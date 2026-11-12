Seis horas para salvar el cerebro de un bebé recién nacido: así funciona el sistema de neuroprotección neonatal

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Vithas Málaga cumple cinco años aplicando técnicas de neuroprotección neonatal para reducir el riesgo de daño cerebral por falta de oxígeno en partos. El protocolo de hipotermia terapéutica requiere bajar la temperatura corporal del bebé a 33,5 grados durante 72 horas, siendo vital iniciarlo en sus primeras seis horas de vida. En 2023, el centro realizó el primer traslado con hipotermia activa de Andalucía al evacuar a un recién nacido desde Gibraltar, quien fue dado de alta sin secuelas. Entre enero y septiembre de 2026, la Unidad Neonatal de Vithas Málaga ha efectuado 28 traslados críticos, lo que representa un aumento del 47 % respecto al ejercicio anterior.

El Hospital Vithas Málaga celebra el quinto aniversario de la incorporación de técnicas de neuroprotección en su Servicio de Pediatría y Neonatología.

Estos protocolos buscan reducir el riesgo de daño cerebral en bebés que sufren falta de oxígeno o riego sanguíneo durante el parto.

Desde 2021, el hospital combina la hipotermia terapéutica con sistemas de monitorización cerebral continua.

Esta metodología está indicada para tratar la encefalopatía hipóxico-isquémica, una grave complicación que afecta aproximadamente a entre uno y dos de cada mil recién nacidos en España.

El tratamiento consiste en reducir de forma controlada la temperatura corporal del bebé hasta los 33,5 grados durante 72 horas para luego recalentarlo gradualmente.

Para mejorar el pronóstico, resulta fundamental iniciar este protocolo clínico durante las primeras seis horas de vida.

En marzo de 2023, un equipo del centro protagonizó el primer traslado neonatal con hipotermia activa de Andalucía. Los especialistas se desplazaron hasta Gibraltar para enfriar a un bebé con asfixia perinatal y mantenerlo estable en ambulancia hasta Málaga, recibiendo el alta sin secuelas.

El Dr. José Enrique Sánchez, coordinador de Pediatría y Neonatología, destaca la importancia de la rapidez asistencial. “La hipotermia terapéutica es hoy el tratamiento de referencia para estos bebés, pero solo funciona si se empieza en las primeras seis horas de vida”, afirma.

El especialista añade que “por eso no basta con tener el equipo: hace falta un equipo humano preparado para aplicarlo desde el primer minuto, incluso dentro de la ambulancia”.

Además, subraya la utilidad clínica de los dispositivos actuales de control neurológico en la unidad.

Sobre esta tecnología, el Dr. Sánchez señala que "la monitorización cerebral nos deja ver cómo funciona el cerebro del bebé mientras lo tratamos. Llevamos usando la hipotermia y la monitorización desde 2021, y hoy forman parte ya de nuestra rutina diaria”.

Esta labor se enmarca en la colaboración con la Gibraltar Health Authority para evacuar pacientes graves. Entre enero y septiembre de 2026, la Unidad Neonatal malagueña ha realizado 28 traslados críticos, cifra que supone un incremento del 47 % respecto al año anterior.

Por su parte, el Dr. Juan Pérez, jefe de Cirugía Pediátrica e impulsor del proyecto, valora el crecimiento del servicio.

“Cuando apostamos por esto en 2021 teníamos claro que las familias de Málaga y de Gibraltar merecían tener cerca la misma neuroprotección neonatal que ofrecen los grandes centros de referencia”, asegura.