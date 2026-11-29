El cocinero malagueño aboga por preservar la identidad gastronómica local y el comercio tradicional frente a la proliferación de franquicias turísticas.

El nuevo concepto prescinde de los eventos multitudinarios, reduce el aforo y reintroduce la carta junto al menú degustación para ganar cercanía.

García defiende la estrella Michelin que posee desde hace 25 años y confía en mantenerla o incluso sumar un nuevo galardón en la próxima gala.

El chef José Carlos García traslada su restaurante tras 15 años en el Muelle 1 para regresar al local original del antiguo Café de París en Málaga.

José Carlos García está feliz. Se le nota en la cara, en sus entradas y salidas de la cocina a la sala. A sus 52 años ha decidido, junto a Lourdes Luque, su mujer y socia, volver al origen.

En junio anunció que cerraba su restaurante en el Muelle 1 del puerto de Málaga, donde ha estado 15 años, y regresaba al local donde estaba el Café de París, que era propiedad de sus padres y donde García empezó a aprender el oficio.

Tras remodelarlo, abrió sus puertas el pasado 28 de septiembre. García obtuvo la primera estrella Michelin de Málaga capital con el Café de París en 2001 y ha conseguido mantenerla durante 25 años. Cree que esta próxima semana, cuando tendrá lugar la nueva gala, seguirá con ese galardón e incluso sueña, por qué no, con ampliarlo.

Ha recibido a EL ESPAÑOL de Málaga en el restaurante y hemos conversado con él.

-Ha estado 15 años en el Muelle Uno y vuelve al antiguo local del Café de París donde empezó en la cocina con su padre. ¿Qué fue lo primero que sintió al cruzar la puerta?

-Era algo deseado desde hacía muchos años. Cuando fuimos al puerto teníamos el deseo de cumplir esa apertura al mundo que hacía la ciudad. Málaga dejaba de dar la espalda al mundo a través del puerto y queríamos participar en ese momento que creo que fue importante.

Pero siempre parte de mi corazón se quedó en el Café de París. Cuando he vuelto he sentido sensación de éxito, de haber cumplido mi sueño, de haber participado y haber formado parte de esa transformación de la ciudad a nivel gastronómico.

Queda un poco arrogante, pero me siento súper orgulloso de poder haber salido victorioso de un proyecto grande y ambicioso como era el restaurante en el muelle 1, haber mantenido quince años la estrella Michelin, haber tenido una clientela, haber formado una familia profesional, una familia personal —mis hijos han crecido allí—. Todo ha sido muy bonito.

-Dicen en el restaurante que le ven feliz.

-Sí, además porque tengo 52 años y me pilla en una etapa de mi vida donde considero que hemos hecho algo de valientes a nivel empresarial. Mi mujer y yo nos metimos en casi dos millones de euros de deuda en el puerto y lo hemos salvado.

José Carlos García en su restaurante. Pedro Pacheco Arlandi

Para nosotros era una deuda infinita y hemos llorado en ocasiones por las esquinas porque se nos estaba desviando el plan de negocio. Pero lo conseguimos enderezar y lo hemos cumplido.

Ahora estoy feliz porque hemos cumplido esa parte, porque estoy haciendo lo que me gusta y hay una parte importantísima: estoy en mi casa. Esa sensación de estar en casa es maravillosa. Es la misma sensación que cuando voy a casa de mi madre, que vive aquí encima, y me tiene la berza de habichuelas verdes con peras, que es como a mí me gusta.

Eso, aparte de estar feliz por un montón de motivos, me hace estar mucho más proactivo en hacer cosas.

-Ha reducido el aforo del restaurante y tiene ahora un ambiente más cercano y doméstico.

-Nosotros teníamos en el puerto dos unidades de negocio: la parte de eventos y la parte de carta. Realmente la parte de carta seguimos dando los mismos comensales. Allí dábamos 28 clientes, diez mesas; aquí damos diez mesas que pueden ser 30 clientes si las llenamos todas.

Lo que nos hemos desprendido ha sido del mundo de eventos, el volumen, que a mí me distraía un poco y me generaba bastante obligación porque, claro, imagínate hacer 100 personas esta noche en un evento de un corporativo X, mañana 50 personas de una celebración de tal; por la noche 100 personas… Es una máquina de generar dinero, pero a nivel profesional, a nivel creativo, a nivel de dedicación a mí me resultaba bastante pesado.

Quería cambiar mi ritmo de vida, quería dedicarme mucho más al cliente, poder sentarme contigo aquí en esta entrevista y no estar pensando que esta noche tengo la presión de 150 personas.

