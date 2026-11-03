La inteligencia artificial llega a dos hospitales de Málaga para responder preguntas sobre salud sexual

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LO ESENCIAL Las claves Los hospitales Costa del Sol y Regional de Málaga participan en el proyecto PRISMA para crear un asistente conversacional basado en inteligencia artificial sobre salud sexual. La herramienta busca ofrecer información rigurosa, comprensible y confidencial para resolver dudas y prevenir el VIH, adaptándose a distintos perfiles de usuarios. El desarrollo del chatbot cuenta con un equipo multidisciplinar que integra expertos en biomedicina, inteligencia artificial de la Universidad de Granada, lingüística y ciencias sociales. El proyecto se concibe como un complemento a la atención sanitaria que incluye la colaboración directa de profesionales, estudiantes y personas usuarias para definir sus contenidos.

La inteligencia artificial se cuela en el Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS) y el Hospital Universitario Regional de Málaga (HURM), ambos dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través del proyecto PRISMA (Prevención y Respuesta Inmediata en Salud Sexual y su Manejo en Andalucía).

Este proyecto tiene el objetivo de crear una herramienta conversacional multiplataforma basada en inteligencia artificial (IA) que facilite el acceso a información fiable, comprensible y personalizada sobre salud sexual, adaptada a las necesidades de diferentes perfiles de población, según han informado en un comunicado.

PRISMA está liderado por los investigadores principales, el facultativo especialista de Medicina Interna del HUCS, Julián Olalla Sierra; y la facultativa especialista de Medicina-Infecciosas del HURM, Inés Pérez Camacho. El proyecto se está desarrollando en el marco de IBIMA Plataforma BIONAND. Además, cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) en su vertiente tecnológica.

Así, el equipo del proyecto PRISMA presenta una composición multidisciplinar, integrando perfiles procedentes de las ciencias de la salud, las ciencias sociales, la lingüística y la inteligencia artificial.

Esta diversidad permite abordar el desarrollo y pilotaje de un asistente conversacional (chatbot) desde una perspectiva integral, combinando la experiencia clínica y en prevención del VIH con competencias en investigación, psicología, educación, comunicación y tecnologías de inteligencia artificial, e integrando las dimensiones clínica, epidemiológica, psicológica, educativa, lingüística y tecnológica del proyecto.

De esta forma, esta composición favorece que el chatbot no se limite a proporcionar información, sino que pueda ofrecer respuestas comprensibles, contextualizadas y orientadas a la prevención, manteniendo criterios de rigor científico y adecuación a las necesidades y características de las personas usuarias.

El proyecto parte de la necesidad de facilitar nuevas vías de acceso a información rigurosa sobre salud sexual, especialmente ante cuestiones que pueden resultar difíciles de plantear, generar preocupación por la confidencialidad o requerir una respuesta accesible en el momento en que surge la duda. Para responder a esta necesidad, PRISMA desarrollará una herramienta conversacional multiplataforma capaz de interactuar con los usuarios mediante lenguaje natural y proporcionar información adaptada a diferentes necesidades y perfiles.

Además, se plantea como una herramienta complementaria a la atención sanitaria y no como un sustituto de los profesionales sanitarios, buscando facilitar el acceso a información y orientación y favorecer que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación conjunta, incorporando al proceso de desarrollo tanto a profesionales como a diferentes perfiles de potenciales usuarios. Entre ellos se incluyen personas que viven con VIH, personas usuarias de profilaxis preexposición, población universitaria y miembros de la comunidad educativa.

Este proceso permitirá identificar las principales necesidades de información, dudas frecuentes, formas de expresar las preguntas y preferencias de los usuarios. El conocimiento obtenido se utilizará para desarrollar los contenidos, la base de conocimiento y los patrones de interacción de la herramienta.

De esta manera, este proyecto pretende combinar el desarrollo tecnológico con las necesidades reales de las personas a las que potencialmente puede dirigirse, utilizando un lenguaje comprensible y adaptado a distintos perfiles.

En definitiva, busca acercar información fiable sobre salud sexual a las personas de una forma sencilla, cercana y confidencial, aprovechando las posibilidades de la IA para responder a dudas que muchas veces no se plantean en una consulta. El proyecto aspira a contribuir a una sociedad mejor informada, con más herramientas para cuidar su salud sexual y tomar decisiones de manera autónoma y responsable.

El proyecto se desarrolla dentro del marco de la convocatoria 2025 de subvenciones para la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en Biomedicina y Ciencias de la Salud en Andalucía, concretamente en la modalidad de proyectos de investigación en Salud de temática general.