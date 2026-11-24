El mercadillo navideño ideal para visitar hasta el 5 de enero: 20 puestos, gastronomía y atracciones infantiles

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LO ESENCIAL Las claves El Corte Inglés de Málaga inaugura su mercadillo de Navidad en una explanada exterior de más de 2.300 metros cuadrados. El espacio cuenta con más de 20 casetas dedicadas a adornos navideños, productos de marcas como LEGO, Disney y Harry Potter, además de belenes y un carrusel. La oferta gastronómica incluye 'foodtrucks' con dulces, comida rápida local y las propuestas urbanas de GOXO, la marca del chef Dabiz Muñoz. El mercado es de entrada gratuita y se podrá visitar hasta el 5 de enero de 2027 en horario general de 10:00 a 22:00 horas.

Los mercadillos navideños comienzan a abrir sus puertas en las ciudades. Es el caso de Málaga, que ha inaugurado una explanada de más de 2.300 metros con más de 20 casetas en las que adquirir regalos, adornos, dulces y propuestas gastronómicas.

Es el mercado de Navidad de El Corte Inglés, que permanecerá abierto hasta el próximo 5 de enero de 2027, por lo que habrá tiempo para visitarlo durante buena parte de las fiestas. La oferta combina artículos tradicionales de Navidad con espacios dedicados a personajes conocidos, juguetes, música y productos de decoración.

El recorrido está situado en la explanada exterior del centro comercial de la avenida de Andalucía. En total, reúne más de veinte casetas con artículos de distinta temática. Entre ellas hay puestos dedicados a los belenes, las luces, los adornos para el árbol y otros elementos para decorar la casa durante las fiestas.

También tienen su espacio algunas de las marcas y universos más populares entre pequeños y mayores. Harry Potter, Disney y LEGO cuentan con puestos propios, a los que se suman los espacios de Cultura y Vinilos.

La Tienda de la Navidad, la Tienda de las Flores y las casetas de productos dulces completan la oferta comercial.

El mercado incorpora un belén tradicional de seis metros de longitud, un belén napolitano y un carrusel de 7,5 metros de diámetro, pensado especialmente para los más pequeños.

Gastronomía

No faltan los típicos 'foodtrucks' con todo tipo de propuestas gastronómicas, desde productos típicos de estas fechas hasta opciones de comida rápida para hacer una parada durante las compras.

Entre los puestos dulces figuran XO Palomitas, Garrapiñadas, 1880 y DAK Dulce, además de la Panadería Salvador. Para quienes prefieran algo salado, habrá camperos y hamburguesas de Grupo DAK, propuestas de Baobab, kebab de Otro Rollo y la oferta de GOXO, la marca gastronómica del chef Dabiz Muñoz.

La idea es que el mercado no sea únicamente un lugar para comprar adornos o regalos, sino también un espacio donde pasar un rato en familia o con amigos sin necesidad de abandonar el recinto para comer.

Fechas y horarios

El Mercado de Navidad de El Corte Inglés de Málaga puede visitarse hasta el 5 de enero de 2027. La entrada es gratuita y las casetas están abiertas de 10:00 a 22:00 horas, mientras que los puestos de restauración comienzan su actividad a las 12:00 horas.

Hay algunos cambios durante las fiestas: los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 10:00 a 20:00 horas. El mercado permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Se encuentra en la explanada exterior de El Corte Inglés de la avenida de Andalucía, números 4 y 6, una ubicación accesible tanto en autobús como en Cercanías, con parada próxima al centro comercial.