Málaga teje para visibilizar un cáncer poco conocido: "Cuando te mencionan el peritoneo no sabes de lo que te hablan"

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación Peritoneum organiza este viernes 6 de noviembre en Málaga un encuentro de ganchillo colectivo para confeccionar una manta y dar visibilidad al cáncer peritoneal. Los tumores peritoneales abarcan desde patologías raras como el pseudomixoma y mesotelioma peritoneal hasta metástasis de otros cánceres como el de colon, ovario o estómago. La inespecificidad de síntomas como la distensión o el dolor abdominal dificulta y retrasa el diagnóstico, confundiéndose a menudo con enfermedades digestivas o ginecológicas. El tratamiento principal requiere cirugías citorreductoras de más de ocho horas combinadas con la aplicación de quimioterapia hipertérmica (HIPEC) en el abdomen.

Distensión abdominal, como si la tripa estuviera hinchada, dolor que a veces se extiende hacia la espalda, cambios en el tránsito intestinal o cansancio. Estos son algunos de los síntomas que cualquiera podría atribuir a un problema digestivo sin importancia, pero que, en ocasiones, puede esconder un tumor peritoneal, un tipo de cáncer que sigue siendo un gran desconocido para la población.

"Cuando te mencionan el peritoneo no sabes ni de lo que están hablando. No es una parte anatómica del cuerpo que uno tenga localizada", asegura Sandra Lara de Liz, presidenta de la Asociación Peritoneum y paciente diagnosticada de un tumor peritoneal.

Para darle visibilidad, la asociación ha organizado en Málaga una actividad abierta a todo el mundo. Esta tendrá lugar este viernes 6 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas, en El Rincón de las Lanas y las Labores (calle Compás de la Victoria, 7). Allí se unirán cientos de cuadrados de ganchillo para formar una manta colectiva.

Qué es el peritoneo

El peritoneo es la membrana que recubre y sostiene los órganos de la cavidad abdominal. Además, mantiene los órganos en su sitio, los protege frente a infecciones y facilita el movimiento de los intestinos.

Este tejido, que empieza en el diafragma, puede ser víctima no solo de una enfermedad, sino de varias que se engloban dentro de los tumores peritoneales.

Por un lado, están el pseudomixoma peritoneal, que suele originarse en el apéndice, y el mesotelioma peritoneal, que nace en el propio peritoneo. Ambos se consideran enfermedades raras con una incidencia de entre uno y tres pacientes por millón de habitantes.

Por otro lado, está la carcinomatosis peritoneal, que es mucho más frecuente. Esta se produce cuando tumores originados en otros órganos, sobre todo colon, ovario y estómago, se extienden al peritoneo.

Según los datos que recoge la asociación, alrededor del 30% de los pacientes con cáncer colorrectal pueden desarrollar metástasis peritoneales a lo largo de la enfermedad.

En el caso del cáncer de ovario, en torno al 70% de los pacientes presenta la afectación peritoneal en el momento del diagnóstico, y en el gástrico la cifra ronda el 20%.

En cuanto al sexo más frecuente en esta enfermedad, cabe señalar que afecta a hombres y mujeres por igual. La única salvedad es el mesotelioma vinculado a la exposición al amianto que tiene algo más de incidencia en varones porque "tradicionalmente han sido los que han estado más en contacto con obras o trabajos en mecánica", según Lara de Liz.

Un diagnóstico que tarda

Lo inespecífico de los síntomas hace que el diagnóstico tarde en llegar. En este punto, la presidenta señala que "en el caso de las mujeres se suele confundir con patologías benignas y en los hombres a veces con una hernia".

Esa misma situación la vivió ella en primera persona. Durante un tiempo pensó que tenía endometriosis, pero tras numerosas pruebas y dos meses después no supieron qué tenía.

"Me dijeron que el apéndice estaba reventado y todo el abdomen lleno de nódulos tumorales y de mucina", sostiene Lara. Los médicos, según la paciente, "no sabían lo que estaban viendo" hasta que se dieron cuenta de que era un pseudomixoma peritoneal.

Cirugías de más de ocho horas

El abordaje de estos tumores es complejo porque la quimioterapia convencional apenas llega al peritoneo por el tipo de riego sanguíneo de la zona. Por eso el tratamiento principal es la cirugía citorreductora con HIPEC.

La intervención en primer lugar consiste en eliminar todos los nódulos tumorales visibles. Después se aplica quimioterapia directamente dentro del abdomen a unos 41 o 42 grados, una temperatura que ayuda a que el fármaco penetre mejor en las células. Se mantiene alrededor de una hora y luego se drena.

"Estamos hablando de cirugías que duran de ocho horas para adelante", explica. Son intervenciones agresivas, con una incisión que va desde debajo del esternón hasta el pubis.

En muchos casos obligan a retirar buena parte del peritoneo y a intervenir otros órganos, como la vesícula o el intestino. En las mujeres suelen suponer además una menopausia quirúrgica, porque hay que extirpar los ovarios.

De "sentencia" a tratamiento

Pese a la dureza del tratamiento, la presidenta de Peritoneum insiste en que "hace unos 20 años, un diagnóstico de carcinomatosis peritoneal era ya una sentencia. A ese paciente no se le podía hacer absolutamente nada y se pasaba a paliativos".

Actualmente, gracias a las unidades especializadas en oncología peritoneal, muchos pacientes tienen una alternativa para curarse o, al menos, para alargar su vida.

El problema, según Lara de Liz, es que hay pocas unidades de este tipo en España y muchos pacientes no llegan a ellas. En su caso, la derivación a una de estas unidades marcó "una diferencia importante", porque fue allí donde le plantearon un plan de tratamiento.

Un día mundial propio

Este año, el 30 de octubre se ha celebrado por primera vez el Día Mundial del Cáncer y los Tumores Peritoneales.

La fecha recuerda la presentación, en 2025 y en el congreso internacional de PSOGI celebrado en Barcelona, del Manifiesto internacional de pacientes con carcinomatosis peritoneal. Lo firman asociaciones de España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

Con motivo de esta primera edición, Peritoneum instaló mesas informativas en cinco hospitales de referencia de Madrid, Barcelona, Sant Joan Despí y Córdoba. El 31 de octubre arrancó en Madrid la iniciativa Tejiendo unidos, sumando vida, que ahora llega a Málaga.

Una manta para Málaga

La propuesta es sencilla: cada persona teje uno o varios cuadrados de ganchillo tipo granny square y, entre todos, se unen para formar mantas colectivas. "Lo bonito es poder sumar cada pequeño cuadrado", resume Lara de Liz.

La respuesta en la ciudad ha superado las expectativas, ya que "muchísimas personas de Málaga se han sumado a tejer" este viernes. Quien quiera participar puede llevar sus cuadrados este viernes o acercarse a ayudar a unirlos.

Los requisitos para poder ir consisten en llevar piezas de unos 20 x 20 centímetros, tejidas con lana para ganchillo del número 6 o 7, con diseño y colores libres. La jornada contará además con una mesa informativa sobre estas enfermedades.