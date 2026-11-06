El Hospital Pascual de Málaga reabre sus puertas este lunes: estas son las primeras especialidades que atenderá

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Pascual de Málaga reabre sus puertas el próximo lunes 9 de noviembre de forma progresiva en tres fases. La primera fase incluye 15 consultas externas de Medicina Interna, Neurología, Aparato Digestivo y Anestesiología, trasladadas del Hospital Regional. Se pone en marcha una nueva Unidad de Continuidad Asistencial (UCA) para el seguimiento de pacientes crónicos complejos y ancianos frágiles. Las fases posteriores incorporarán una planta de hospitalización para cuidados paliativos y crónicos, además de tres salas de endoscopia digestiva.

La espera para la reapertura del Hospital Pascual está llegando a su fin. El próximo lunes 9 de noviembre en Centro Pascual abrirá sus puertas, cumpliendo así la apertura por fases prevista por la Junta de Andalucía.

Además, este centro, que pertenece al Hospital Regional Universitario de Málaga, comenzará su actividad asistencial con la puesta en funcionamiento de la actividad asistencial en el Centro Pascual, con la puesta en funcionamiento de 15 consultas externas de cuatro especialidades y una nueva Unidad de Continuidad Asistencial (UCA).

Cabe recordar que la apertura se realizará de forma progresiva, en tres fases, para incorporar las distintas áreas asistenciales previstas en el edificio.

En esta primera fase comenzarán a funcionar seis consultas de Medicina Interna, cuatro de Neurología, tres de Aparato Digestivo y dos de Anestesiología.

Estas consultas, que hasta ahora desarrollaban su actividad en otras dependencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, se trasladarán al nuevo emplazamiento, donde continuarán prestando atención a los pacientes de estas especialidades.

Con el objetivo de facilitar el traslado de la actividad asistencial al nuevo centro, el hospital lleva varias semanas gestionando las citas de los pacientes con la nueva ubicación de las consultas.

Asimismo, durante los primeros días de funcionamiento se mantendrán consultas de contingencia en las dependencias de origen para atender posibles incidencias y garantizar que aquellos pacientes que acudan por error a su ubicación anterior puedan recibir la atención prevista.

Junto a las consultas externas, el centro pondrá en funcionamiento una nueva Unidad de Continuidad Asistencial, destinada a la atención de pacientes crónicos complejos y personas mayores frágiles que, por sus condiciones de salud, requieren un seguimiento clínico más estrecho y una atención coordinada entre distintos profesionales sanitarios.

Esta unidad permitirá establecer circuitos asistenciales específicos para facilitar la valoración y el seguimiento de estos pacientes, así como la administración de tratamientos y la vigilancia de su evolución clínica, adaptando la atención a sus necesidades individuales.

La Junta ha informado de que uno de los principales objetivos de la puesta en funcionamiento de este centro será mejorar la coordinación entre Atención Primaria y los servicios hospitalarios, especialmente Medicina Interna, para favorecer la continuidad asistencial y ofrecer una respuesta más ágil ante posibles cambios en el estado de salud de los pacientes.

Este modelo de atención pretende evitar, siempre que la situación clínica lo permita, desplazamientos innecesarios a los servicios de Urgencias y reducir los ingresos hospitalarios evitables mediante un seguimiento clínico adecuado y coordinado.

La atención a estos pacientes requiere un abordaje específico debido a la coexistencia de distintas enfermedades crónicas, la fragilidad asociada a la edad y el mayor riesgo de complicaciones durante los procesos de hospitalización.

Por ello, la nueva unidad estará orientada a proporcionar una atención individualizada, facilitando la intervención coordinada de los profesionales de los distintos niveles asistenciales y favoreciendo, cuando sea posible, la permanencia del paciente en su entorno habitual.

Apertura en tres fases

La puesta en funcionamiento del Centro Pascual se ha organizado en tres fases, de manera que las distintas áreas asistenciales se incorporarán progresivamente, conforme finalicen los trabajos de adecuación y acondicionamiento de las dependencias previstas.

Tras esta primera apertura, las siguientes fases contemplan la incorporación de una planta de hospitalización destinada principalmente a pacientes mayores frágiles, crónicos complejos y personas con necesidades de cuidados paliativos, así como tres salas de endoscopia digestiva.

La incorporación de la hospitalización permitirá completar un modelo de atención dirigido a pacientes con necesidades clínicas complejas, combinando la actividad de consultas externas, el seguimiento desde la Unidad de Continuidad Asistencial y los cuidados hospitalarios cuando sean necesarios.