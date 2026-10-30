HLA El Ángel reúne a especialistas internacionales para seguir ocho cirugías complejas en directo

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LO ESENCIAL Las claves El HLA Hospital Universitario El Ángel acogió el XXIII Curso Internacional de Hipospadias, Uretra y Reconstrucción Genital, retransmitiendo en directo ocho cirugías de alta complejidad. Por primera vez en el marco de este curso, los especialistas pudieron seguir el abordaje quirúrgico de dos casos de síndrome adrenogenital, además de seis intervenciones de hipospadias. La edición batió récord de participación con 21 alumnos internacionales, quienes siguieron las intervenciones vía streaming gracias a la organización del COMMálaga y al equipo docente liderado por el Dr. Rafael Gosálbez.

Especialistas de distintos países han seguido en directo, gracias al sistema de streaming del hospital, ocho intervenciones de alta complejidad, entre ellas, por primera vez, dos casos de síndrome adrenogenital. Ese ha sido el resultado del XXIII Curso Internacional de Hipospadias, Uretra y Reconstrucción Genital, celebrado en el HLA Hospital Universitario El Ángel y organizado por el Colegio de Médicos de Málaga (COMMálaga), a través de su Escuela de Urología Pediátrica y Fetal.

La edición de este año ha registrado la mayor convocatoria de su historia, con 21 alumnos, entre urólogos, cirujanos pediátricos y médicos residentes llegados de distintos países, que durante toda la semana han seguido cada intervención en tiempo real desde el salón de actos del hospital.

Casos de alta complejidad

El programa quirúrgico ha incluido seis intervenciones de hipospadias, primarias y reintervenciones, y por primera vez dos cirugías de síndrome adrenogenital (hiperplasia suprarrenal congénita), una alteración hormonal de origen genético que puede modificar el desarrollo de los genitales y cuyo abordaje exige una valoración multidisciplinar e individualizada.

La hipospadias, por su parte, es una malformación congénita de los recién nacidos varones en la que el orificio de la uretra no se sitúa en la punta del pene, según han informado en un comunicado.

“Este año hemos afrontado casos especialmente complejos, como los de síndrome adrenogenital, que exigen una planificación minuciosa y un equipo muy experimentado. Que los alumnos hayan podido seguirlos en directo, desde la consulta previa hasta la revisión posquirúrgica, es lo que da a este curso su valor”, explica Moisés Mieles Cerchar, urólogo pediátrico en HLA Hospital Universitario El Ángel y coordinador del curso.

Intervenciones de este nivel solo son posibles con un área quirúrgica de primer nivel y un equipo coordinado al detalle. Junto a los cirujanos, en cada cirugía han participado los anestesistas, el personal de enfermería y los auxiliares de quirófano de HLA Hospital Universitario El Ángel, responsables de la seguridad y el cuidado de los pacientes pediátricos antes, durante y después de cada intervención.

El sistema de streaming quirúrgico del hospital retransmite cada procedimiento al salón de actos, lo que permite a los alumnos observar cada detalle y plantear sus dudas sin interferir en la dinámica del quirófano, y ha hecho posible ampliar un número de plazas que antes limitaba el espacio físico.

El docente principal del curso ha sido Rafael Gosálbez, del Nicklaus Children's Hospital de Miami, un referente internacional en urología pediátrica reconstructiva que ha asegurado que “operar aquí ha sido, un año más, un privilegio. Detrás de cada intervención hay un equipo de anestesia, enfermería y auxiliares extraordinario, que trabaja con una precisión y una coordinación que nos permiten centrarnos en enseñar”.

Completan el equipo docente los doctores Antonio Recober y Javier Machuca, con la colaboración del Dr. Adolfo Garrido.

HLA El Ángel y COMMálaga

“Que un curso de este prestigio internacional crezca año tras año en nuestro centro es un motivo de orgullo. Esta colaboración es fruto del trabajo de un equipo humano capaz de afrontar casos de esta complejidad con las máximas garantías”, ha señalado Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

El COMMálaga es el impulsor de esta cita formativa, que alcanza su vigésimo tercera edición dentro de la oferta docente de su Escuela de Urología Pediátrica y Fetal, dirigida por el doctor Manuel García Mérida.

“Para el Colegio, la formación continuada es un compromiso con los pacientes. Este curso demuestra lo que se consigue cuando una institución colegial y un hospital comparten ese objetivo: cirugía real, docentes de prestigio internacional y cada año más especialistas que eligen Málaga para formarse”, ha destacado María José Llamas Centeno, coordinadora del curso por parte del COMMálaga.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, destaca la calidad de este curso, el más longevo de la corporación: “Este año especialmente estamos de celebración porque hemos alcanzado cifra récord de alumnado. Se trata de una formación muy específica, minoritaria y exclusiva, que reúne a figuras internacionales en Málaga. Seguiremos trabajando para que cada edición supere a la anterior con el objetivo de que el alumnado salga lo mejor preparado posible”.