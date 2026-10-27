Un traumatólogo infantil de Málaga advierte a los padres: estos hábitos pueden provocar dolor de espalda en sus hijos

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LO ESENCIAL Las claves El traumatólogo infantil Adolfo Díaz, del Hospital Quirónsalud Málaga, alerta sobre cómo las largas horas sentados, el uso de dispositivos y el peso de las mochilas provocan dolencias en los menores. Se recomienda usar el mobiliario escolar adecuado, hacer estiramientos cada dos horas y realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física. El peso máximo de las mochilas no debe superar el 10-20% del peso corporal del niño; no causa escoliosis idiopática, pero sí molestias musculares. Para utilizar móviles y tabletas, se aconseja elevar la pantalla a la altura de los ojos, usar soportes y hacer pausas para no forzar las cervicales.

Proteger la salud musculoesquelética de los niños y adolescentes es primordial, ya que las largas jornadas sentados en clase, el peso de las mochilas escolares y el uso cada vez más habitual de dispositivos electrónicos, pueden favorecer la aparición de molestias cervicales, dorsales y lumbares en niños y adolescentes.

Ante esta situación, el doctor Adolfo Díaz, especialista en Traumatología y Ortopedia Infantil del Hospital Quirónsalud Málaga, ofrece recomendaciones para proteger la salud musculoesquelética de niños y adolescentes y recuerda la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz durante todas las etapas del crecimiento.

En este sentido, hace hincapié en que es "durante la infancia cuando hay que adquirir hábitos posturales saludables, ya que es una etapa fundamental para el desarrollo muscular y óseo y la prevención de problemas futuros".

El traumatólogo infantil señala en un comunicado que la educación postural debe formar parte de la rutina diaria de los escolares, tanto en el aula como en casa porque "no se trata únicamente de cómo se sientan los niños o de cuánto pesa su mochila, sino de fomentar hábitos saludables que les acompañen durante todo su crecimiento: el movimiento, el ejercicio físico y una adecuada ergonomía son fundamentales para cuidar su columna".

También recuerda que la prevención de los problemas musculoesqueléticos requiere la implicación de familias, profesores y profesionales sanitarios, especialmente en una etapa en la que el organismo está en continuo desarrollo.

Cómo sentarse en clase

Uno de los principales aspectos que debe tenerse en cuenta es la postura que mantienen los estudiantes durante las horas lectivas.

"Es importante evitar las posiciones forzadas o mantenidas durante demasiado tiempo, ya que pueden favorecer la aparición de molestias cervicales y lumbares", sostiene.

Al hilo incide en que "el mobiliario escolar debe estar adaptado a su edad y estatura, permitiendo apoyar los pies en el suelo, mantener la espalda sobre el respaldo de la silla y colocar los antebrazos a una altura cómoda respecto a la mesa".

El especialista recomienda aprovechar los descansos o cambios de clase para realizar pequeños ejercicios de movilidad y estiramientos de cuello, hombros y espalda, aproximadamente cada dos horas.

Además, recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda que niños y adolescentes realicen una media de al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, una práctica esencial para favorecer un desarrollo saludable.

El peso de las mochilas

El peso de las mochilas es otra de las principales preocupaciones de las familias, especialmente cuando los escolares deben transportar libros, cuadernos y dispositivos electrónicos.

El doctor Adolfo Díaz aconseja elegir mochilas ligeras, proporcionales a la talla del niño, con dos tirantes anchos y ajustables y respaldo acolchado. Asimismo, recomienda utilizarlas siempre sobre ambos hombros, bien ajustadas y próximas a la espalda, colocando los objetos más pesados cerca del cuerpo.

"Una mochila excesivamente pesada o mal colocada puede provocar dolor cervical y hombros. Sin embargo, es importante aclarar que el peso de la mochila no es causa de la escoliosis idiopática del adolescente ni provoca que su curvatura empeore, aunque sí puede generar molestias musculares", puntualiza el traumatólogo infantil.

Las principales sociedades científicas sitúan las recomendaciones de peso máximo de las mochilas entre el 10% y el 20% del peso corporal, dependiendo de la organización. En cualquier caso, el especialista insiste en la conveniencia de reducir las cargas innecesarias, llevar únicamente el material imprescindible y utilizar taquillas cuando estén disponibles.

Móviles y tablets

El uso de dispositivos electrónicos constituye otro de los factores que deben vigilarse en la salud postural infantil. La utilización prolongada de móviles y tabletas con la cabeza inclinada hacia delante puede favorecer la aparición de dolor cervical y de hombros.

"Cuando los niños utilizan dispositivos electrónicos, debemos procurar que la pantalla esté situada a una altura que les permita mantener la cabeza en una posición cómoda y natural, evitando que permanezcan mucho tiempo mirando hacia abajo", recomienda el doctor Díaz.

Para ello, aconseja utilizar soportes o atriles para las tabletas, evitar colocarlas sobre el regazo y mantener los antebrazos apoyados mientras utiliza el dispositivo electrónico. Igualmente, es importante realizar pausas frecuentes, cambiar de postura y alternar las actividades digitales con otras que impliquen movimiento.

El especialista recuerda también que el uso de pantallas debe ser equilibrado y no desplazar actividades esenciales para el desarrollo infantil, como el ejercicio físico, el descanso y las relaciones sociales.

Desarrollo musculoesquelético

Más allá de las recomendaciones posturales durante la etapa escolar, los especialistas del Hospital Quirónsalud Málaga recuerdan que la vigilancia del desarrollo musculoesquelético debe comenzar desde los primeros meses de vida, ya que existen alteraciones que pueden pasar desapercibidas inicialmente y cuya detección precoz resulta fundamental para evitar complicaciones futuras.

Es el caso de la displasia del desarrollo de la cadera, una alteración en la formación de la articulación de la cadera que puede provocar desde una leve inestabilidad hasta una luxación completa y que, aunque generalmente es indolora al nacimiento, puede ocasionar problemas de movilidad, dolor y degeneración prematura de la articulación.

El doctor Díaz recuerda que "un diagnóstico y tratamiento correctos y tempranos son esenciales para permitir un desarrollo normal de la cadera y prevenir complicaciones futuras".

De hecho, el equipo de Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga ha abordado casos de displasia de cadera diagnosticados tardíamente que han requerido intervención quirúrgica, cuando una detección en los primeros meses de vida podría haber permitido tratamientos ortopédicos menos invasivos.

En este sentido, el doctor Díaz destaca la importancia de las revisiones pediátricas periódicas y de realizar las pruebas complementarias indicadas cuando existen antecedentes familiares o factores de riesgo.

Así, los especialistas recuerdan que, ante un dolor de espalda persistente, intenso o que limite las actividades habituales del niño, es importante consultar con un profesional sanitario para identificar su causa y establecer las medidas adecuadas.