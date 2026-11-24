Boticaria García pone el foco en el ejercicio físico para combatir el cansancio: "Hay que adaptar el entrenamiento a cada etapa"

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LO ESENCIAL Las claves Boticaria García presenta su libro 'Mujeres de hierro' y destaca que el cansancio y la fatiga afectan a más del 80% de las mujeres en la perimenopausia y menopausia. Un estudio revela que los sofocos se presentan en el 47% de los casos, por debajo de otros síntomas como los cambios en la piel, la niebla mental o la ansiedad. La divulgadora señala que la perimenopausia puede presentar una mayor carga de síntomas que la posmenopausia, requiriendo una atención y recomendaciones específicas. Aboga por adaptar el ejercicio físico y la alimentación a cada etapa de la vida de la mujer, destinando fondos de su plataforma a seguir investigando en este campo.

El cansancio, la falta de energía y el agotamiento son algunos de los síntomas más habituales entre las mujeres que atraviesan la perimenopausia y la menopausia. Mucho más de lo que podría pensarse. De hecho, más del 80% de las participantes en un estudio reconocen experimentar fatiga.

Son las cifras que ha ofrecido la farmacéutica y divulgadora Marian García, conocida como Boticaria García, durante su charla en Talent Land Málaga para presentar su nuevo libro Mujeres de hierro, escrito junto al doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Javier Butragueño.

La divulgadora ha compartido algunos de los resultados de una investigación sobre la sintomatología de las mujeres en esta etapa. Aunque el estudio todavía no se ha publicado y ha preferido no adelantar todos sus datos, sí ha mostrado un mapa de calor que refleja cuáles son las molestias más frecuentes entre las participantes.

En él, los síntomas que superan el 80% aparecen destacados en rojo, mientras que los que rebasan el 70% figuran en naranja. Entre los primeros se encuentran el cansancio, la fatiga, el agotamiento y los cambios en la piel. Los sofocos, pese a ser uno de los signos más reconocibles de la menopausia, aparecen en el 47% de las mujeres analizadas.

"Es un síntoma importante, te cambia la vida, pero no es el más prevalente", ha señalado García, que ha querido poner el foco en otras manifestaciones que también pueden condicionar el día a día.

La niebla mental, los problemas de memoria, la menor resistencia física y la ansiedad son algunos de los síntomas que también aparecen en el estudio. Una realidad que, según ha explicado, no es igual para todas las mujeres ni se manifiesta de la misma manera en las distintas etapas.

Perimenopausia

Uno de los aspectos que ha destacado la divulgadora es que la intensidad y la presencia de los síntomas varían entre la perimenopausia y la posmenopausia. Al comparar los mapas correspondientes a las distintas etapas, ha explicado que la primera puede presentar una mayor carga de síntomas que la segunda.

La perimenopausia, el periodo previo a la menopausia que suele situarse alrededor de los 45 o 50 años, requiere por tanto una atención específica. "Los síntomas no son los mismos en las distintas etapas de la vida", ha recordado.

De ahí que uno de los objetivos del proyecto sea averiguar qué necesita una mujer en cada momento y evitar aplicar las mismas recomendaciones a todas.

También ha defendido la necesidad de investigar qué tipo de entrenamiento y alimentación resulta más adecuado en cada etapa, con estrategias que respondan a las necesidades reales de las mujeres.

Durante la charla, García ha explicado que el proyecto cuenta con un equipo de investigación que ha ido creciendo gracias al interés generado por la perimenopausia, la menopausia y el cuidado de la salud en estas etapas.

Parte de los recursos que se obtienen a través de los entrenamientos de su plataforma se destinan precisamente a financiar investigaciones. Actualmente, ha señalado, tienen otros tres proyectos en marcha y esperan conseguir también financiación europea para seguir avanzando.

El propósito es que los resultados permitan encontrar herramientas útiles y adaptadas a cada mujer, tanto en materia de actividad física como de alimentación.

Su charla no ha tenido nada de sedentaria. En una dinámica participativa, todo el público se ha levantado para hacer diferentes ejercicios, una forma de trasladar a los asistentes una de las ideas centrales de Mujeres de hierro: comprender los cambios que experimenta el cuerpo durante la perimenopausia y la menopausia y aprender a cuidarse en cada momento.