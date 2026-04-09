El chivo, protagonista de unas jornadas gastronómicas para poner en valor uno de los grandes platos de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El chivo malagueño será el protagonista de unas jornadas gastronómicas del 13 al 30 de abril para reivindicarlo como producto identitario de la provincia. Reconocidos chefs y restaurantes de Málaga participarán en el evento, presentando elaboraciones innovadoras y tradicionales con chivo malagueño. Las Jornadas del Chivo Malagueño de Asador Don Joaquín celebran además el XXI aniversario del restaurante. El objetivo principal es poner en valor la importancia del producto local y el sector primario en la cocina y la identidad malagueña.

El chivo malagueño se va a convertir en el protagonista de unas jornadas cuyo objetivo es reivindicarlo como producto de territorio, estrechamente ligado a la tradición culinaria malagueña, al paisaje y al trabajo de quienes mantienen vivo un modelo de producción arraigado a la provincia.

De esta manera, del 13 al 30 de abril, diferentes chefs, restaurantes y algunos de los nombres más reconocidos de la cocina de la provincia se sumarán a una iniciativa impulsada en colaboración con Sabor a Málaga, Caprisur, según han informado en un comunicado.

Las Jornadas del Chivo Malagueño de Asador Don Joaquín son una cita gastronómica que reunirá a reconocidos cocineros y restaurantes en torno a uno de los ingredientes más identitarios, versátiles y representativos del recetario malagueño, y que servirán también para celebrar el XXI aniversario del restaurante.

Además, varios chefs de referencia participarán con propuestas, elaboraciones y acciones que pondrán en valor las posibilidades gastronómicas del chivo desde distintas miradas, técnicas y sensibilidades culinarias.

Todos los chefs participantes presentarán diferentes elaboraciones. Por ejemplo, Nicolás Somoza propone un brioche hojaldrado de chivo malagueño crujiente con mayonesa de trufa y trufa negra de Trufar, y Miguel Palma elaborará un strogonoff de lengua de chivo y gamba roja.

A ellos se sumará Óscar Amores, que apuesta por un canelón de chivo lechal malagueño con sus asaduras, y Mauricio Giovannini presenta un cuello de chivo lechal malagueño con crema escabechada de calabazas y sabayón de vino oloroso.

Al mismo tiempo, el Asador Don Joaquín completará la propuesta con dos creaciones propias: Mar y Montaña y la “Loca malagueña”.

Otro de los objetivos de las Jornadas del Chivo malagueño es visibilizar la importancia del producto local y del sector primario dentro de la identidad culinaria malagueña, reforzando la conexión entre cocina, productores y territorio.

En un momento en el que el origen, la trazabilidad y la autenticidad ocupan un lugar central en el discurso gastronómico, esta cita propone volver la mirada hacia un ingrediente profundamente ligado a la memoria y al presente de la cocina de Málaga.