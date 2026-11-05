HLA El Ángel impulsa la formación sobre el cáncer de mama en Málaga: "Una mujer bien informada se cuida mejor"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El HLA Hospital Universitario El Ángel y la plataforma CUIMA han celebrado la charla "Cáncer de mama: claves que toda mujer debería conocer", impartida por la doctora Victoria Scholz. El evento ha servido para inaugurar la colaboración entre el centro hospitalario y CUIMA con el fin de ofrecer información rigurosa, prevención y acompañamiento integral a las pacientes. La Unidad de Mama del hospital ofrece un abordaje multidisciplinar completo que incluye mamografías 3D con tomosíntesis y biopsias con mesa prona y punción asistida por vacío.

La salud mamaria ha sido la protagonista de una charla organizada por el HLA Hospital Universitario El Ángel y CUIMA e impartida por la doctora Victoria Scholz, coordinadora de la Unidad de Mama, en la que se repasó la prevención, el diagnóstico y los aspectos esenciales del cáncer de mama.

“Una mujer bien informada se cuida mejor y llega antes al diagnóstico. Hemos querido hablar con claridad de prevención, de detección precoz y de lo que ocurre en cada etapa del proceso, y resolver las dudas que muchas veces no da tiempo a plantear en la consulta”, explicó Victoria Scholz.

Bajo el título Cáncer de mama: claves que toda mujer debería conocer, la charla se ha planteado de manera complementaria, ya que el hospital se ocupa de la atención clínica y CUIMA acompaña a la mujer fuera de la consulta, con información fiable, recursos prácticos y apoyo para ella y para su familia.

Así, según han informado en un comunicado, este encuentro ha inaugurado la colaboración entre el hospital y CUIMA, plataforma digital malagueña de cuidado integral de la salud mamaria.

Todo en el mismo hospital

La Unidad de Mama de HLA Hospital Universitario El Ángel es una unidad funcional y multidisciplinar. Reúne radiodiagnóstico, anatomía patológica, cirugía de mama y oncología, y cuenta con el respaldo de la hospitalización, la UCI y el área quirúrgica del centro.

Cada caso se estudia de forma conjunta en comité, y la paciente recorre todo el proceso, desde la detección y la biopsia hasta la cirugía y, si es necesario, el tratamiento oncológico, sin salir del hospital y sin esperas entre un paso y el siguiente.

En el diagnóstico, el hospital realiza todas sus mamografías con tomosíntesis, o mamografía 3D, que obtiene cortes de la mama y permite detectar lesiones más pequeñas y en fases más tempranas, especialmente en mamas densas.

Para las biopsias el centro dispone de mesa prona, que permite abordar la lesión desde cualquier ángulo. Junto con la punción asistida por vacío, puede evitar la cirugía en algunos casos, como las microcalcificaciones.

“La calidad asistencial no termina cuando la paciente sale de la consulta. Con esta colaboración queremos que las mujeres que atendemos en nuestra Unidad de Mama, y también las que todavía no han pasado por ella, encuentren información rigurosa y acompañamiento en cada etapa”, señaló Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

La doctora Scholz, que ejerce además la dirección médica de CUIMA, fue quien impulsó esta colaboración. El acuerdo contempla charlas de divulgación y prevención abiertas a mujeres y familias, recursos de acompañamiento para el posoperatorio, la revisión de los contenidos de CUIMA por profesionales de la Unidad de Mama del hospital y la comunicación conjunta de cada acción.