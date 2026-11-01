Nacho Prado y su hijo, campeones en café artesano: la historia familiar que viene del mítico Café Central de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Nacho Prado, nieto del fundador del histórico Café Central de Málaga, se ha proclamado campeón de España de Aeropress. Su hijo también ha logrado el título de campeón de Andalucía en la misma modalidad de preparación manual de café. Nacho Prado representará a España en el World AeroPress Championship que se celebrará en México a principios de diciembre. El barista impulsó Artisan Coffee tras trabajar dos décadas en el Café Central, continuando el legado familiar en la cultura del café.

La tradición cafetera de Málaga tiene un nuevo motivo para presumir. Nacho Prado, nieto de José Prado Crespo (fundador del emblemático Café Central), se ha proclamado campeón de España de Aeropress. Un reconocimiento que comparte con su hijo, también llamado Nacho Prado, que recientemente consiguió el título de campeón de Andalucía en esta misma modalidad.

Padre e hijo han conseguido situarse entre los mejores especialistas en la preparación artesanal de café gracias a sus propias recetas y técnicas. Ahora, el padre tiene por delante un nuevo desafío: representar a España en el World AeroPress Championship, que se celebrará en México a principios de diciembre y reunirá a más de 60 campeones nacionales.

El triunfo de Nacho Prado padre llegó en la final del Spain Aeropress Championship, celebrada hace unos días en Madrid, donde tuvo que medirse con otros 58 participantes. Su hijo, por su parte, se hizo con el primer puesto en la competición andaluza.

La modalidad en la que han destacado utiliza una cafetera manual y portátil llamada Aeropress. Su funcionamiento consiste en mezclar café molido y agua para después ejercer presión mediante un émbolo que permite filtrar la bebida.

El propio Prado explica que el mecanismo recuerda a "una jeringa enorme", en la que la punta se sustituye por un filtro de papel.

Aunque pueda parecer un procedimiento sencillo, las posibilidades de elaboración son muy amplias. En declaraciones a Europa Press, el barista malagueño ha explicado que todos los concursantes reciben el mismo café y utilizan el mismo instrumento, por lo que la diferencia está en la receta que cada uno desarrolla.

La molienda, la temperatura del agua y los tiempos de preparación son algunos de los factores que pueden cambiar por completo el resultado.

"La dificultad es diferenciarse y hacerlo realmente bueno", ha señalado. Para Prado, esta modalidad permite experimentar y dar protagonismo al producto que se utiliza, además de demostrar hasta dónde puede llegar la creatividad en una preparación aparentemente básica.

El campeonato español se ha consolidado como una de las citas más destacadas del sector. En esta última edición participaron 59 expertos, entre ellos los ganadores de los 16 campeonatos regionales que se celebran en el país y otros representantes seleccionados por puntuación.

Legado familiar

Los resultados de padre e hijo son motivo de satisfacción para ambos, aunque Nacho Prado considera que van más allá de los propios títulos. Según ha explicado, estos reconocimientos demuestran que están trabajando en la dirección adecuada, tanto en la selección y el tueste del café como en la manera de recomendar su preparación.

Que los dos hayan conseguido proclamarse campeones en sus respectivas competiciones es, en sus palabras, algo anecdótico, pero también un reflejo del estándar de calidad que mantienen en su proyecto familiar.

Prado considera que España está experimentando una evolución importante en la cultura del café de especialidad. Málaga es precisamente una de las ciudades donde, a su juicio, más se está avanzando en este ámbito.

No obstante, reconoce que todavía queda camino por recorrer para que el café español tenga reconocimiento internacional, donde países como Australia o Japón cuentan con una trayectoria destacada.

Por eso, su participación en el campeonato mundial de México supone una oportunidad que va más allá de un resultado individual. El malagueño confía en que una buena actuación sirva para dar visibilidad al café español y a la manera de prepararlo. Hasta ahora, ningún participante español ha conseguido hacerse con el título mundial, que en anteriores ediciones ha recaído en representantes de países como Australia o Indonesia.

El histórico Café Central, cerrado en 2022, es especialmente recordado por popularizar un sistema propio para pedir café en función de la cantidad de leche: desde la nube hasta la sombra o el mitad.

Nacho trabajó durante dos décadas en el Café Central antes de emprender su propio camino en el mundo del café de especialidad. De aquella experiencia nació Artisan Coffee, su proyecto de tueste artesanal, ubicado en la plaza de San Francisco de Málaga.

El establecimiento combina la elaboración y venta de café de especialidad con actividades formativas, cursos y charlas para acercar este producto al público.