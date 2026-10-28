El chef Dani García estrena 'Color Me Hungry', su laboratorio gastronómico para "explorar en la cocina"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Dani García estrena en Marbella 'Color Me Hungry', un laboratorio privado para investigar y experimentar en la cocina con absoluta libertad. El proyecto no es un restaurante, sino un espacio concebido como banco de pruebas para desarrollar nuevos conceptos y futuras creaciones culinarias. El diseño del espacio se ha realizado junto a INKO Estudio Marbella y cuenta con tecnología de equipamiento gastronómico de la mano de Haier.

El chef Dani García estrena en Marbella un nuevo espacio dedicado a la creatividad gastronómica. Se trata de 'Color Me Hungry', un laboratorio privado en el que el cocinero podrá investigar, probar nuevas técnicas y dar forma a futuros proyectos culinarios.

El espacio nace con una idea clara: servir como punto de partida para nuevas propuestas gastronómicas, "concebido para experimentar con libertad y explorar otras posibilidades en la cocina", según detalla el chef.

Por ello, se trata de un entorno de trabajo en el que el producto, la técnica y el diseño se combinan para desarrollar conceptos que puedan dar lugar a futuras creaciones.

"Color Me Hungry nace de la necesidad de tener un espacio propio donde poder crear con absoluta libertad. No es un restaurante, es mi laboratorio de ideas, un lugar donde investigar, probar, equivocarnos, aprender y seguir evolucionando", explica García.

El cocinero defiende la importancia de contar con un entorno propio para dar rienda suelta a la imaginación y seguir avanzando en su trabajo. "Para mí, la creatividad no tiene límites", añade.

El nuevo laboratorio gastronómico ha sido diseñado junto a INKO Estudio Marbella y está equipado con diferentes soluciones tecnológicas de la mano de Haier que permiten trabajar con mayor precisión en las elaboraciones.

Imagen del laboratorio gastronómico. EEM

La cocina reúne equipos de cocción, conservación y lavado, además de pequeños electrodomésticos que facilitan distintas tareas durante los procesos de experimentación.

Entre los elementos presentes en el espacio se encuentran hornos, placas de inducción, frigoríficos y congeladores, así como sistemas de conservación y equipos destinados a la preparación de alimentos.

La tecnología forma parte del entorno de trabajo, aunque el objetivo principal del proyecto es ofrecer al chef un lugar en el que desarrollar sus ideas y explorar nuevas formas de cocinar.

De esta manera, el chef marbellí plantea este laboratorio como un espacio independiente desde el que trabajar en nuevos conceptos sin las limitaciones propias del servicio diario de un restaurante.

El proyecto también da continuidad a la colaboración que mantiene desde 2025 con Haier. La relación se ha desarrollado mediante recetas, contenidos y experiencias gastronómicas centradas en las posibilidades que ofrece la tecnología en los procesos culinarios.

Un laboratorio en el que, como él mismo explica, el error también forma parte del proceso creativo y en el que la experimentación se convierte en el punto de partida para seguir evolucionando.