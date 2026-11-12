Un nuevo restaurante italiano abre en el Centro de Málaga con Carmine Guarino en los fogones

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LO ESENCIAL Las claves Bardo abre sus puertas este jueves en el número 14 de la calle Álamos, en pleno Centro Histórico de Málaga, con el chef Carmine Guarino al frente. La propuesta gastronómica es una experiencia de trattoria centrada en la 'Cucina e vino', con platos para compartir inspirados en la tradición del sur de Italia y vinos italianos. El restaurante pasa a formar parte de Grupo Cervantes, fundado por Romina Di Lorenzo y Gabriel Spatz, sumando un total de siete establecimientos entre Málaga y Copenhague.

Málaga suma una nueva propuesta gastronómica en pleno Centro Histórico. Bardo abre este jueves sus puertas en el número 14 de calle Álamos, con una apuesta por la cocina italiana, el vino y la música que tiene al cocinero Carmine Guarino al frente de los fogones.

El establecimiento es la última incorporación al Grupo Cervantes, que refuerza así su presencia en la capital malagueña.

Bajo el concepto Cucina e vino, el restaurante plantea una experiencia de trattoria de ambiente informal, con luces bajas y una propuesta especialmente pensada para las cenas.

La carta gira principalmente en torno a platos para compartir, tanto en comidas entre amigos como en reuniones familiares o cenas en pareja, y cambiará con frecuencia para adaptarse a la temporada y a los productos disponibles.

Imagen de los platos del nuevo restaurante. GOMA

La propuesta culinaria recorre distintas tradiciones de Italia, con especial atención al sur del país y a los sabores que han marcado la trayectoria de Guarino.

Entre las elaboraciones figuran clásicos como la parmigiana di melanzane, el vitello tonnato con salsa tonnata y alcaparras o el huevo al purgatorio, preparado con mozzarella y tomate.

Las pastas tienen también un protagonismo destacado. La carta incluye linguine al limón, anchoa y polvo de mejillón; spaghetti con ajo negro, peperoncino, burrata y pan crujiente, y pappardelle al ragú blanco.

Completan la oferta un risotto de salsicce e friarielli con pimiento encurtido, pollo alla cacciatora, bacalao a la siciliana y carne del ragú napolitano.

El vino italiano es otro de los pilares de Bardo. La selección reúne referencias de distintas regiones del país, con presencia de vinos naturales y diferentes variedades, estilos y elaboraciones. La oferta se completa con coctelería y música, elementos con los que el establecimiento busca construir una identidad propia dentro de la oferta nocturna del centro.

De Irpinia a Málaga

Detrás de la cocina está Carmine Guarino, nacido en 1979 en Irpinia, en la región italiana de Campania. Aunque se licenció en Derecho, decidió orientar su carrera profesional hacia la gastronomía.

Su cocina está marcada por el recetario del sur de Italia, las raíces sicilianas de su familia materna y el respeto por las elaboraciones tradicionales.

En Málaga desarrolló su proyecto personal, Mura Mura Ostería, situado en las inmediaciones de la Catedral. Allí construyó una propuesta de cocina italiana de autor en la que convivían las recetas de su tierra con productos locales como el boquerón y el calamar. Ahora inicia una nueva etapa junto al Grupo Cervantes.

Bardo tiene también un componente personal para Romina Di Lorenzo, cofundadora del grupo junto a Gabriel Spatz.

Argentina y descendiente de italianos, Di Lorenzo encuentra en el nuevo restaurante una manera de conectar sus raíces familiares con su trayectoria en la hostelería. La incorporación de Guarino traslada ese vínculo al terreno gastronómico.

La apertura amplía la trayectoria de Grupo Cervantes, un proyecto empresarial que comenzó a finales de 2008 con Tapeo de Cervantes, en el Centro Histórico. Desde entonces, Di Lorenzo y Spatz han desarrollado distintas propuestas gastronómicas bajo una filosofía común basada en el cuidado del producto, una cocina honesta y un servicio cercano.

Con Bardo, el grupo alcanza los siete establecimientos: seis en Málaga y uno en Copenhague. A Tapeo de Cervantes, Mesón de Cervantes, Pampa Grill, Descorche y El Nacional se suman ahora la nueva trattoria y Tapeo de Cervantes Copenhague. La nueva dirección de calle Álamos refuerza así su apuesta por el corazón de la ciudad.