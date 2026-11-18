Los héroes de Manuel: dos niños socorrieron a su hermano bebé y hoy inspiran un cuento para investigar su mutación

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LO ESENCIAL Las claves Alfonso e Isaías, de seis y tres años, socorrieron a su hermano bebé de cinco meses durante su primera crisis epiléptica, inspirando el cuento 'Manuel y los Guardianes de la Luz'. El pequeño Manuel fue diagnosticado con SCN8A, una rara mutación genética que afecta a los canales de sodio neuronales y de la que solo existen unos 850 casos conocidos en el mundo. La abuela del niño ha publicado un libro solidario ilustrado cuyos beneficios irán destinados íntegramente a financiar la investigación médica a través de la Asociación SCN8A España. La familia afronta dificultades de conciliación y falta de ayudas públicas mientras estimula el desarrollo del menor, que permanece sin sufrir convulsiones desde el pasado mes de mayo.

La mañana del pasado 21 de enero, Sandra Villodres preparaba a sus hijos para ir al cole. Ella estaba en el baño arreglándose mientras que los dos mayores, de seis y tres años, Alfonso e Isaías, veían la tele en la cama, y el pequeño, Manuel, de cinco meses, seguía en la cuna.

En esa rutina habitual, de repente apareció en el baño Alfonso con su hermano Manuel en brazos. El bebé estaba sufriendo su primera gran crisis epiléptica. Nunca antes le había pasado algo así, pero su hermano mayor se percató de que algo no iba bien.

Su abuela, la alhaurina Merche López, cuenta lo que pasó durante los minutos siguientes todavía desde el asombro. Sandra llamó a la ambulancia y, como no llegaba, fue el mayor quien siguió insistiendo mientras su madre atendía al bebé. Entre los dos hermanos, de seis y tres años, avisaron también a Merche para que supiera lo que estaba ocurriendo.

Los tres soles de Merche. Cedida

"Entendían que tenían que hacerlo todo ellos, porque su madre no podía perder el tiempo. Nunca habían vivido nada igual y se convirtieron en los héroes, en los superhéroes del momento", declara Merche, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga. Los pequeños se vistieron como pudieron, con prendas que combinaron de peor o mejor forma, conscientes de que mamá, en esos momentos, no estaba disponible.

En el hospital los facultativos se hicieron cargo de ellos hasta que llegaron los familiares. "Allí los adoran", asegura esta vecina de Alhaurín el Grande, funcionaria y periodista.

Para ella, aquella mañana sus nietos fueron "unos guardianes de la luz". Esa misma expresión da título al cuento que acaba de publicar, Manuel y los Guardianes de la Luz, un libro solidario para financiar la investigación de la enfermedad de su nieto.

En el cuento, las crisis son una "tormenta invisible". "Los hermanos son sus guardianes, y su madre, otra guardiana, otra guerrera; pero en el libro se muestra que nadie es invencible y que las superheroínas también lloran", explica.

Quiere que a los pequeños lectores les llegue un mensaje claro. "Que la familia es lo primero, que las mamás están ahí, pero que también sufren", señala. El tono, insiste, es "muy dulce, muy bonito". Ella misma ha trabajado las ilustraciones junto a la IA para que todos los dibujos mantengan la misma línea y los personajes se parezcan a la familia. Todos los personajes se llaman igual que en la vida real y se asemejan físicamente.

Una larga carrera

Aquella crisis del 21 de enero fue solo la primera. Durante los meses siguientes, Manuel volvió a entrar en crisis cada mes. "Su cerebro 'petaba' y se tiraba cinco días con convulsiones", explica Merche.

Los episodios no llegaban de uno en uno. El pequeño sufría una crisis cada dos horas durante cinco días seguidos. Llegó a entrar en parada cardíaca y en la UCI no había manera de frenarlas. "Por más medicación que le ponían, el niño no salía de todo ello", cuenta su abuela.

A las convulsiones completas, en las que se quedaba rígido, echaba espuma por la boca y se ponía cianótico, se sumaban las crisis de ausencia a lo largo de todo el mes. Una de ellas duró "ocho minutos", según relata, emocionada, su abuela, que asegura que han pasado meses muy "duros". El pequeño también tenía movimientos involuntarios en una mano o en un pie, dependiendo del momento.

Con cada ingreso, Manuel retrocedía. "Lo que había aprendido ese mes, lo desaprendía", lamenta Merche. "Ya decía ‘mamá’ y dejaba de decirlo. Lo sentabas y era incapaz de estar sentado".

Un diagnóstico entre 850 casos

La respuesta llegó con el estudio genético. José Luis Cuevas Cervera y Lucía Gaona, sus neurólogos en el Materno Infantil de Jaén, donde reside Sandra con sus niños, incluyeron esta enfermedad como segunda opción en la primera petición que hicieron para realizarle el estudio. Merche insiste en citarlos. "Tuvieron ojo, tuvimos suerte de tenerlos", subraya, porque lo habitual en estas pruebas es ir descartando un diagnóstico tras otro.

El resultado fue SCN8A, una mutación genética muy poco frecuente. "Fue horroroso. No teníamos ni idea de lo que era, y en cuanto entraron en la habitación y vimos sus caras supimos que no traían una buena noticia", recuerda entre lágrimas Merche, acerca del momento en el que se enteraron del diagnóstico.

Los médicos les explicaron que el niño estaba muy mal y que la enfermedad no tiene cura. "Pregunté si el tratamiento iba a funcionar y nos dijeron que a unos niños les funciona y a otros no. Que era cuestión de tiempo", relata.