Ahora damos un servicio muy confortable que me permite incluso improvisar y poner algún plato más, que me sale del corazón de decirle al cliente: "Oye, vais a probar ahora que acabo de hacer un steak tartar del que hacía mi padre y tal".

-De ahí lo que ha comentado de ‘Ahora libre’ como mensaje de su nuevo restaurante.

-Claro. No sabes lo que es la presión de que el jefe de cocina te diga que no ha llegado la lubina para 200 personas. Un agobio total. Ahora puedo resolverlo rápidamente.

-Uno de los cambios ha sido que en el restaurante del Muelle 1 solo había menú degustación y en este hay menú degustación y carta. ¿Por qué?

-Hablamos todos los compañeros cocineros y a todos nos pasa lo mismo. Es un paso que tenía que dar tarde o temprano. No es rentable porque hay clientes que vienen, ocupan una mesa y solo piden un plato, pero a nivel social, a nivel ganas de conquistar el cliente, es maravilloso.

Nuestro trabajo es conquistar a los clientes y quitarles el miedo porque no suele ser un tema económico, sino que hay personas que piensan que al venir a un restaurante con estrella Michelin pueden molestar o algo y no es así. Queremos democratizar el espacio para que la gente que le apetezca comer un plato venga.

También es verdad que no todo el mundo quiere estar dos horas comiendo un menú degustación, sino que comer o cenar algo que les apetezca.

-También es más caro el menú degustación, en vuestro caso es de 159 euros.

-El perfil de cliente de este tipo de restaurantes mira el precio, pero no es lo primordial para ellos. Van buscando servicio, atención, calidad, una carta de vinos extensa... Este perfil de cliente no viene por el dinero. Aquí te sale un poco más caro, pero damos otras cosas más.

El cocinero con estrella Michelin José Carlos García. Pedro Pacheco Arlandi

-En estos dos meses que llevan abiertos, ¿qué perfil de cliente están teniendo, más local?

-Mientras hemos reformado la decoración del local, pasaba toda la gente del barrio: "Hombre, José Carlos, qué alegría que te vengas". "Tu padre me ha dicho, tu madre me ha dicho" y tal. Y luego han venido los vecinos a comer cuando hemos abierto. Ha sido para mí vital.

Yo sé que no van a volver todos los días, pero eso de que te reciban bien en tu barrio otra vez, que te reciban bien en tu bloque donde has vivido toda la vida me ha pasado. Estoy muy contento, muy feliz de cómo me han acogido.

Evidentemente soy un tío que tengo los pies en el suelo y no van a ser mis clientes potenciales, pero me han abierto la puerta del barrio y yo les he abierto la puerta de casa. Esta zona de La Malagueta me gustaría que fuese un barrio auténtico y que hubiese sus costumbres auténticas. Me gusta hacer barrio y creo que el cliente que viene de fuera y encuentra a esa señora que viene a comer, te da dos besos y te pregunta por tu vida es maravilloso.

-¿Cómo combina los platos tradicionales con algo más de vanguardia?

-Yo creo que existe una cocina buena y una cocina mala. A la cocina buena le podemos llamar alta cocina, pero puede ser unas lentejas, un rabo de toro o unos chipirones en su tinta siempre y cuando sea bueno.

¿Por qué no utilizar esos grandes productos que todos reconocemos, que forman parte de nuestra cultura, como estrategia para seguir conquistando a ese cliente que le da un poco de miedo esa visión que tienen nuestra de cocineros creativos, modernos, moleculares, esféricos…?

Es una estrategia por mi parte egoísta, comercial y para atraer a ese cliente, intentar conquistarle y llevarles a nuestro terreno. Les vamos a tener contentos con ese guiso, con esas alcachofas rellenas, o con esos chipirones en su tinta. Yo tengo un negocio, tengo que conquistar, tengo que ser el mejor para ti. Es una forma de atraerlos.

-Cuando dejó el local del Muelle 1 dijo que había recetas que no se traería al nuevo restaurante. ¿Cuál le ha dolido más no volver a hacer?

-Hay una que me siguen pidiendo y que realmente no es un plato sino un snack, un polvorón de pipas de girasol. Otros como la paella o la pipirrana con el boquerón. No me las he querido traer porque forman parte de aquella otra historia. Otras sí me las he traído porque sigo enamorado de ellas, tengo el recuerdo de haberlas hecho aquí y forman parte de mi cocina.

-Lleva más de 20 años siendo un referente en el mundo gastronómico en Málaga. ¿Qué le gustaría que piensen de usted?

