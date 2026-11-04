"Para que su nombre perdure": la SEC estrena los premios Jesús Saldaña, el brillante cardiólogo de Málaga fallecido en Adamuz

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Sociedad Española de Cardiología (SEC) estrena los Premios Jesús Saldaña para reconocer el talento investigador y el mejor artículo de los residentes de cardiología. María Anguita y José Herrera-Flores han sido los primeros galardonados en una emotiva entrega durante el Congreso de la Salud Cardiovascular celebrado en Sevilla. El galardón rinde homenaje al brillante cardiólogo malagueño de La Paz fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz el pasado mes de enero. Su hermana Natalia destacó su vocación, su perfil investigador en cardio-oncología y agradeció un premio que permitirá que el nombre de su hermano perdure en el tiempo.

El pasado 29 de octubre la Sociedad Española de Cardiología (SEC) celebró en Sevilla el Congreso de la Salud Cardiovascular, donde se otorgó por primera vez el premio al mejor artículo publicado por un residente de cardiología en una revista del área cardiovascular.

Estos recién nacidos premios no han podido recibir un mejor nombre: el de Jesús Saldaña, el joven cardiólogo malagueño fallecido en la tragedia ferroviaria de Adamuz el pasado 18 de enero, en la que murieron 46 personas.

El auditorio del Fibes, donde se celebró el Congreso de la Salud Cardiovascular, se puso en pie en cuanto apareció en la pantalla la foto del joven especialista, con su inconfundible sonrisa, ataviado con el pijama verde del hospital. Los que lo conocieron aseguran que era una mente brillante y una persona con una gran vocación. En su memoria, la sala pasó varios minutos aplaudiendo.

El acto se celebró apenas un día después del segundo gran accidente ferroviario de este año, el de Toledo, que se ha saldado con 69 fallecidos. "Con Urda tan reciente, lo más emotivo del congreso de momento", ha resumido en redes uno de los asistentes.

Los premiados en esta primera edición han sido María Anguita y José Herrera-Flores. Al acto acudieron familiares de Saldaña y Raúl Moreno, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde el malagueño desarrolló toda su carrera.

De hecho, en el momento de la entrega de premios estuvo sobre el escenario su hermana Natalia. Ella fue la encargada de dar la enhorabuena a los premiados con estos galardones que llevan el nombre de su hermano.

Su hermana Natalia

Así, la SEC ha compartido un vídeo donde Saldaña habla al respecto y sus primeras palabras no fueron para su hermano. Natalia quiso acordarse de las víctimas del accidente de Urda (Toledo).

La joven expresa que el pensamiento de su familia está en estos momentos totalmente dirigido "a las víctimas, a los heridos y a todos sus familiares". "Deseamos la pronta recuperación de los heridos y rezamos por todos ellos", añade.

#SEC26 | Un legado que sigue latiendo. ❤️ La entrega de los Premios Jesús Saldaña ha sido uno de los momentos más emotivos de nuestro Congreso. Un reconocimiento al talento investigador de los residentes de Cardiología que mantiene vivo el recuerdo de Jesús Saldaña y su compromiso con la profesión. María Anguita y José Herrera-Flores han recibido estos galardones en un acto especialmente significativo, en el que hemos contado con la presencia de la familia de Jesús y de Raúl Moreno, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz. A través de las palabras de sus seres queridos, recordamos su figura y el legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones de cardiólogos. @JovenesSec @CardioHULP @almucastro01 @ifdezlozano @clinica_sec @preventiva_SEC @ICardiacaSEC @imagen_sec @shci_sec @ritmo_SEC @seccCFyGenetCV @SECgeriatrica @AgudosSEC — Soc Esp Cardiología (@secardiologia) October 29, 2026

De la misma forma, Saldaña reitera el agradecimiento de la familia a la SEC por un premio que, según señala, "va a hacer que el nombre de Jesús Saldaña perdure en el tiempo". Natalia ha recordado ante sus compañeros de profesión que Jesús Saldaña era "un entusiasta de la cardiología". "Desde que emprendió el camino de la medicina en la Facultad de Medicina de Málaga tenía clara su vocación", explica en el vídeo.

