La tradicional torta loca de Málaga ya tiene una tienda especializada con un nombre singular: La Casa de las Locas

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LO ESENCIAL Las claves Obrador Tejeros abre 'La Casa de las Locas', una tienda especializada en la tradicional torta loca en la calle Reding de La Malagueta. Además de la receta tradicional con hojaldre, crema pastelera, glaseado naranja y guinda, el establecimiento ofrece nuevos sabores como chocolate negro, pistacho y tarta de queso. El local también elaborará locas en formato gigante destinadas a cumpleaños y todo tipo de celebraciones.

La torta loca es uno de los dulces más típicos de Málaga. ¿Por qué no abrir un establecimiento especializado en este manjar local?

Con esa idea partió el proyecto de La Casa de las Locas, impulsado por Manolo Tejeros, de Obrador Tejeros.

Han abierto una tienda en la calle Reding, situada en La Malagueta, para acercar más este producto a la clientela a pie de calle.

Una torta loca de este establecimiento. EE

Desde la empresa destacan que, además de la receta tradicional, se incluirán nuevos sabores.

La torta loca de toda la vida tiene dos capas de hojaldre, crema pastelera y glaseado naranja coronado con una guinda.

Pero, para los que quieran probar otro tipo de locas, también han puesto a la venta variantes con chocolate negro, pistacho o tarta de queso.

Además del tamaño individual normal, harán locas gigantes enfocadas a su consumo en cumpleaños y otro tipo de celebraciones.