-He formado parte de la gastronomía local por herencia de mis padres. Yo he llegado a remolque de un trabajo hecho de mis padres y tuve la suerte de que ellos me dejaron equivocarme, me dejaron crecer, me dejaron introducirme en el mundo gastronómico de la ciudad, que, como sabes, no se consigue en dos días.

Quiero seguir siendo esa parte, ese pequeñito ingrediente, del mundo gastronómico de la ciudad. Es decir, si un turista viene o si alguien de la ciudad tiene que sacar a flote qué restaurantes o qué platos o qué casas de comida forman parte de nuestra ciudad, pues me encantaría ser ese Antonio Martín que fue toda la vida, o ese Escorpio que estaba arriba en Gibralfaro, o ese Refectorium.

José Carlos García. Pedro Pacheco Arlandi

-Una duda que tiene todo el mundo. Al cambiar de local, ¿mantiene la estrella Michelin?

-Durante el verano se lo he contado a los de Michelin, pero ellos son muy herméticos y no dicen nada. Nosotros abrimos el 28 de septiembre y a mitad de octubre vimos que estábamos en la web de Michelin con la estrella en esta nueva ubicación con las fotos del restaurante e información. Por lo tanto, hasta el 1 de diciembre que es la nueva gala en Huesca tenemos la estrella.

-¿Cree que la va a mantener?

-Nos han invitado a la gala y entiendo que si te invitan no es para quitártela, pero nunca se sabe qué va a pasar. Otra opción es que nos pongan dos.

-¿Tiene esa esperanza?

-Hombre, yo nunca la he perdido. Sueño con ella, otra cosa es que se cumpla.

-¿Han venido los famosos críticos de Michelin por el nuevo restaurante?

-Han estado. No te avisan ni te dicen que son de Michelin, pero se les ve en la cara. Eran dos extranjeros franceses, lo miraron todo y hacían excesivas preguntas. Justo al día siguiente de esa visita aparecimos en su plataforma con la estrella. Igual solo eran dos personas que preguntaban mucho, pero no creo.

-Qué estrés.

-Bueno, quiero lógicamente quedar bien porque nos jugamos mucho. Pero al final le intentas agradar como a cualquier otro cliente que viene con su familia o con acompañantes. Yo no vivo del inspector, vivo de todos los clientes, pero sí es cierto que tengo que reconocer que te entra un cosquilleo y piensas que no metamos la pata con este.

Me acuerdo el primer año cuando nos dieron la estrella y teníamos que renovarla que sí era muy estresante y no podía vivir así. Pero con 25 años de estrella te lo tomas de otra manera y pensamos en disfrutarlo.

Solomillo de Cerdo Cocinado en papillote de patata con emulsión templada de miel de flores y mostaza antigua, uno de los platos de José Carlos García. José González

-Se critica mucho en Málaga, sobre todo en el centro, que hay una proliferación de negocios de hostelería para el turismo y mucho fast food. ¿Qué opina de esto?

-Me preocupa muchísimo la identidad de mi ciudad. Yo no quiero que nuestra ciudad se convierta en "¿dónde estoy?". O sea, no sé si estoy en Ámsterdam, si estoy en Noruega, si estoy en Manhattan... Como cliente, como viajero, como turista, como quieras llamarlo, cuando voy a otro sitio busco identidad. No quiero encontrarme lo mismo de todos los sitios.

Todos tenemos cabida, no tiene por qué ser restaurantes de lujo a 100 euros, podemos comer por 20 euros de forma estupenda, pero no perdamos la identidad, no perdamos el producto local, la forma de actuar. Y esto se está evaporando.

No quiero que se pierda la esencia del mercado central, no quiero que el tendero esté enfadado porque en la primera fila solo hay turistas haciendo fotos y no dejen comprar a mi madre que va a gastar más dinero allí que el turista.

Ese peaje lo tenemos que pagar si queremos tener una ciudad del mundo, pero igualmente la administración debería decir: "A ver, hasta aquí”. Preguntar qué proyectos se tienen y si se va a montar una franquicia que sea de cosas populares malagueñas, pero que no me pongan, con todos mis respetos, otro shawarma.

Pasa lo mismo con los comercios. No se puede perder el pequeño comercio auténtico. Para mí el ejemplo a seguir y además soy súper cliente es Casa Aranda. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso cómo están los camareros, cómo te hablan, inclusive los camareros modernitos que vienen con el tatuaje y el piercing me encanta porque son malaguitas totales. La forma de expresarse, la lechera: "Niño, ¿quieres café así?". Esas cosas deberíamos mantenerlas.