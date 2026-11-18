De Roland Garros a los fogones de Málaga: Claudine Paulson mete a Clómada entre los diez favoritos de España

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LO ESENCIAL Las claves El restaurante Clómada, abierto en Málaga por la chef ecuatoriana Claudine Paulson, se sitúa entre las diez mejores aperturas de España en los TheFork Awards. Paulson, ex número uno del tenis en Ecuador que llegó a jugar Roland Garros júnior, se formó en Zuberoa, Akelarre y dirigió la cocina de José Carlos García. La propuesta gastronómica combina recuerdos de la infancia andina de la chef con productos y recetas tradicionales de la cocina andaluza. El reconocimiento del público se suma a las recomendaciones obtenidas por el establecimiento en las ediciones 2026 de las guías Michelin y Repsol.

Clómada, el restaurante que la cocinera ecuatoriana Claudine Paulson abrió en el centro histórico de Málaga en abril de 2025, se ha situado entre las diez aperturas de ese año que más votos han recibido del público en la quinta edición de los TheFork Awards.

El reconocimiento, cuyo palmarés se anunció el pasado lunes 16 de noviembre, sitúa al establecimiento malagueño entre los nuevos proyectos gastronómicos destacados de España.

La candidatura de Clómada fue presentada por el chef cordobés Periko Ortega, responsable del restaurante ReComiendo. En esta edición, 56 cocineros con estrella Michelin seleccionaron un total de 41 establecimientos inaugurados en 2025, que posteriormente concurrieron a la votación del público.

Detrás del proyecto malagueño está una trayectoria poco habitual en los fogones. Antes de dedicarse profesionalmente a la cocina, Paulson fue tenista y llegó a ocupar el número uno de Ecuador.

Uno de los platos de Clómada. GOMA

Su carrera deportiva la llevó incluso a disputar Roland Garros en categoría júnior. Una beca le permitió estudiar hostelería en la Universidad de Arkansas mientras continuaba compitiendo.

Su formación gastronómica pasó después por dos reconocidas cocinas del País Vasco, Zuberoa y Akelarre. Ya en Málaga, trabajó durante dos años al frente de la cocina del restaurante José Carlos García, antes de dar el paso de abrir su propio establecimiento en la calle Méndez Núñez.

Sabores de Ecuador

En Clómada, Paulson desarrolla una propuesta que combina recuerdos de su infancia en Ecuador con productos y elaboraciones de la gastronomía andaluza. El restaurante ofrece una carta breve y un menú degustación en los que conviven ambas influencias.

Entre los platos que reflejan esa mezcla figura el bombón de choclo con locro de papa y aguacate, inspirado en la cocina andina. También reinterpreta una elaboración tradicional malagueña como el ajoblanco, que prepara con coliflor, frambuesa y albahaca.

La presencia entre las diez aperturas más votadas por el público se suma a las recomendaciones que Clómada ha recibido en las ediciones de 2026 de la Guía Michelin y la Guía Repsol.