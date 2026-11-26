El mercadillo de segunda mano ideal para visitar el 26 y 27 de noviembre: ropa de grandes marcas desde 3 euros y juguetes

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LO ESENCIAL Las claves El Centro de Acogida San Juan de Dios de Málaga organiza un mercadillo benéfico el 26 y 27 de noviembre junto al Museo Carmen Thyssen. Se pondrán a la venta prendas de ropa de marcas como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger o Purificación García desde 3 euros, además de juguetes. La iniciativa busca recaudar fondos para mantener los programas de atención a personas en situación de sinhogarismo, que ayudan a más de 700 personas al año.

Málaga acoge este jueves 26 y viernes 27 de noviembre un mercadillo benéfico con ropa de conocidas marcas, prendas de abrigo y juguetes a precios asequibles.

La iniciativa, organizada por el Centro de Acogida de personas sin hogar de San Juan de Dios, busca recaudar fondos para mantener los programas de atención que desarrolla esta institución con las personas que atraviesan una situación de sinhogarismo.

La tienda solidaria del centro, situada en la Plazuela de San Juan de Dios, junto al Museo Carmen Thyssen, abrirá sus puertas a las 10.00 horas para recibir a quienes quieran colaborar con esta causa y, de paso, encontrar alguna oportunidad entre las prendas disponibles.

El mercadillo cuenta con ropa de mujer como principal protagonista, aunque también hay prendas de hombre y algunas piezas infantiles. Entre las marcas que se pueden encontrar figuran Carolina Herrera, Escada, Liu Jo, Tommy Hilfiger y Purificación García, entre otras firmas nacionales e internacionales.

Los precios parten de los tres euros, aunque también hay artículos de mayor valor, como abrigos de piel de astracán, que pueden alcanzar los 100 euros.

La oferta se completa con juguetes infantiles, por lo que la iniciativa también puede convertirse en una oportunidad para quienes buscan adelantar alguna compra de cara a la Navidad.

Todo lo recaudado se destinará al Centro de Acogida de San Juan de Dios en Málaga, que desde 1991 trabaja para ofrecer apoyo y recursos a las personas sin hogar.

La entidad desarrolla programas de alojamiento temporal, higiene, vestuario y lavandería, además de acompañamiento social para ayudar a sus usuarios a recuperar su autonomía y avanzar hacia una vida independiente.

Sus programas de acogida integral y servicios básicos atienden cada año a más de 700 personas. En 2025, por ejemplo, 595 personas utilizaron el servicio de higiene, que prestó 4.200 servicios de ducha, 1.700 de peluquería, 3.130 de lavandería y más de 8.500 de vestuario.

Además, el dispositivo cuenta con 33 plazas de atención residencial temporal en régimen de pensión completa, tanto en el propio centro como en viviendas.

También desarrolla un programa de transición a la vida independiente, con acompañamiento a personas que comparten dos viviendas.