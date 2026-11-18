El restaurante de un barrio de Málaga que Forbes considera uno de los 10 más especiales del mundo: "Mejor sushi de Europa"

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LO ESENCIAL Las claves Rocío Tapas y Sushi es el único establecimiento español seleccionado por la revista Forbes en su lista 'Coolest Restaurants For 2026'. El experto gastronómico Kristian Brask Thomsen destaca que el local, situado en un barrio residencial de Málaga, ofrece uno de los mejores sushi de Europa. El restaurante está liderado por Juan Bautista García Marín, chef que obtuvo una estrella Michelin en 2006, y su esposa María José Mezcua. El establecimiento cuenta con una barra omakase de inspiración japonesa y posee la distinción de Restaurante Recomendado 2026 de la Guía Repsol.

Un pequeño restaurante de barrio de Málaga ha conseguido llamar la atención de uno de los expertos gastronómicos internacionales más reconocidos. Rocío Tapas y Sushi es el único establecimiento español incluido en la selección 'Coolest Restaurants For 2026' de la revista Forbes, que reúne diez restaurantes de diferentes partes del mundo sin establecer un orden de clasificación.

La elección lleva la firma de Kristian Brask Thomsen, creador de Dining Impossible, embajador de Star Chefs and Restaurants y fundador de Bon Vivant Communications. El especialista reconoce que no es fácil sorprenderle después de tantos años recorriendo restaurantes por todo el mundo. Sin embargo, admite que este establecimiento malagueño lo consiguió.

"Como comensal experimentado a escala mundial, no me sorprendo fácilmente", explica Brask Thomsen en Forbes. "Por eso me encanta cuando sucede, especialmente cuando es en los lugares más inesperados", detalla en la publicación.

Y precisamente lo inesperado es una de las características que más destaca del restaurante. Situado en un barrio residencial de Málaga, Rocío Tapas y Sushi tiene una apariencia exterior que puede recordar a "una cafetería de barrio o una heladería". De hecho, el experto reconoce que "ni siquiera parece que esté abierto y podrías pensar que te has equivocado de sitio".

Pero no es así. "Estás en el pequeño izakaya de Juan Bautista, con cinco o seis mesas y una barra omakase, donde te servirá algunos de los mejores sushi que probarás en Europa, garantizado", escribe el especialista.

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Entre los aspectos que más valora Brask Thomsen está precisamente la experiencia omakase, una propuesta en la que el cocinero selecciona y prepara las piezas en función del producto disponible. "Es una exhibición de los mejores y más interesantes productos que puedas imaginar", señala.

El atún rojo español ocupa un lugar destacado en esa degustación. Sobre su preparación, el experto asegura que está elaborada de tal manera que "tu espíritu se eleva automáticamente y te sientes afortunado de haber encontrado este rincón residencial".

Detrás de este proyecto están Juan Bautista García Marín y su esposa, María José Mezcua, que abrieron el establecimiento en 2010. La identidad gastronómica del restaurante está estrechamente ligada al encuentro del cocinero con el maestro japonés Masao Kikuchi en Marbella.

La trayectoria del cocinero malagueño también cuenta con un importante reconocimiento en la alta gastronomía. En 2006 consiguió una estrella Michelin al frente de la cocina del restaurante Mesana, en Marbella.

La propuesta actual de Rocío Tapas y Sushi combina pequeñas tapas de inspiración japonesa con una selección de sashimis y nigiris. El pescado, procedente de distintos puertos españoles, se trabaja con especial atención a la temperatura, la cocción y la proporción de arroz, aspectos fundamentales para conseguir el equilibrio de cada pieza.

El establecimiento cuenta, además, con la distinción Restaurante Recomendado 2026 de la Guía Repsol.