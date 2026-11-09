El Hospital Pascual de Málaga recupera la actividad asistencial: abre 15 consultas de cuatro especialidades

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Pascual de Málaga retoma su actividad tras iniciar la apertura escalonada de 15 consultas externas de cuatro especialidades y una Unidad de Continuidad Asistencial. El centro médico pasa a depender del Hospital Regional Universitario de Málaga, trasladando consultas de Medicina Interna, Neurología, Digestivo y Anestesiología para liberar espacio en sus sedes. La nueva Unidad de Continuidad Asistencial cuenta con 12 puestos de atención destinados a coordinar el seguimiento de pacientes crónicos complejos y ancianos frágiles para evitar urgencias. La segunda fase del proyecto sumará la hospitalización con 42 habitaciones y salas de endoscopia, previendo finalizar sus obras a principios de 2027 tras una inversión global de 6,5 millones.

El Hospital Pascual de Málaga vuelve a tener pacientes. El centro ha abierto sus puertas y ha iniciado así el proceso de la apertura escalonada planificada por la Junta de Andalucía.

El edificio, en el número 33 de la calle Amargura en el barrio de La Victoria, ha iniciado su actividad asistencial poniendo en funcionamiento 15 consultas externas de cuatro especialidades y una nueva Unidad de Continuidad Asistencial (UCA).

De esta manera, arranca la primera fase de apertura de este centro médico que pasa a depender del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Qué ha abierto este lunes

En esta primera fase comenzarán a funcionar seis consultas de Medicina Interna, cuatro de Neurología, tres de Aparato Digestivo y dos de Anestesiología.

No son consultas nuevas, ya que se trasladan desde otros edificios del Hospital Regional. Ese movimiento permitirá reorganizar y ampliar la actividad en los pabellones General y Civil y en el CARE José Estrada.

La principal novedad es la Unidad de Continuidad Asistencial (UCA), dirigida a pacientes crónicos complejos y personas mayores frágiles.

Su objetivo es coordinar Atención Primaria y hospital, sobre todo Medicina Interna, para reaccionar antes a los cambios en la salud de estos pacientes y evitar visitas innecesarias a Urgencias e ingresos evitables.

Según el proyecto de obra, la unidad cuenta con 12 puestos de atención (ocho sillones y cuatro camas) y cuatro consultas.

Qué cambia para los pacientes

El hospital lleva semanas gestionando las citas con la nueva ubicación. Durante los primeros días mantendrá consultas de contingencia en los lugares de origen, para resolver incidencias y atender a quienes acudan por error a la sede anterior.

Segunda fase de apertura

La hospitalización llegará en la segunda fase. Las obras comenzaron el 10 de agosto en más de 2.300 metros cuadrados de la segunda planta y deben terminar en el primer trimestre de 2027.

El contrato, de 1,73 millones de euros, fue adjudicado a la malagueña Construcciones T. Arjona.

Esa planta tendrá 35 habitaciones dobles, siete habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida y tres salas de endoscopias con áreas de recuperación y preanestesia.

Acogerá a mayores frágiles, crónicos complejos y personas que necesiten cuidados paliativos. La inversión total asciende a 6,5 millones de euros y el centro sumará 259 profesionales.