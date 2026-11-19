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LO ESENCIAL Las claves Lola, propietaria del histórico comercio Calzados Tú y Yo en Málaga, denuncia la gran dificultad para encontrar personal cualificado que esté dispuesto a asumir las exigencias del trabajo. El centro de la ciudad ha sufrido una drástica bajada en el número de zapaterías tradicionales, pasando de más de 18 establecimientos en 1973 a tan solo tres en la actualidad. Factores como los elevados alquileres, la falta de aparcamiento y la competencia de grandes cadenas dificultan la supervivencia y el relevo generacional del pequeño comercio.

El comercio del centro de Málaga ha cambiado mucho desde que los padres de Lola abrieron su zapatería en 1973. De los numerosos establecimientos especializados que había entonces quedan apenas unos pocos, mientras que los negocios que resisten tienen que hacer frente a nuevos problemas. En Calzados Tú y Yo, uno de los locales históricos de la ciudad, su propietaria señala una dificultad que se ha sumado a todas las demás: encontrar empleados.

"Yo llevo ocho años sin vacaciones; mis empleados sí, pero encontrar a alguien para trabajar es una odisea", explica. Lola asegura que las prioridades de quienes buscan trabajo en el sector han cambiado y que las condiciones de descanso suelen ser una de las primeras cuestiones que plantean. "Antes de trabajar, lo primero que preguntan es cuándo descansan", comenta.

No es un trabajo sencillo, especialmente en un establecimiento que requiere algo más que conocimientos básicos de venta. La zapatería está especializada en calzado de ancho especial y su propietaria insiste en que atender correctamente a cada cliente exige experiencia y conocimientos específicos. "No es solo vender zapatos, hay que entender de pies, saber de plantillas, ser un poco psicólogo. Eso no lo hace cualquiera", señala.

Lola conoce bien cómo ha evolucionado el comercio malagueño. Cuando sus padres pusieron en marcha Calzados Tú y Yo, en 1973, las calles del centro estaban llenas de zapaterías. La diferencia con la situación actual es notable. "Antes éramos más de 18 zapateros entre Calle Nueva, Calle San Juan y Plaza de la Constitución. Ahora quedamos tres, y dos son de fuera de Málaga", recuerda.

A la desaparición de muchos de estos negocios han contribuido, según su experiencia, distintos factores. Los problemas para aparcar en el centro, los alquileres cada vez más difíciles de asumir en las principales calles comerciales y la competencia de las grandes cadenas complican la continuidad de los pequeños establecimientos.

La propietaria también se muestra crítica con las medidas de apoyo al comercio tradicional. Aunque agradece el reconocimiento que el Ayuntamiento le ha concedido por la trayectoria histórica de su establecimiento, considera que hacen falta soluciones más prácticas. "Está muy bien para la foto, pero si no arreglan el aparcamiento o apoyan de verdad al pequeño comercio, no sirve de mucho", afirma.

Con más de cinco décadas de historia familiar, otra de las preocupaciones de Lola es qué ocurrirá con la zapatería cuando llegue el momento de jubilarse. Le gustaría que alguna de sus trabajadoras continuara con el negocio, pero no está segura de que vaya a ser posible. "Me gustaría que alguna de mis empleadas se quedara con ella, pero hoy en día la gente no quiere el sacrificio que exige este trabajo", reconoce.