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LO ESENCIAL Las claves Málaga inaugura este viernes su alumbrado navideño en la calle Larios con un espectáculo de luz y sonido, la presencia del periodista Matías Prats y un concierto del artista El Kanka. La Catedral de Málaga estrenará este sábado el videomapping navideño 'El cielo desciende', que ofrecerá tres pases diarios para contar la historia del recorrido de una niña hacia el nacimiento. La agenda cultural incluye el Festival Eñe de literatura, una exposición de pinturas y dibujos de Julio González en el Museo Carmen Thyssen y el regreso del grupo La Cubana al Teatro del Soho. La provincia celebrará diversas fiestas gastronómicas y tradicionales, como el Día de las Migas en Pizarra, la Fiesta del Mosto en Atajate, la Cata del Mosto en Cartajima y el Mercado del Queso en Sierra de Yeguas.

El fin de semana en la provincia de Málaga ofrecerá todo tipo de eventos, con la inauguración del alumbrado navideño como protagonista. Además, habrá una gran variedad de mercadillos, festivales y fiestas gastronómicas, así como teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de noviembre.

-Encendido de las luces de Navidad en calle Larios. Málaga inaugura oficialmente su alumbrado navideño este viernes 27 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en calle Larios. El periodista Matías Prats será el encargado de pulsar el botón del encendido, que dará paso al espectáculo de luz y sonido ‘Natividad de luz’. Antes del acto habrá animación a cargo del DJ El Pulpo y, después del primer pase, el artista malagueño El Kanka ofrecerá un concierto junto a la estatua del Marqués de Larios. El espectáculo contará con tres pases diarios, a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas, hasta el 4 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre.

-Alumbrado navideño en los distritos de Málaga. Los barrios de Málaga comienzan a dar la bienvenida a la Navidad con el encendido de la iluminación decorativa en sus calles. La programación incluye fiestas infantiles, talleres, espectáculos y música navideña en distintos puntos de la ciudad.

-Videomapping navideño ‘El cielo desciende’ en la Catedral de Málaga. Se estrenará el sábado 28 de noviembre y podrá verse hasta el 4 de enero de 2027. La proyección, de entre ocho y diez minutos, contará la historia de una niña que recorre los paisajes naturales de la provincia hasta llegar al nacimiento. Habrá tres pases diarios, a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre.

-XVII Mercadillo Solidario ‘Unidos Contra el Cáncer’ en Málaga. La calle Alcazabilla acogerá este sábado 28 de noviembre, de 10:00 a 15:00 horas, una nueva edición de este mercadillo solidario destinado a recaudar fondos y dar visibilidad al trabajo de las entidades malagueñas que apoyan a las personas afectadas por el cáncer.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Exposición ‘Julio González, pintor y dibujante’ en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. El museo dedica una nueva muestra al artista Julio González con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento. La exposición permite descubrir una faceta menos conocida del escultor, considerado pionero de la escultura moderna en hierro, a través de sus pinturas y dibujos, una producción poco estudiada y divulgada. La muestra puede visitarse en la Sala Noble hasta el 17 de enero de 2027.

-Mercado de Navidad de El Corte Inglés en Málaga. La explanada exterior del centro comercial de la avenida de Andalucía acoge hasta el 5 de enero de 2027 este mercado navideño, con más de una veintena de casetas dedicadas a la decoración, los belenes, los regalos y los dulces típicos. La oferta se completa con puestos gastronómicos, actividades infantiles, un carrusel y actuaciones musicales. Se puede visitar de 10.00 a 22.00 horas y la entrada es gratuita.

-Festival Eñe en Málaga y la provincia. Málaga acoge del 21 al 30 de noviembre una nueva edición del Festival Eñe, una gran cita con la literatura, la poesía y la creación contemporánea que contará con más de un centenar de actividades. El programa reunirá a escritores y artistas como Dolores Redondo, Juan Luis Arsuaga, Guille Galván, Javier Limón y Weronika Murek, entre otros.

-Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. El antiguo edificio de Tabacalera alberga este museo, que reúne una colección de más de 80 vehículos históricos de distintas épocas y una amplia selección de piezas de alta costura de firmas como Chanel, Dior, Givenchy y Balmain. El recorrido permite descubrir la evolución del automóvil desde finales del siglo XIX, además de contemplar prendas de grandes diseñadores y originales obras de arte.

-‘La cuisine de ma cousine’, de La Cubana, en el Teatro del Soho CaixaBank. La compañía regresa a Málaga después de siete años con este nuevo espectáculo, que podrá verse del 25 de noviembre al 15 de diciembre. Se trata de una comedia que se adentra en el mundo de la gastronomía y se burla de la fiebre culinaria actual a través del humor, la música, el color, las sorpresas y la participación del público.

Planes en la provincia

-XIX Día de las Migas Pastoreñas de Pizarra. El municipio celebrará el domingo 29 de noviembre esta fiesta gastronómica en la plaza de la Cultura, de 12.00 a 19.30 horas. Los asistentes podrán degustar gratuitamente migas pastoreñas hasta agotar existencias y disfrutar de un mercadillo con más de una veintena de puestos artesanales.

-XX Cata del Mosto de Cartajima. El municipio celebra este fin de semana la vigésima edición de esta fiesta, declarada de Singularidad Turística de la Provincia por la Diputación de Málaga. La cita reunirá degustaciones de mosto y productos gastronómicos, un concurso y música en directo, dentro de un programa especial para conmemorar sus 20 años de historia.

- 63.º Concurso de Canaricultura de Archidona. El municipio celebra una nueva edición de este certamen, en la que el juez internacional Antonio Mochón Sánchez calificará alrededor de 630 ejemplares. La muestra abrirá sus puertas al público del 26 al 28 de noviembre.

-40.ª Fiesta del Mosto de Atajate. El municipio de la Serranía de Ronda celebra el sábado 28 de noviembre esta fiesta, declarada de Interés Turístico Provincial, que rinde homenaje a su tradición vitivinícola. Los vecinos repartirán gratuitamente mosto artesanal de distintas variedades de uva, recién fermentado, y la jornada contará también con degustación de migas caseras, una cata popular para elegir los mejores mostos y una verbena en la plaza del pueblo.

- I Mercado del Queso Artesano de Sierra de Yeguas. La plaza de Andalucía acoge del 27 al 29 de noviembre esta primera edición, que reunirá a queserías de distintos puntos de España. El programa incluye degustaciones, maridajes, música en directo y actividades para todos los públicos.

- Salón de los Videojuegos de Estepona. La Caseta Municipal acoge los días 28 y 29 de noviembre un espacio interactivo dedicado a los videojuegos, con propuestas para aficionados de todas las edades. La actividad podrá visitarse de 11.00 a 20.00 horas y tendrá entrada gratuita.

- ‘Caña más tapa’ en Marbella. El Mercado Municipal de Divina Pastora acogerá el viernes 27 de noviembre una nueva edición de esta cita gastronómica, que combinará tapas elaboradas con productos locales y música en directo.

- Encendido del alumbrado navideño y concierto de María Peláe en Coín. El municipio dará la bienvenida a la Navidad el sábado 28 de noviembre con un espectáculo de iluminación y un concierto de María Peláe en la Alameda. El alumbrado estará formado por más de 1,5 millones de puntos de luz que decorarán las calles de la localidad.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Mercado Agroalimentario del Guadalhorce. El municipio de Coín acoge cada domingo este mercado de productos locales, una oportunidad para llenar la cesta con alimentos de proximidad directamente de sus productores. En los puestos se pueden encontrar frutas y verduras de temporada, pan y repostería, chacinas, quesos, miel y artesanía. La cita tiene lugar en el polígono industrial La Trocha, en horario de 9:00 a 14:30 horas, y cuenta con aparcamiento gratuito.