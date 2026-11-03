La Universidad de Málaga busca nuevos donantes de sangre: estas son las fechas y facultades donde puedes donar

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LO ESENCIAL Las claves El Centro de Transfusión de Málaga lleva a cabo su campaña de donación de sangre en la Universidad de Málaga del 4 de noviembre al 16 de diciembre. Se han programado 18 colectas en 14 puntos de campus universitarios con el objetivo de alcanzar 1.500 donaciones en esta ronda de otoño. La provincia de Málaga necesita actualmente 250 donaciones diarias para cubrir la demanda de componentes sanguíneos en los centros sanitarios. La iniciativa busca captar a jóvenes desde los 18 años para asegurar el relevo generacional, ya que gran parte de los donantes habituales supera los 50 años.

El Centro de Transfusión de Málaga vuelve a trasladarse a la Universidad de Málaga por unos días. Esta campaña tendrá lugar el día 4 de noviembre hasta el día 16 de diciembre, se han programado diferentes colectas en 14 puntos de distintos centros universitarios de la provincia.

La donación de sangre, según han informado en un comunicado, resulta indispensable para que sigan realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que requieren una transfusión, ya que la sangre no se puede fabricar.

Actualmente, son necesarias un total de 250 donaciones diarias para cubrir la demanda de componentes sanguíneos en la provincia.

Además, el relevo generacional es imprescindible ya que gran parte de los donantes habituales superan los 50 años, con lo que en unos años dejarán de donar.

De aquí la importancia de las campañas como esta en la Universidad y ciclos formativos, para dar a conocer esta realidad, acercar la donación a los jóvenes y captar nuevos donantes, desde los 18 años, que son el futuro de la donación para garantizar el suministro de sangre en los próximos años.

Ubicación de las colectas

Las unidades móviles del Centro de Transfusión Sanguínea se desplazarán a 14 puntos de los campus universitarios de la capital –Teatinos, Ampliación de Teatinos, y El Ejido- y dos centros de la provincia.

En esta edición participará también el centro Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, ubicado en el Camino de la Térmica 90, en Málaga. En total están programadas 18 colectas que se llevarán a cabo en jornadas solo de mañana, o de mañana y tarde, según el número de alumnos de cada facultad o escuela.

La campaña comienza con la presencia de la unidad móvil en la Facultad de Derecho de Teatinos, el día 4 de noviembre en horario de 9:30 a 14:00, y de 16:00 a 20:00 h. y el día 5 en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas.

La Facultad de Ciencias de la Educación recibirá a la unidad móvil el día 5 en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. y el día 6 en horario de mañana, de 9:30 a 14:00 horas.

El día 12 los estudiantes podrán acudir a la Facultad de Ciencias en horario de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

El día 16 las personas interesadas podrán donar sangre en ETSI de Telecomunicaciones y ETSI de Informática en horario de mañana y tarde, de 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

El día 17 la donación se realizará en la sala de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

La Escuela Universitaria de Magisterio Mª Inmaculada, de Antequera, será la sede de la donación del día 18, pudiéndose realizar las donaciones en el Salón de Usos Múltiples en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 h.

Como en otras ediciones, Ingenierías Industriales será punto de donación durante tres días. Así, los estudiantes podrán acudir allí para donar sangre los días 23, 24 y 25 de noviembre. El horario durante los días 23 y 24 será de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. y el día 25 únicamente habrá horario de mañana, de 9:30 a 14:00 h.

El día 24 la unidad móvil estará situada junto a la entrada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Turismo en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

El día 25 las personas interesadas podrán efectuar sus donaciones en el vestíbulo de la Facultad-Zona Polivalente de la Facultad de Psicología y Logopedia de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

El día 1 de diciembre se podrán realizar donaciones en la Facultad de Económicas y Empresariales, en la zona de estudio frente a la consejería, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

El día 2 de diciembre tocará el turno a la Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de la Paz. Ronda, donde se realizarán las donaciones en el Aula de prácticas en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 h.

El día 3 de diciembre la unidad móvil estará junto a la entrada de la Facultad de Medicina de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.

El último día de la campaña se llevará a cabo el 16 de diciembre, en el Aula 109C de la UAX Mare Nostrum, donde se podrán realizar donaciones en horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

Llegar a las 1.500 donaciones

La participación de la comunidad universitaria en la primera fase de noviembre de esta campaña universitaria en el curso 2025-2026 fue un total de 1.127 donaciones, de ellas, el 42% donaron por primera vez y 350 se inscribieron como Donantes de Médula Ósea.

El objetivo es lograr las 1.500 donaciones de sangre en la campaña universitaria en esta ronda de otoño.

Durante este mes, además de esta campaña, el Centro de Transfusión continuará con su desplazamiento de las unidades móviles a distintos lugares de la provincia, también se puede donar en el punto fijo del Centro de Transfusión Sanguínea (Recinto del Hospital Civil) los lunes y jueves, de 9 a 14 y 16 a 21 horas y martes, miércoles, viernes y sábado, de 9 a 14 horas (excepto festivos).