También habla de su faceta investigadora. Cuenta que su hermano colaboraba en "múltiples investigaciones" con su beca Río Hortega y que estaba iniciando su tesis doctoral sobre cardiotoxicidad. Su objetivo era diseñar escalas que predijeran qué pacientes podían empeorar con un tratamiento oncológico.

“Este premio resalta esa faceta suya de querer avanzar en el conocimiento, en mejorar la atención a los pacientes y en esa medicina personalizada que todos buscamos”, afirma. Lo define como un reconocimiento a "las ganas y el empuje de la gente joven que va a cambiar la medicina y, en particular, la cardiología".

Así, su intervención se cierra con una felicitación a los premiados de esta primera edición.

De Nueva Málaga a La Paz

Saldaña nació en Málaga en 1995 y se crio en el barrio de Nueva Málaga, donde estudió en el instituto Gamarra. Desde pequeño tuvo claro que le gustaban las ciencias. En 2011 ya recibió uno de los premios que el Ayuntamiento de Málaga concede a los alumnos con mejor expediente académico.

Dos años después, en 2013, logró la nota más alta de Selectividad de toda la provincia, un 13,81. Con esa calificación eligió estudiar Medicina en la Universidad de Málaga. Siguió así los pasos de su hermana mayor, Natalia, pediatra en el Hospital Materno Infantil de la capital.

Siendo adolescente, Jesús visitó con sus padres la sede del Colegio de Médicos de Málaga para una entrevista con la revista de la institución. Sus padres contaron entonces que su hija siempre había sido el modelo a seguir para él y no ocultaban el orgullo que sentían por su hijo.

Preguntado por su método de estudio, Jesús contestaba en aquella entrevista que “me siento en la mesa, cojo el libro y estudio”. “Además, hago los apuntes en ordenador”, añadía.

Terminó la carrera en 2019. Un año después se colegió en Málaga, donde solo estuvo tres meses, de junio a septiembre de 2020. En el MIR de ese año logró el número 44, lo que le permitió elegir Cardiología en el Hospital Universitario La Paz y trasladarse a Madrid.

Su línea de investigación era la cardio-oncología. En 2025, la propia SEC le concedió una de sus becas del Grupo de Cardio-Oncología para presentar sus trabajos en el congreso europeo de esta disciplina. En septiembre de ese año terminó la residencia y siguió en La Paz como facultativo especialista.

El 18 de enero viajaba solo en el tren de Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid. Iba en uno de los últimos vagones, los que descarrilaron y resultaron más dañados al chocar con un Alvia que circulaba por la vía contigua. El accidente dejó 46 fallecidos.

Tres reconocimientos

La SEC anunció los premios el 23 de febrero, durante el homenaje que el Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) le rindió en un acto presidido por la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute. En ese mismo acto, el sindicato Médicos Unidos por nuestros Derechos (MUD) lo nombró su primer socio de honor.

Los galardones tienen una dotación de 5.000 euros. El primer premio, de 3.000 euros, es para un artículo publicado en la Revista Española de Cardiología. El segundo, de 2.000, reconoce trabajos en revistas del área cardiovascular indexadas en PubMed/MEDLINE, Embase, Web of Science o Scopus.

Su ciudad también quiso recordarlo. El Ayuntamiento de Málaga guardó un minuto de silencio en el pleno de enero y el alcalde, Francisco de la Torre, anunció la creación de un premio con su nombre ligado al mérito académico.

La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde colaboraba como docente clínico, entregó el 13 de mayo la primera edición de los Premios Jesús Saldaña a Tutores Clínicos. Reconocen a los médicos y enfermeros que compaginan la atención a los pacientes con la formación de los futuros profesionales.