uso de nuevas tecnologías hasta la personalización de los tratamientos.

Uno de los asuntos abordados ha sido la aplicación de la inteligencia artificial a la ecografía ginecológica, junto con las posibilidades de la terapia hormonal adaptada a cada paciente. También han tenido espacio la cirugía robótica y mínimamente invasiva, los miomas uterinos y los avances en el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia.

La obesidad y sus consecuencias sobre la salud de la mujer han ocupado igualmente un lugar destacado. El programa ha incluido un simposio sobre riesgo metabólico y cardiovascular en ginecología, además de la presentación de una nueva guía de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia dedicada a esta cuestión. A ello se ha sumado la presentación de la Guía SARA, centrada en el abordaje del virus del papiloma humano en la ginecología privada.

La medicina materno-fetal, la salud vulvovaginal, los problemas de sueño durante la menopausia y la medicina reproductiva han completado una agenda que también ha reservado espacio para debatir sobre el papel de la sanidad privada en la investigación y la formación de nuevos profesionales.