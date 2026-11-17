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LO ESENCIAL Las claves Carlos Santos, del restaurante La Jacinta en Córdoba, gana el V Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía organizado por Cervezas Victoria. José María Molina, del establecimiento Bocao Vitango en Jaén, se ha alzado con el segundo premio de la competición tras superar varias rondas eliminatorias. La quinta edición del certamen contó con la participación de 682 establecimientos hosteleros andaluces, registrando un aumento del 46% respecto al año anterior. La Bodega Guerola, situada en Torremolinos (Málaga), fue elegida como el Bar Más Querido de Andalucía tras obtener 4.113 votos en la elección popular.

La Fábrica Victoria de Málaga ha sido escenario este martes de la final del V Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía, que ha reunido a 16 profesionales de la hostelería de distintos puntos de la comunidad. El primer puesto ha sido para Carlos Santos, del restaurante La Jacinta, en Córdoba, mientras que José María Molina, de Bocao Vitango (Jaén), se ha llevado el segundo premio.

La competición ha puesto a prueba la habilidad de los participantes a la hora de servir una cerveza. No se trataba únicamente de llenar un vaso, sino de cuidar cada detalle del proceso: desde la técnica de tiraje hasta la formación de la crema, las burbujas y la presentación final.

Los aspirantes han tenido que superar cuatro rondas eliminatorias, desde octavos de final hasta la última prueba, en la que los dos finalistas han servido dos cervezas en formatos distintos: vaso de caña y copa.

El certamen, organizado por Cervezas Victoria, alcanza su quinta edición con cifras de participación superiores a las del año pasado. En total, han tomado parte 682 establecimientos hosteleros, un 46% más que en 2025. También se han recibido más de 893 vídeos, un 18% más que en la convocatoria anterior, y la votación popular ha sumado 9.592 participaciones.

Finalistas

Los finalistas han llegado desde las ocho provincias andaluzas. Entre los establecimientos representados se encontraban Surban, de Algeciras; Descorche de Cervantes, Ménade, Bodega Guerola y La Lonja Marbella, de Málaga; El Paso y La Jacinta, de Córdoba; El Condado y La Tribu, de Huelva; Bocao Vitango, de Jaén; Habanera 99, Miramar, Palo Cortao y Mar Vega, de Granada; y Cien Vinos y La Peña, de Sevilla.

La valoración ha corrido a cargo de un jurado integrado por profesionales del ámbito gastronómico y cervecero. Han formado parte de él Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga; Lidia Outeda, jefa de sala del restaurante Faralá, con una estrella Michelin; Luis Rubio y José Villalobos, de Cervezas Victoria, y Alberto Torreblanca, ganador de la anterior edición y propietario de La Pera Gastrobar.

Precisamente, la incorporación de Torreblanca responde a una de las novedades de este año: el ganador de cada convocatoria pasará a formar parte del jurado en la siguiente edición, de manera que los vencedores también participarán en la elección de quien tome el relevo.

La final ha estado presentada por la periodista malagueña Elena Cabeza y ha contado con la asistencia de representantes de la marca, entre ellos su director comercial, Luis Rubio; el Brand Manager, José Villalobos, y Alejandro Pino, del departamento de Trade Marketing. Rubio ha destacado la respuesta del sector y el nivel alcanzado en esta edición, que, según ha señalado, confirma la consolidación del concurso.

La jornada también ha dejado un reconocimiento para otro establecimiento malagueño. Bodega Guerola, de Torremolinos, ha sido elegido Bar Más Querido de Andalucía gracias al respaldo de sus clientes, que le han otorgado 4.113 «me gusta» en la votación popular.