Los 16 restaurantes de Málaga donde probar el mejor lomo en manteca hasta el 22 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Un total de 16 restaurantes compiten del 6 al 22 de noviembre en el III concurso de Lomo en Manteca 'Saborea Los Montes'. El certamen otorgará tres galardones: Mejor Lomo en Manteca, Mejor Receta Tradicional y el Premio del Público, que se vota a través de la web. Las personas que voten por su plato favorito participarán en el sorteo de un almuerzo en el establecimiento que resulte ganador. La iniciativa está organizada por la Academia Gastronómica de Málaga para poner en valor esta emblemática receta centenaria y fomentar el turismo.

El lomo en manteca, uno de los platos más emblemáticos de la cocina malagueña, vuelve a tener concurso propio. Desde el pasado viernes 6 de noviembre y hasta el domingo 22, un total de 16 restaurantes compiten en el III concurso de Lomo en Manteca ‘Saborea Los Montes’, organizado por la Academia Gastronómica de Málaga.

El certamen quiere reconocer las mejores recetas de este plato tradicional y, de paso, atraer turismo gastronómico al entorno del parque natural Montes de Málaga. Cuenta con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, Sabor a Málaga y San Miguel.

La iniciativa se presentó el pasado jueves en el Museo Centro de Arte Contemporáneo (MUCAC). Acudieron el presidente de la Academia, Manolo Tornay; el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Jacobo Florido; la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, y el responsable de Mercado en Málaga de Mahou-San Miguel, Pablo Gutiérrez.

Los 16 participantes

Estos son los establecimientos que participan en esta tercera edición: La Minilla, Casa Vázquez, Los Montes, Bar Ternero, Venta El Túnel, Juana Paloma, Trepaolla, Venta El Boticario, Restaurante Balcón de los Montes, Roper, El Corte, Venta Las Brasas, Venta Galwey, Las Casillas, Las Pitas Tradicional y Malahe.

El concurso dura 17 días. En ese tiempo, el público puede pedir en cualquiera de ellos una tapa de lomo en manteca acompañada de una cerveza San Miguel y votar después por su restaurante favorito en la web de la Academia Gastronómica de Málaga.

Votar también tiene premio. Entre todas las personas que participen en la votación se sorteará un almuerzo en el establecimiento ganador.

Tres premios

Un jurado formado por académicos, periodistas gastronómicos y profesionales del sector valorará las propuestas. Se reunirá el 23 de noviembre, al día siguiente del cierre del certamen, para decidir los dos galardones principales, el “Premio al Mejor Lomo en Manteca Montes de Málaga” y el “Premio a la Mejor Receta Tradicional”.

La tercera distinción, el “Premio del público al mejor Lomo en Manteca”, saldrá de la votación popular.

Manolo Tornay explicó en la presentación que “tras el éxito de las dos ediciones previas, desde la Academia Gastronómica hemos querido seguir apostando por este certamen”. El presidente de la Academia defendió que no hay “mejor manera” de promover la cultura gastronómica de Málaga “que poniendo en valor toda una receta centenaria de nuestra tierra”.

Tornay también invitó a los visitantes a apuntarse a la ruta. “Queremos que turistas y foráneos aprovechen este certamen para conocer las deliciosas recetas en torno a este emblemático plato, típicamente andaluz”, señaló.

Jacobo Florido, por su parte, definió el concurso como “una oportunidad para poner en valor la cocina tradicional malagueña y reconocer el trabajo de las ventas y restaurantes que mantienen vivas estas recetas”.

El concejal relacionó además el certamen con la capitalidad gastronómica de la ciudad. Según Florido, los Montes de Málaga “representan a la perfección la esencia de nuestra cultura gastronómica, que cobra especial protagonismo con el reconocimiento de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027”.

Florido añadió que esta zona ofrece “una experiencia que combina gastronomía, naturaleza y tradición”. “Desde el Ayuntamiento seguimos apoyando iniciativas que enriquecen nuestra oferta turística y generan nuevas oportunidades para los establecimientos locales”, subrayó.

Qué es el lomo en manteca

El lomo en manteca nació de la necesidad. En una época sin neveras, la manteca de cerdo servía para conservar la carne durante más tiempo, porque la cubría y evitaba su contacto con el aire.

Con los años, ese método de conservación se convirtió en una receta por derecho propio. Pasó de generación en generación y quedó muy ligado a la provincia de Málaga y, en especial, a los Montes.

La receta ha ido cambiando según la zona, con distintas especias y hierbas. Las versiones actuales pueden llevar ajo, laurel, pimienta e incluso pimentón. Se suele servir en rodajas finas, con pan, como tapa o como plato principal.