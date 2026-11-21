El pueblo Patrimonio de la Humanidad y con el mejor aceite: un conjunto monumental del siglo XVI

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LO ESENCIAL Las claves Úbeda (Jaén) destaca por su conjunto monumental renacentista del siglo XVI, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco desde 2003 junto a la vecina localidad de Baeza. Entre sus monumentos principales destacan la plaza Vázquez de Molina, la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de las Cadenas y el Hospital de Santiago, obra de Andrés de Vandelvira. La transformación arquitectónica de la ciudad estuvo impulsada por la influencia de Francisco de los Cobos, secretario de Estado del emperador Carlos V. El municipio aúna su valor monumental con la cultura del aceite de oliva virgen extra, la artesanía alfarera y la gastronomía tradicional jiennense.

Los palacios, las iglesias renacentistas y las fachadas de piedra dibujan el perfil de Úbeda, una de las ciudades monumentales más importantes de Andalucía. En la provincia de Jaén, rodeada de un paisaje de olivos, esta localidad conserva un conjunto histórico que tiene su origen en el esplendor que alcanzó durante el siglo XVI.

Su valor arquitectónico, compartido con la vecina Baeza, le ha valido el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2003.

La mejor muestra de aquel pasado se encuentra en la plaza Vázquez de Molina, donde se concentran algunos de los edificios más representativos de la ciudad.

La Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de las Cadenas y el Palacio del Deán Ortega forman parte de un espacio que reúne buena parte del legado renacentista de Úbeda.

La construcción de muchos de estos edificios estuvo ligada a la influencia de Francisco de los Cobos, secretario de Estado de Carlos V y uno de los personajes más poderosos de su época.

Su papel fue decisivo en la transformación de Úbeda durante el Renacimiento. Para llevar a cabo algunos de sus proyectos contó con arquitectos como Andrés de Vandelvira, cuyo trabajo dejó una huella fundamental en la arquitectura de la provincia.

Entre los monumentos imprescindibles figura la Sacra Capilla del Salvador, concebida como panteón funerario de Francisco de los Cobos. Su construcción comenzó en 1536 y constituye una de las grandes obras del Renacimiento español.

También merece una visita la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, levantada sobre el antiguo solar de una mezquita y con elementos arquitectónicos de distintas épocas.

Otro de los edificios destacados es el Hospital de Santiago, construido entre 1562 y 1575 bajo las trazas de Andrés de Vandelvira. Actualmente, el inmueble tiene uso cultural y acoge exposiciones y diferentes actividades.

El recorrido por el casco histórico permite descubrir también la iglesia de San Pablo, la Casa de las Torres y numerosos palacios señoriales que dan cuenta de la importancia política y económica que tuvo Úbeda durante el siglo XVI.

Gastronomía

El patrimonio monumental convive en Úbeda con otra de las grandes señas de identidad de Jaén: el aceite de oliva virgen extra. La ciudad está rodeada de olivares y forma parte de una provincia que concentra una parte fundamental de la producción española de este producto. El cultivo del olivo no solo define el paisaje, sino también buena parte de la actividad económica y la gastronomía local.

Para conocer esta tradición, uno de los espacios de referencia es el Centro de Interpretación Olivar y Aceite, dedicado a explicar la historia del cultivo, los métodos de elaboración y las características del aceite de oliva virgen extra.

Entre los productos y recetas que se pueden encontrar destacan los ochíos, las migas y los andrajos, elaboraciones muy arraigadas en la gastronomía jiennense.

La artesanía es otro de los atractivos de Úbeda, especialmente la alfarería, una actividad con una larga tradición en la ciudad.

La visita puede completarse con una escapada a Baeza, situada a pocos kilómetros y también declarada Patrimonio Mundial. Ambas localidades forman uno de los conjuntos renacentistas más destacados de España y permiten conocer dos maneras diferentes de entender la arquitectura y el urbanismo del siglo XVI.