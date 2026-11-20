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LO ESENCIAL Las claves La provincia de Málaga acoge numerosas fiestas gastronómicas y rutas de la tapa en municipios como Totalán, Benaoján, Valle de Abdalajís, Rincón de la Victoria y Torremolinos. La oferta de ocio cultural incluye el Festival Eñe, el espectáculo 'El Gran Gatsby' en el Teatro del Soho y exposiciones en el Museo Carmen Thyssen y el Museo del Automóvil y la Moda. Los amantes del arte y las compras contarán con un mercadillo de segunda mano con influencers en Los Patios, la feria artesanal de Muelle Uno y los tradicionales rastros de Torremolinos y Fuengirola. Entre las actividades al aire libre y en la provincia destacan la visita a la Nao Santa María en Fuengirola, las Jornadas Micológicas de Monda y los Juegos Deportivos Municipales de Mijas.

Comienza un nuevo fin de semana en la provincia de Málaga, con eventos para toda la familia, como mercadillos, festivales y fiestas gastronómicas, así como teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 20, 21 y 22 de noviembre.

-Mercadillo de segunda mano con influencers en el Centro Comercial Los Patios. El centro comercial malagueño celebra el próximo sábado 21 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, una nueva cita dedicada a la moda y las compras de segunda mano. En esta ocasión participarán tres creadoras de contenido, Lydia Ruiz, Sarita Ruiz y Celia García.

-Festival Eñe en Málaga y la provincia. Málaga acoge del 21 al 30 de noviembre una nueva edición del Festival Eñe, una gran cita con la literatura, la poesía y la creación contemporánea que contará con más de un centenar de actividades. El programa reunirá a escritores y artistas como Dolores Redondo, Juan Luis Arsuaga, Guille Galván, Javier Limón y Weronika Murek, entre otros.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Exposición ‘Julio González, pintor y dibujante’ en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. El museo dedica una nueva muestra al artista Julio González con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento. La exposición permite descubrir una faceta menos conocida del escultor, considerado pionero de la escultura moderna en hierro, a través de sus pinturas y dibujos, una producción poco estudiada y divulgada. La muestra puede visitarse en la Sala Noble hasta el 17 de enero de 2027.

-III Concurso de Lomo en Manteca ‘Saborea Los Montes’. Málaga celebra hasta el próximo domingo 22 de noviembre una nueva edición de este certamen gastronómico que busca encontrar la mejor versión de uno de los platos más tradicionales de la provincia. Un total de 16 restaurantes y ventas participan en la iniciativa.

-Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. El antiguo edificio de Tabacalera alberga este museo, que reúne una colección de más de 80 vehículos históricos de distintas épocas y una amplia selección de piezas de alta costura de firmas como Chanel, Dior, Givenchy y Balmain. El recorrido permite descubrir la evolución del automóvil desde finales del siglo XIX, además de contemplar prendas de grandes diseñadores y originales obras de arte.

-‘El Gran Gatsby – El Show’ en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El escenario malagueño acoge hasta el domingo 22 de noviembre esta adaptación del clásico de F. Scott Fitzgerald, dirigida y coreografiada por Enrique Gasa Valga. Las funciones serán de martes a viernes a las 19:30 horas, el sábado 21 a las 17:00 y a las 20:30 horas y el domingo 22 a las 17:30 horas.

Planes en la provincia

-Fiesta del Pan Duro en Valle de Abdalajís. Uno de los principales atractivos será la ruta de la tapa, en la que participarán seis establecimientos con elaboraciones especiales por 3,50 euros, bebida incluida. La programación también incluirá un mercado de productos locales y artesanía, talleres infantiles de elaboración de pan, catas, visitas guiadas, una ruta senderista y actuaciones musicales y de verdiales.

-XX Fiesta de la Chanfaina de Totalán. Celebra el próximo domingo 22 de noviembre la vigésima edición de su tradicional fiesta gastronómica, declarada de Interés Turístico Provincial. La jornada comenzará a las 12:00 horas con la apertura del mercado artesanal, exposiciones y degustaciones, entre ellas la de calabaza frita. También habrá pasacalles de pandas de verdiales y maragatas, mientras que la degustación de la tradicional chanfaina está prevista para las 14:30 horas.

-XXII Feria de la Chacina y Productos Artesanales de Benaoján. La Caseta Municipal reunirá puestos de embutidos y productos artesanales de la comarca, además de degustaciones y propuestas gastronómicas. El sábado habrá un festival gastronómico con showcookings de varios chefs, una cata de aceite de oliva virgen extra y una paella popular para 400 personas.

-Primera prueba del circuito de millas de los Juegos Deportivos Municipales de Mijas. El Gran Parque de Mijas acogerá el próximo sábado 21 de noviembre la primera cita de este circuito de atletismo, que contará con tres pruebas puntuables durante la temporada 2026/2027. La competición comenzará a las 17:00 horas y reunirá a corredores de distintas edades y categorías, desde prebenjamines hasta másters.

-XVII Ruta de la Tapa de Torremolinos. Torremolinos celebra del 13 al 22 de noviembre una nueva edición de su ruta gastronómica, que contará con la participación de 39 bares y restaurantes repartidos por cuatro zonas del municipio: La Carihuela y El Bajondillo, El Calvario, el Centro y Playamar-Los Álamos. Durante estos diez días, los establecimientos ofrecerán una tapa elaborada acompañada de una bebida por 3 euros.

-VI Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria celebra del 13 al 22 de noviembre la sexta edición de esta cita gastronómica, que contará con la participación de 31 establecimientos repartidos entre La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón y Benagalbón. Todas las propuestas tendrán un precio único de 4 euros, con bebida incluida —caña, refresco o agua—, y la ruta repartirá además 3.700 euros en premios.

-XVI Jornadas Micológicas de Monda. Una cita que reúne a aficionados, especialistas y amantes de la naturaleza para descubrir la riqueza de setas y hongos del entorno del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Durante tres días, el municipio ofrecerá actividades relacionadas con la divulgación, el conocimiento de la biodiversidad y la micología.

-Mercado Agroalimentario del Guadalhorce. El municipio de Coín acoge cada domingo este mercado de productos locales, una oportunidad para llenar la cesta con alimentos de proximidad directamente de sus productores. En los puestos se pueden encontrar frutas y verduras de temporada, pan y repostería, chacinas, quesos, miel y artesanía. La cita tiene lugar en el polígono industrial La Trocha, en horario de 9:00 a 14:30 horas, y cuenta con aparcamiento gratuito.

-La Nao Santa María en el Puerto Deportivo de Fuengirola. La réplica del célebre navío de Cristóbal Colón regresa a la provincia de Málaga para poner el broche a su gira europea de 2026, en la que ha visitado más de 30 puertos de Reino Unido e Irlanda. La embarcación estará atracada en el Puerto Deportivo de Fuengirola y podrá visitarse del 11 al 22 de noviembre, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.