El restaurante donde se come el mejor plato de Málaga: una receta tradicional con chivo, migas y naranja

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LO ESENCIAL Las claves El restaurante La Algarbía, situado en Pizarra, gana el primer premio al Plato de Málaga 2026 con una receta de chivo malagueño al ajillo, migas pastoreñas y naranja del Guadalhorce elaborada por el chef Daniel Nebro. El restaurante Embolao de Vélez-Málaga obtuvo el segundo puesto con sus coles moreás, mientras que Entremuros y Taró compartieron el tercer premio ex aequo. El certamen fue organizado por Sabor a Málaga y contó con la participación de doce restaurantes finalistas evaluados por un jurado profesional bajo siete criterios gastronómicos. La Ruta Gastronómica del certamen sigue activa hasta el 29 de noviembre con 41 establecimientos participantes, permitiendo al público votar por el Mejor Plato de Málaga por Votación Popular.

La gastronomía malagueña tiene un nuevo protagonista. Un pequeño municipio de la provincia se ha llevado el máximo reconocimiento de uno de los certámenes culinarios que buscan poner en valor los sabores, las recetas y los productos de la tierra.

El restaurante La Algarbía, en la localidad de Pizarra, ha conseguido el reconocimiento al Plato de Málaga 2026 gracias a una elaboración que reivindica los sabores tradicionales de la provincia, como es el chivo malagueño al ajillo con migas pastoreñas y naranja del Guadalhorce.

El plato, elaborado por el chef Daniel Nebro, se ha alzado con el primer premio del certamen organizado por Sabor a Málaga, cuya gran final se celebró este lunes 23 de noviembre en la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga.

La receta ganadora reúne algunos de los ingredientes más representativos de la provincia. El chivo malagueño, acompañado de migas pastoreñas y naranja del Guadalhorce, ha convencido al jurado.

El segundo puesto ha sido para el restaurante Embolao, de Vélez-Málaga, que presentó sus coles moreás de la abuela María, una receta que recupera los sabores de la cocina popular y el recetario familiar.

Por su parte, el tercer premio se ha repartido ex aequo entre dos restaurantes de Málaga capital. Entremuros ha sido reconocido por su lingote de paletilla de chivo a la pastoril con habitas baby, espárragos trigueros y patata primor, mientras que Taró ha conseguido el mismo reconocimiento con su tartar de salchichón de Málaga.

Jurado

La final reunió a los restaurantes seleccionados para defender sus propuestas ante un jurado profesional integrado por el chef y director de Gastronome 360º, Juan Pozuelo; la bloguera gastronómica Reme Reina; el director de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, Álvaro Muñoz; el periodista gastronómico de Diario Sur, Juan Soto, y el director técnico y gastronómico de Sabor a Málaga, Ignacio Carmona.

Los expertos tuvieron en cuenta siete criterios para elegir al ganador: la identidad malagueña, el uso de productos de Sabor a Málaga, el sabor, la calidad de los ingredientes, la creatividad o tradicionalidad de la propuesta, el punto de cocción y la presentación.

En total, doce restaurantes de distintos puntos de la provincia participaron en esta edición, con recetas que iban desde la sopa cachorreña de La Odisea hasta los boquerones en escabeche de mango de Suur Beach, en Torre del Mar.

También estuvieron presentes establecimientos de Marbella, Benalmádena, Valle de Abdalajís y Málaga capital, entre otros municipios, con propuestas que reivindican la diversidad de la gastronomía malagueña.

Ruta gastronómica

Aunque el jurado ya ha elegido su ganador, todavía hay tiempo para descubrir las propuestas de esta edición. La Ruta Gastronómica de El Plato de Málaga 2026 permanecerá activa hasta el próximo domingo 29 de noviembre.

La iniciativa reúne a 41 establecimientos de restauración repartidos por toda la provincia, que ofrecen platos creados especialmente para la ocasión. Los clientes pueden visitar los restaurantes, probar sus elaboraciones y participar en la votación popular para elegir el Mejor Plato de Málaga por Votación Popular.

Los establecimientos participantes pueden consultarse a través del gastromapa interactivo de la web oficial www.elplatodemalaga.com.

El próximo 10 de diciembre se conocerá el resultado de esta votación durante la Feria de Navidad de Sabor a Málaga. En ese mismo acto también se reconocerá a los productores malagueños cuyos ingredientes han formado parte de las cuatro elaboraciones premiadas por el jurado profesional.