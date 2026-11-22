Noe 'la peskaera', la tiktoker que da lecciones sobre pescado a los jóvenes. Cedida

Noelia, pescadera: "Para cocinar dorada a la plancha, pídela sin espinas y añade aceite, ajo y perejil"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera Noelia ('Noe la Peskaera') explica en TikTok cómo pedir la dorada en la pescadería según la receta que se vaya a elaborar. Para cocinarla al horno aconseja pedirla sin escamas y sin tripas, mientras que para la plancha recomienda solicitarla abierta en libro o en filetes sin espinas. Propone un aliño rápido con aceite, ajo y perejil para acompañar la dorada a la plancha tras su cocinado. Aclara que estas mismas pautas de preparación y limpieza se pueden aplicar a otros pescados similares como la lubina, el pargo o el besugo.

La dorada puede acabar en el horno con una guarnición de patatas y verduras o convertirse en una cena rápida a la plancha. La diferencia entre una preparación y otra empieza en el mostrador de la pescadería. Saber cómo pedirla puede ahorrar tiempo en la cocina y evitar más de una complicación a quienes no están acostumbrados a limpiar pescado en casa.

Es precisamente lo que explica Noelia, conocida en TikTok como 'Noe la Peskaera'. En uno de sus vídeos, enseña a comprar una dorada y detalla qué hay que pedir según la receta que se quiera preparar.

Una explicación dirigida especialmente a quienes tienen menos experiencia cocinando pescado y que, como apunta al inicio, muchas veces no saben cómo limpiar estas piezas ni qué hacer con ellas una vez llegan a casa.

Si la idea es preparar la dorada al horno, Noelia recomienda solicitarla sin escamas y sin tripas. De esta manera, el pescado llega prácticamente listo para colocar en una bandeja, acompañado de patatas y verduras.

También propone una fórmula para quienes no saben exactamente qué tienen que pedir: basta con explicar en la pescadería que se quiere el pescado preparado para hacerlo al horno.

Para los que quieren prepararla a la plancha, Noelia aconseja pedir la dorada abierta en forma de libro o en filetes enteros y, sobre todo, limpia de espinas, un detalle que considera importante para facilitar su consumo.

También se detiene en la cabeza de la dorada. Si no se va a aprovechar para cocinarla, recomienda pedir que la retiren, ya que no tiene sentido llevarse una parte del pescado que después terminará sin utilizarse. No obstante, quienes sí quieran aprovecharla pueden conservarla y darle otro uso en la cocina.

Aliño

Una vez limpia y abierta, la dorada queda lista para pasar directamente por la plancha. Noelia propone acompañarla con un aliño muy fácil de preparar: aceite, ajo y perejil. Basta con mezclar estos ingredientes en un recipiente y repartirlos por encima del pescado una vez cocinado.

Con una ensalada como acompañamiento, se consigue una comida sencilla sin necesidad de complicarse con elaboraciones más trabajosas. Es precisamente esa facilidad la que la pescadera quiere transmitir en su vídeo.

Además, Noelia recuerda que este consejo no se limita exclusivamente a la dorada. El mismo tipo de limpieza y preparación puede solicitarse para otros pescados de escama de tamaño similar, como la lubina, el pargo o el besugo.

La clave está en explicar al pescadero cómo se va a cocinar para que pueda dejarlo listo y evitar trabajo innecesario en casa.