Momento de la firma entre Cudeca y el Hospital Vithas Xanit Internacional. Vithas Xanit Internacional

La alianza entre Vithas Xanit y Cudeca se refuerza: seguirán suministrando medicamentos a pacientes paliativos en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Vithas Xanit Internacional y la Fundación Cudeca renuevan su acuerdo para el suministro y gestión de medicamentos a pacientes en cuidados paliativos en Málaga. El Servicio de Farmacia Hospitalaria de Vithas Xanit continuará actuando como servicio externo de referencia para el Centro de Cuidados Paliativos de Benalmádena. Ambas entidades colaboran desde 2008, garantizando la custodia, conservación, dispensación y control de fármacos con estrictos estándares de calidad y seguridad.

Garantizar el suministro, la custodia, la conservación y la dispensación de medicamentos para los pacientes atendidos en el Centro de Cuidados Paliativos de la Fundación Cudeca es el objetivo del acuerdo que han renovado este lunes el Hospital Vithas Xanit Internacional y la fundación.

Con esta renovación, según han informado en un comunicado, el Servicio de Farmacia Hospitalaria de Vithas Xanit Internacional continuará ejerciendo como servicio farmacéutico externo de referencia de Fundación Cudeca.

De esta manera, asume funciones esenciales como la gestión del depósito de medicamentos, la dispensación de tratamientos prescritos y el control de fármacos sujetos a legislación especial, todo ello bajo los más estrictos estándares de calidad, seguridad y trazabilidad.

La colaboración entre ambas entidades se remonta a 2008 y ha permitido garantizar durante años el acceso a los medicamentos necesarios para la atención integral de las personas que reciben cuidados paliativos en el centro gestionado por Cudeca en Benalmádena.

La renovación del acuerdo da continuidad a este modelo de cooperación sanitaria, clave para ofrecer una atención segura y eficiente a pacientes con necesidades especialmente complejas.

El director gerente de Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas Biel, ha destacado que “la renovación de este acuerdo refleja el compromiso de nuestro hospital con una asistencia de calidad y con la colaboración entre instituciones sanitarias y sociales que trabajan por mejorar la atención a las personas más vulnerables. Para nosotros es una satisfacción seguir apoyando la labor que desarrolla Cudeca”.

Por su parte, la directora gerente de Fundación Cudeca, María Luisa Martín Roselló, ha valorado positivamente la continuidad de esta alianza, que permite asegurar la disponibilidad de los tratamientos necesarios para los pacientes atendidos por la fundación.