Ya es oficial: los supermercados de Mercadona en Málaga cambian su horario en Nochebuena y Nochevieja

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LO ESENCIAL Las claves Mercadona adelantará el cierre de sus supermercados en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre. La medida busca facilitar la conciliación familiar de la plantilla durante Nochebuena y Nochevieja, cerrando una hora antes que en años anteriores. Los clientes deberán adelantar sus compras de última hora para las cenas festivas antes del nuevo horario límite de cierre. La empresa también ha ampliado el periodo de vacaciones de sus empleados este año, pasando de 30 a 37 días anuales.

Los trabajadores de Mercadona dispondrán de más tiempo para disfrutar de Nochebuena y de Nochevieja. La cadena de supermercados ha anunciado un cambio en el horario de sus establecimientos con el objetivo de facilitar la conciliación de su plantilla durante las celebraciones familiares de diciembre.

La compañía adelantará una hora el cierre de sus tiendas en España y Portugal los días 24 y 31 de diciembre. De esta forma, los supermercados bajarán la persiana a las 18.00 horas, frente a las 19.00 horas a las que cerraban hasta ahora.

La medida permitirá a los empleados terminar antes su jornada en Nochebuena y Nochevieja y contar con más tiempo para compartir con familiares y amigos.

Con esta decisión, Mercadona asegura que continúa avanzando en iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. La empresa explica que el objetivo es que su plantilla esté «comprometida y satisfecha al 100%».

El nuevo horario también tendrá consecuencias para los consumidores, que deberán organizar con algo más de antelación sus compras para las cenas del 24 y el 31 de diciembre.

Ambas jornadas suelen concentrar una importante actividad en los supermercados, especialmente en las horas previas a las celebraciones. Por ello, quienes tengan que adquirir productos de última hora tendrán que acudir antes de las 18.00 horas.

Conciliación

El adelanto del cierre no es la única medida de conciliación que Mercadona ha incorporado este año. La compañía también ha ampliado el periodo de vacaciones de sus trabajadores, que ha pasado de los 30 días anteriores a un total de 37 días.

Esta mejora supone una semana adicional de descanso para la plantilla y forma parte de las iniciativas con las que la empresa pretende favorecer el equilibrio entre la vida profesional y personal de sus empleados.

Según explica Mercadona, ambas decisiones representan «una gran mejora en la jornada laboral de la plantilla» y contribuyen a consolidar a la compañía como referente del sector en materia de condiciones laborales.