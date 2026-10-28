Málaga recupera la vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid: todos los miércoles a partir del 11 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves La vacunación sin cita previa contra la gripe y el covid en Málaga comenzará el próximo miércoles 11 de noviembre y se repetirá todos los miércoles. La Junta de Andalucía prepara también dos supersábados de vacunación en centros comerciales para facilitar el acceso a la población. Entre las novedades destaca la ampliación de la vacuna de alta carga desde los 75 años y el uso de la vacuna proteica Bimervax en colectivos vulnerables. Sanidad ha invertido 20,4 millones de euros en la campaña autonómica con el objetivo de alcanzar a casi dos millones de andaluces.

La campaña de vacunación antigripal y frente al COVID comenzó el pasado 1 de octubre y casi un mes después de su inicio la Junta de Andalucía ya prepara las jornadas en las que los malagueños podrán acudir a su centro de salud sin cita previa para protegerse de estos virus respiratorios.

Los miércoles vuelven a ser la jornada elegida y esta campaña sin cita previa arrancará el próximo miércoles 11 de noviembre y se repetirá todos los miércoles hasta que termine la campaña.

Además, el Gobierno andaluz está preparando dos supersábados de vacunación en centros comerciales.

Arranque de la campaña

El pasado 1 de octubre comenzaron a vacunar a los niños de 6 meses a casi cinco años y en las residencias de mayores. El 7 de octubre se incorporaron a la vacunación las personas de 80 años o más.

Una semana más tarde, el 14 de octubre, se sumaron las personas mayores de 70 años y los adultos con patologías crónicas y situaciones de riesgo.

Por último, el pasado 21 de octubre se incorporaron a la campaña las personas de 60 años o más, los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos y protección civil, además de profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Resumen campaña 2025

Cabe recordar que en Málaga las cifras de vacunación al final de la campaña del año pasado fueron de 351.122 personas vacunadas contra la gripe, y 140.096 las personas vacunadas contra el COVID.

De este total, 5.110 fueron residentes vacunados contra la gripe, y 4.575 residentes que recibieron la vacuna frente al COVID. En cuanto a los niños de 6 a 59 meses, en Málaga se inmunizaron 31.711.

Novedades campaña 2026

Entre las novedades de este año está la ampliación de la edad para la administración de la vacuna antigripal de alta carga antigénica, que se hará a partir de los 75 años, en lugar de a partir de los 80 años como se hacía el año pasado; y el empleo de la vacuna proteica frente al COVID Bimervax (Hipra) en personas institucionalizadas en residencias de mayores y en personas de 12 años o más con ciertas situaciones de inmunodepresión.

En esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha invertido 20,4 millones de euros y prevé que se vacunen en total 1.955.000 andaluces.