El legendario hotel de la Costa del Sol, hoy convertido en La Zambra Resort, vuelve a desplegar su espíritu más festivo con cenas especiales, una gala de Nochevieja, una discoteca secreta y uno de los atardeceres más especiales de España.

El mítico Byblos de Mijas recupera su glamour: así será la Navidad y la Nochevieja en La Zambra Resort

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LO ESENCIAL Las claves El antiguo Hotel Byblos de Mijas ha reabierto como La Zambra Resort, un hotel de cinco estrellas gran lujo que busca recuperar el esplendor de la Costa del Sol. Para la Nochevieja ofrece cenas gastronómicas, una gala con fuegos artificiales y fiesta en Sarao, su discoteca secreta, además de servicios para niños. La oferta navideña incluye cenas especiales de Nochebuena, brunch de Navidad con la visita de Papá Noel, menús para grupos y actividades de ocio. El resort ha sido galardonado con el premio Best Sunset Experience 2026 y cuenta con Mood Spa, un espacio de bienestar de 2.000 metros cuadrados.

Hay lugares que forman parte de la historia de la Costa del Sol. Y el antiguo Hotel Byblos de Mijas es, sin duda, uno de ellos. Durante años fue sinónimo de glamour, encuentros memorables y ese estilo de vida que convirtió al sur de España en uno de los destinos más deseados.

Hoy, aquel escenario mítico vive una nueva etapa como La Zambra Resort, un cinco estrellas gran lujo perteneciente a The Unbound Collection by Hyatt, que ha sabido recuperar su esencia y reinterpretarla desde una manera mucho más actual de entender el lujo.

Y si hay una época perfecta para descubrir cómo conviven ese pasado y su presente, es la Navidad.

Este año, La Zambra se prepara para vivir unas fiestas especialmente atractivas, con una propuesta que combina gastronomía, música, encuentros familiares y una Nochevieja con todo lo necesario para recuperar el glamour de las grandes celebraciones de la Costa del Sol.

Una discoteca secreta

La Zambra ha preparado dos maneras de celebrar la última noche del año. Por un lado, una cena gastronómica con maridaje para quienes prefieren empezar la velada alrededor de una buena mesa. Por otro, una gran Gala de Nochevieja con espectáculo, gastronomía y fuegos artificiales para recibir 2027.

Vista exterior del hotel La Zambra en Mijas. EE

Pero hay un detalle que hace todavía más apetecible la propuesta: cuando termine la cena, la fiesta continuará en Sarao, la discoteca secreta del hotel, un espacio que recupera ese espíritu hedonista y desenfadado que siempre ha formado parte de las grandes noches de la Costa del Sol.

Una Nochevieja que invita a arreglarse, brindar, bailar y prolongar la celebración sin preocuparse por la hora de volver a casa. Porque la posibilidad de quedarse a dormir y despertar al día siguiente en uno de los hoteles más especiales de Málaga también forma parte del plan.

Además, para quienes quieran celebrar en familia, la gala contará con Kids Club y propuestas adaptadas a los más pequeños.

Mejor atardecer de España

Y es que La Zambra tiene otro motivo para presumir de escenario. El resort acaba de recibir el premio Best Sunset Experience en los Beyond Luxury Awards 2026, que reconoce la mejor experiencia de atardecer de la hotelería de lujo española.

Desde su terraza Bamboleo, con la Sierra de Mijas como telón de fondo, la caída del sol se convierte en uno de esos momentos que merece la pena disfrutar sin mirar el reloj. Un paisaje que muchos malagueños tienen muy cerca y que ahora cuenta también con un reconocimiento nacional.

Una buena mesa

Más allá de la Nochevieja, la gastronomía también ocupa un lugar protagonista en la programación navideña de La Zambra.

El 24 de diciembre, el resort celebrará una cena especial de Nochebuena con música en directo y dos turnos, pensada para disfrutar de una de las noches más familiares del año en un ambiente especialmente acogedor.

Y el 25 de diciembre llegará uno de los planes más apetecibles para quienes quieran celebrar la Navidad sin prisas: un brunch familiar con propuestas dulces y saladas, actividades infantiles y la visita de Papá Noel.

Varias personas cenando en La Zambra. EE

Los más pequeños también tendrán su espacio gracias al Kids & Babies Club, para niños de entre seis meses y diez años, mientras los adultos disfrutan de las celebraciones. Además, las propuestas gastronómicas cuentan con menús infantiles y opciones veganas.

La Zambra también ha pensado en las reuniones de amigos y empresas, con menús especiales para grupos, propuestas para compartir en Picador y experiencias que van desde catas de vino hasta talleres de coctelería o bingo musical.

Lujo en Málaga

Lo interesante de La Zambra es que su atractivo no termina en una cena especial o una celebración.

El resort ha recuperado uno de los enclaves más emblemáticos de la Costa del Sol y lo ha transformado en un lugar donde la gastronomía, el bienestar y el ocio conviven con una arquitectura de inspiración andaluza que invita a disfrutar de cada momento.

Sus jardines, patios y rincones llenos de personalidad conservan parte de ese encanto que hizo famoso al antiguo Byblos. Y a ello se suma Mood Spa, un espacio de bienestar de 2.000 metros cuadrados, donde un circuito de aguas o un tratamiento personalizado pueden convertirse en el mejor plan para comenzar el nuevo año.

El circuito de spa del hotel La Zambra. EE

Porque quizá ese sea uno de los grandes atractivos de celebrar las fiestas en un lugar como La Zambra: poder disfrutar de una gran noche y, al día siguiente, cambiar los tacones y los brindis por una mañana de descanso.

Al final, la historia del antiguo Byblos continúa escribiéndose. Y esta Navidad parece dispuesta a recuperar uno de sus capítulos más especiales: el de las grandes celebraciones, los encuentros inolvidables y ese glamour tan propio de la Costa del Sol.