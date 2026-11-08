Málaga gana peso en la lucha contra el cáncer: sus hospitales participan en casi 3 de cada 10 ensayos clínicos de Andalucía

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los hospitales de Málaga acumulan el 29% de las participaciones en ensayos clínicos oncológicos de Andalucía, posicionándose como el segundo polo investigador tras Sevilla. El Hospital Regional y el Virgen de la Victoria son el segundo y tercer centro andaluz con más actividad en investigación clínica sobre el cáncer, con 82 y 59 estudios respectivamente. La provincia lidera la producción científica andaluza en cáncer de pulmón con el 29% de las publicaciones y destaca en investigación de sarcomas, páncreas y linfomas. Como principales retos, Málaga capta menos financiación filantrópica que Sevilla y actualmente no cuenta con sedes de empresas biotecnológicas dedicadas específicamente al cáncer.

Málaga se ha consolidado como uno de los motores de la investigación contra el cáncer en Andalucía, ya que es el segundo gran polo de ensayos clínicos de la comunidad autónoma, solo por detrás de Sevilla.

Así lo refleja la Radiografía sobre el estado de la investigación en cáncer en Andalucía 2026, elaborada por la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que analiza la capacidad investigadora de la comunidad en ciencia básica, ensayos clínicos e innovación.

Entre los datos expuestos sobre Málaga, destaca la investigación clínica. Los hospitales malagueños acumulan el 29% de las participaciones en estudios clínicos oncológicos que estaban reclutando pacientes en Andalucía en junio de 2026.

Málaga es la segunda provincia, por detrás de Sevilla (39,4%), y muy por delante de Córdoba (9,5%) y Granada (9,3%).

El Regional y el Clínico

El Hospital Regional Universitario de Málaga participa en 82 estudios clínicos de cáncer, lo que lo convierte en el segundo hospital andaluz con más actividad, solo superado por el Virgen del Rocío de Sevilla (131). El tercer puesto también es malagueño y está ocupado por el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, con 59 estudios.

A ellos se suman el Hospital Quirónsalud Málaga (13), el Hospital Costa del Sol de Marbella (6) y otros dos centros privados con un estudio cada uno. En total, 162 de las 558 participaciones registradas en Andalucía corresponden a hospitales de la provincia. Un mismo ensayo puede desarrollarse en varios hospitales a la vez.

El Regional es, además, uno de los tres hospitales andaluces acreditados por el Ministerio de Sanidad para administrar terapias CAR-T, un tratamiento con células modificadas del propio paciente indicado en algunos tumores de la sangre. En toda España hay 40 centros con esta acreditación.

Por tipo de tumor, el peso de Málaga es especialmente alto en los ensayos de sarcomas (43% de los andaluces), cáncer de páncreas (40%) y cáncer de pulmón (36%).

Referente en cáncer de pulmón

En la investigación básica y traslacional, Málaga firma el 20% de los artículos científicos sobre cáncer publicados en Andalucía en 2025. Es la cuarta provincia, en un pelotón muy igualado con Granada (24%), Córdoba (22,9%) y Sevilla (21,3%). Entre las cuatro suman cerca del 88% de la producción andaluza.

Donde Málaga destaca es en cáncer de pulmón, el tumor que más muertes causa en Andalucía. La provincia firma el 29% de las publicaciones andaluzas sobre este cáncer, el mayor porcentaje de la comunidad. También tiene un peso relevante en sarcomas (27%), linfomas (26%) y tumores de cabeza y cuello (25%).

Gran parte de esta actividad se concentra en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA-Plataforma BIONAND). Acreditado en 2015, reúne al Regional, al Clínico, a la Universidad de Málaga, al Distrito Sanitario de Málaga y a fundaciones como FIMABIS. Cuenta con 78 grupos de investigación, el segundo instituto andaluz tras el IBIS sevillano (83). De ellos, 18 (el 23,1%) trabajan en cáncer.

El IBIMA presenta además el reparto más equilibrado entre hombres y mujeres en los puestos de liderazgo científico. Las mujeres ocupan el 34% de las plazas de investigador consolidado (R4), frente al 27% de media en los institutos andaluces. Entre los investigadores principales de cáncer, ellas son el 36% en Málaga, frente al 28% de media.

La provincia acoge también el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), una fundación público-privada creada en 2024 y especializada en investigación oncológica traslacional. La Universidad de Málaga, por su parte, es una de las cuatro instituciones andaluzas que forman parte del CIBER de Cáncer (CIBERONC), la red nacional de investigación oncológica del Instituto de Salud Carlos III.

Las sombras

El informe también recoge las debilidades de la investigación. Entre ellas está la financiación filantrópica, ya que las entidades malagueñas captan menos que las sevillanas.

Según las cifras de la AECC, IBIMA-Plataforma BIONAND y FIMABIS suman alrededor de 1,2 millones de euros en nuevas ayudas de la asociación entre 2021 y 2025. En el mismo periodo, el IBIS de Sevilla recibió cerca de 1,8 millones y el CABIMER, unos 1,4 millones.

Por otro lado, Málaga alberga el 7,6% de las 127 empresas biotecnológicas de Andalucía, lejos de Sevilla (32,1%) y Granada (26,7%).

Cabe señalar que ninguna de las nueve biotecnológicas andaluzas dedicadas al cáncer tiene sede en Málaga, puesto que seis están en Sevilla, dos en Granada y una en Almería.

En cuanto a infraestructuras, el plan del Ministerio de Sanidad prevé dos centros de protonterapia en Andalucía. El de Sevilla ya tiene proyecto aprobado y una inversión de 20,87 millones de euros y el de Málaga se licitará en breve.