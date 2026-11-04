El Hospital Clínico de Málaga pone el foco en los pacientes con ELA: 60 pacientes reciben atención especializada

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga atiende actualmente a 60 pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de un circuito especializado y multidisciplinar. El centro sanitario ha celebrado las quintas jornadas sobre ELA para reunir a enfermos, familiares, cuidadores y profesionales con el objetivo de compartir experiencias y resolver dudas. El encuentro ha abordado cuestiones clave como la atención en el domicilio, los últimos avances en ensayos clínicos, la ELA genética, las prestaciones sociales y los recursos de las asociaciones. Especialistas en Neurología, Salud Mental, Neumología o Paliativos han respondido directamente a las dudas de los afectados para ofrecer una atención integral y un enfoque cercano.

Bajo el lema Acordándonos de tu realidad, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha celebrado este miércoles la quinta edición de un encuentro que reúne a pacientes, familiares y cuidadores con profesionales relacionados con los cuidados de enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En este hospital son 60 los pacientes que están siendo atendidos actualmente en el circuito de ELA del Hospital Clínico por profesionales de las distintas áreas y servicios para cubrir todas las necesidades asistenciales en relación con la evolución de la enfermedad y de sus cuidados.

Con estas jornadas, según han informado en un comunicado, quieren aclarar las dudas más relevantes acerca de esta enfermedad, así como la puesta en común de las distintas experiencias abordadas desde un prisma multidisciplinar.

Abordaje integral y cercanía

Tras el acto inaugural, que ha contado con la presencia de la directora médica del centro, Luciana Jiménez; el director de Enfermería, Ángel González y el subdirector de Atención a la Ciudadanía, Guillermo García; la jornada se ha estructurado en mesas de trabajo y debate orientadas a cubrir de forma integral las necesidades clínicas, emocionales y sociales de los afectados.

En la primera mesa, titulada Acercándonos a tu día a día y moderada por la enfermera de Endocrino y Nutrición, Natalia Montero, se ha abordado la organización asistencial del paciente en el domicilio, de la mano de la enfermera gestora de casos, Ana María Acosta.

Asimismo, se ha proyectado un vídeo elaborado por pacientes y familiares para mostrar los retos cotidianos de la enfermedad, abriendo después un espacio de diálogo participativo.

Posteriormente, bajo el título Acercándonos a tus inquietudes, se ha desarrollado la segunda mesa moderada por la neuróloga Mª Isabel Chamorro.

En esta ocasión se ha profundizado en la actualización científica con la presentación de los ensayos clínicos actuales, por parte de la neuróloga Mª Pilar Carbonell, así como en el abordaje de la ELA genética de la mano de Silvia Agustina García y Ángela García de la Torre, pertenecientes a la Unidad de Genética del hospital.

La tercera mesa de este quinto encuentro, moderada por la fisioterapeuta respiratoria Virginia Peña, ha centrado la atención en la colaboración con las asociaciones de pacientes y los recursos disponibles.

En ella han participado representantes de diferentes entidades como Patricia García Luna (ELA Andalucía), Juan Carrasco (BenalELA) y Francisco Montoro (Sácale la lengua a la ELA). Además, Mª Fuensanta García, del servicio de Trabajo Social del centro, ha expuesto una radiografía actualizada sobre el mapa de la prestación de ayudas a pacientes con ELA.

Como broche previo a las conclusiones, la cuarta mesa Acercándonos a tus preguntas, moderada por Elma Avanessi (Equipo de Enlace de Salud Mental), ha planteado una batería de dudas formuladas por los propios pacientes, que han sido respondidas por un equipo multidisciplinar compuesto por especialistas en Neurología, Rehabilitación, Neumología, Salud Mental, Cuidados Paliativos, Fisioterapia Respiratoria y Atención Primaria. La sesión ha concluido también con una dinámica interactiva a través de Kahoot para fomentar la participación de los asistentes.