La mutación afecta a los canales de sodio de las neuronas. "En unos casos es por pérdida y en otros por ganancia. El caso de Manuel es por ganancia", detalla su abuela. "Su cerebro se va llenando de sodio hasta que 'explota'. El tratamiento controla ese grifo para que no entre más de la cuenta".

Los neurólogos le retiraron los antiepilépticos que tomaba y le pusieron un tratamiento específico. Hubo más sustos, con ingresos por bajadas de azúcar y de sodio. Pero desde el 6 de mayo, Manuel no ha vuelto a tener crisis.

Un parque

Hoy Manuel tiene 15 meses y medio y una discapacidad reconocida del 59 %. Va a atención temprana los miércoles, pero a Merche le sale una sonrisa cuando tiene que contar al mundo cuál es la mejor estimulación para Manuel: sus hermanos. "Nos lo dicen los especialistas", sostiene esta abuela orgullosa.

Con ellos ha logrado, poco a poco, levantar la cabeza y sentarse. "Hoy lo ves y es un niño totalmente normal a simple vista", cuenta Merche. Su madre y sus hermanos se tiran al suelo con él a diario. "La casa de mi hija es un parque. Ya no es un salón", dice. Hay colchonetas y todo lo que el pequeño Manuel necesita para seguir trabajando cada día, porque una sesión a la semana no siempre basta. La vida de todos gira en torno a sus avances.

Aunque, como explica su abuela, Manuel parezca un niño totalmente sano desde fuera, aún tiene que enfrentarse a grandes retos en su día a día. Se atraganta con los líquidos y hay que añadirles espesante. Todavía no anda a sus quince meses, pero ya consigue quedarse de pie unos segundos. "Cada logro es una celebración con él. No te lo puedes imaginar", asegura.

En cuanto al habla, Manuel dice "mamá" o "niño" solo cuando él quiere. El otro día, cuenta entre risas, su abuela estaba de broma con él y el pequeño, harto, le respondió con un "abuuuuu", en tono de ‘déjame en paz’ que no dejaba dudas sobre lo harto que le tenía.

Muchos niños con esta enfermedad, explica López, tienen también autismo; ese temperamento, a veces, es un rasgo. La familia no sabrá hasta los dos o tres años el grado de afectación de Manuel. Pero ahora mismo no les preocupa. Merche insiste en la suerte que ha tenido su nieto al detectarse la enfermedad tan pronto. "Hay niños con los que se tarda más y quedan secuelas más graves", explica.

Sin guardería

Sandra no ha podido volver a trabajar desde que empezó esta nueva aventura con su hijo pequeño. Ninguna guardería admite a Manuel. "Los colegios están obligados, pero las guarderías no. Y como no están obligadas, ninguna se hace cargo de un niño así", lamenta Merche, con evidente indignación. Su hija le dedica todo el tiempo de su vida a Manuel.

Según explica la abuela, al pequeño no le han reconocido la dependencia por tener menos de tres años. Recibe una ayuda de poco más de 100 euros al año. "Ya me dirás tú qué haces con eso", critica.

Cuando Sandra pidió el ingreso mínimo vital, se tuvo en cuenta su sueldo anterior y lo que le concedieron fue la ayuda a la infancia, de algo más de 200 euros al mes. La familia espera ahora una revisión. La familia subsiste gracias a estas mínimas ayudas, el gran apoyo de su familia y la manutención del padre de los pequeños.

La trabajadora social le está tramitando ahora una tarjeta preferente para que no tengan que esperar en el centro de salud. "No es bueno que él esté esperando en ese ambiente", explica la abuela.

Merche tiene otro libro escrito, totalmente distinto, que ha quedado guardado a la espera de lanzarlo en el momento oportuno. Lo ha dejado para más adelante. "Ahora toda nuestra vida es el niño y esto no es más que una idea para seguir ayudándole", resume.

Asociación

El libro es solidario con la Asociación SCN8A España, que cubre también Latinoamérica. Reúne a las familias de 31 niños en España y unos 30 en los países latinoamericanos. En todo el mundo se conocen unos 850 casos.

Merche tiene claro a dónde debe ir el dinero. "A mis niños no les falta de comer ni ropa. Y si hace falta una terapia, la paga la abuela. Lo que hace falta es investigación para todos estos niños", afirma.

Las asociaciones de distintos países se han unido en una alianza para que la investigación vaya en la misma dirección. El trabajo más avanzado se hace en Estados Unidos, donde ya se ha conseguido reproducir la enfermedad en un ratón.

Cada uno cuesta 5.000 euros. "¿Cuántos cuentos hay que vender para un ratón, imagínate?", plantea. "Hacen falta muchos ratones antes de llegar a un humano. Y si no hay dinero, tú me dirás".

La asociación no está declarada de utilidad pública, de modo que las donaciones no desgravan, y eso complica conseguirlas. Cuenta el caso de una empresa que anunció en público, en una feria, que haría una donación. Cuando supo que no podría desgravarla, el dinero nunca llegó. "Quedó muy bien en público y en las teles", lamenta, sin querer dar el nombre para no señalar a nadie.

Por eso buscan otras vías. Marysol Fuertes, una mujer a la que la familia no conocía, se sumó tras la primera campaña de Merche y ya ha organizado dos rifas este año. La tercera está en marcha.

En Linares hay otra iniciativa similar, y los compañeros de trabajo de Merche hicieron una colecta para Manuel al principio sin que nadie se lo pidiera. Gente buena está apoyando desde el minuto uno al pequeño Manuel.

"Yo siempre invito a la gente a que haga un evento, una rifa, un espectáculo para echarnos una mano. Nos ayudan mucho más de lo que creen por poco que sea", insiste. El cuento se puede comprar en Amazon buscando Manuel y los Guardianes de la Luz por un precio de 12,48 euros.