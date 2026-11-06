De DiverXO y Kaleja a Cártama: Rafa Tapia abre su propio restaurante con una cocina de siempre

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El cocinero malagueño Rafa Tapia abre 'EL PASE' en Cártama, su propio proyecto personal en el espacio del antiguo Mesón El Callaíto. La oferta gastronómica combina cocina tradicional reinterpretada con técnicas contemporáneas, destacando la ensaladilla con salchichón malagueño, canelón de pollo de corral o rabo de toro. La propuesta incluye seis sugerencias semanales rotativas y una selección de vinos naturales y referencias poco convencionales diseñada junto a La Alacena. Tapia inicia su propio restaurante tras una trayectoria profesional en prestigiosas cocinas del panorama nacional como DiverXO en Madrid, Gresca en Barcelona y Kaleja en Málaga.

Cártama incorpora una nueva dirección gastronómica con la apertura de EL PASE, el proyecto personal del cocinero malagueño Rafa Tapia en el espacio que ocupó durante años el Mesón El Callaíto.

Una nueva etapa para un local con historia que ahora acoge una propuesta de cocina tradicional reinterpretada desde una perspectiva contemporánea, sin perder de vista lo esencial: el sabor y las ganas de comer bien.

La filosofía del restaurante parte de recetas y elaboraciones reconocibles, de esas que forman parte de la memoria gastronómica, pero con una mirada propia que incorpora técnicas e influencias de otras cocinas, especialmente la francesa.

La intención de Tapia es clara: ofrecer una cocina cercana, con personalidad, pensada para el público de Cártama y abierta también a quienes quieran acercarse a descubrirla.

Uno de los platos del nuevo restaurante de El Pase. GOMA

La carta refleja ese equilibrio entre tradición y renovación. Entre sus platos figuran la ensaladilla con salchichón malagueño, una combinación que reivindica el producto local; el canelón de pollo de corral con bechamel de foie, jugo de ave y castañas, o el rabo de toro acompañado de parmentier y zanahoria baby encurtida.

A la oferta habitual se añaden seis sugerencias semanales, una fórmula con la que el restaurante introduce cambios periódicos, da protagonismo a nuevos productos y amplía las posibilidades de la cocina sin renunciar a una carta reconocible.

También la bodega busca acompañar esa identidad. Diseñada por Emilio, de La Alacena, reúne vinos naturales y referencias menos convencionales, con la intención de ofrecer alternativas que dialoguen con las elaboraciones de Tapia.

El propio nombre del establecimiento explica parte de su filosofía. EL PASE es el espacio de la cocina donde los platos terminados salen hacia la sala y donde se encuentran, en el último momento, el trabajo de los fogones y el servicio.

Un lugar que el cocinero ha ocupado habitualmente a lo largo de su trayectoria y que ahora da nombre a su propio proyecto.

Equipo de trabajo de El Pase. GOMA

De DiverXO y Gresca a Cártama

La apertura supone también un nuevo capítulo en la carrera de Rafa Tapia, cocinero malagueño que ha desarrollado su trayectoria en algunas de las cocinas más reconocidas del panorama gastronómico español.

Entre sus experiencias figuran DiverXO, en Madrid, y Gresca, en Barcelona, dos restaurantes de perfiles diferentes que forman parte de su recorrido profesional. Su última etapa en una gran cocina fue en Kaleja, en Málaga, antes de emprender ahora su propio camino.