Lourdes, la última espartera de Frigiliana y la más joven: "Me encantaría fichar por Loewe; esta tradición se está perdiendo"

Con el sueño de fichar algún día por la firma Loewe, Lourdes imparte talleres con alta demanda para evitar que este oficio artesanal se pierda con las viejas generaciones.

Sus creaciones han aparecido en la revista Elle, la pasarela Adlib y en locales del chef Dani García, además de llegar a personalidades como Máxim Huerta y Samantha Vallejo-Nágera.

A través de su tienda 'El Rincón del Esparto', la artesana elabora piezas únicas de forma 100% manual, gestionando todo el proceso desde la recolección de la planta hasta la venta.

Lourdes Bueno, de 39 años, es la artesana más joven de Frigiliana y lleva 14 años manteniendo viva la tradición milenaria del trabajo del esparto.

En un rincón de la Costa del Sol de cuyo nombre es difícil no acordarse conviven la paz, la alegría y la belleza. Sus calles empedradas, sus paredes de un blanco impoluto y sus inconfundibles puertas turquesa lo han llevado a la lista de los pueblos más bonitos de España.

Cada fin de semana se llena de turistas que fotografían cada paso que dan los locales. Parte de ese éxito está en lo que el pueblo aún conserva, unas tradiciones auténticas y una identidad que, poco a poco, se van borrando.

La localidad malagueña de Frigiliana todavía tiene unas manos que trabajan el esparto. Son las de Lourdes Bueno, la última espartera del pueblo. Detrás de cada pieza que sale de su pequeña tienda hay una subida al monte para recoger la planta, un par de días de espera al sol si la hoja viene abierta e incontables horas de trabajo a mano.

Aprendió el oficio siendo muy joven en el barrio alto, adonde subía por las mañanas para que un vecino mayor le enseñara a hacer la pleita. Ese hombre ya no está. Tampoco los que vinieron después.

"Es una auténtica pena, es difícil encontrar a gente que se dedique a esto", manifiesta, en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

Lourdes es, además, la espartera más joven que ha tenido el pueblo. Tiene 39 años y lleva 14 sosteniendo lo que ella llama una tradición milenaria, la misma que el Gobierno declaró en 2019 patrimonio cultural inmaterial. “Las personas mayores que saben del oficio van muriendo, y el oficio, desgraciadamente, va muriendo ahí también”, lamenta.

En el Rincón del Esparto, así se llama su negocio, perviven piezas clásicas como una cabeza de burro, con divertidos capazos con borlas de colores, objetos para el hogar o decoración navideña cuyos diseños han salido de su cabeza.

Lourdes trabajando el material. Cedida

Uno de los productos más espectaculares que Lourdes ha realizado es un esplendoroso tocado en forma de lazo gigante que apareció en la revista Elle, "todo un sueño" para ella. La artesanía de la mano de la moda le apasiona y se permite soñar alto.

Le encantaría verse algún día formando parte del equipo de Loewe, la casa madrileña que nació en 1846 como un taller de artesanos de la piel y que ha convertido sus cestas tejidas a mano en uno de sus sellos. “Pensando en algo grande, mi ilusión sería fichar por la firma Loewe”, confiesa, consciente de que la firma ha apostado por grandes profesionales de la artesanía en sus trabajos.

Loewe colabora de forma habitual con diversos artesanos españoles (como el alfarero gallego Antonio Peréira, la artesana en marroquinería Idoia Cuesta, la cestera Belén Martínez o el artesano Álvaro M. Leiro) en lugar de realizar una única contratación individual reciente.

Lourdes se ha criado en Frigiliana y su pueblo es todo en su vida. Los vecinos la conocen como Lourdes la del Tangay, por el restaurante de comida casera que regenta su familia en la localidad desde hace años. La cestería le llamaba la atención desde joven. Aquel vecino que le abrió la puerta del oficio no era de su familia. Vivía en el casco antiguo y trabajaba en el barrio alto del pueblo.

“Él me enseñó la pleita y un punto del esparto”, recuerda. En su localidad, hubo unos años en los que el oficio fue de lo más extendido, y vio en este material un "hobby" de lo más entretenido.

Así empezó a trabajar el esparto en torno a 2012. Hizo sus primeras piezas para la familia y los amigos, poco a poco, y comenzó a colgar sus trabajos en internet. La respuesta la pilló por sorpresa. Interioristas y dueños de negocios empezaron a escribirle. “Empecé con una afición y al final la acabé convirtiendo en mi modelo de negocio”, resume.

Entre pueblos busca maestros

Además de aquel vecino, en Frigiliana conoció a dos o tres personas más que trabajaban la fibra. “Se dedicaban solamente a hacer la pleita, el trenzado, para una alfombra o cuatro cosillas así”, precisa.

Cuando murió su maestro, Lourdes salió a buscar a otros. “Lo que hacía era ir buscando abuelillos por los alrededores para seguir aprendiendo”, relata. En Mijas encontró a un hombre que le enseñó a hacer las cabezas de burro. Murió. En Nerja dio con otro que trabajaba un punto distinto. También murió.

“Ya no tengo a nadie. No conozco a nadie que se dedique a esto y viva por aquí cerca”, admite.

Unos adornos navideños. Cedida

Del monte a la cesta

Lourdes trabaja todo el proceso, desde la recogida en el monte hasta la pieza terminada. Recolectarlo en el parque natural no está permitido, una norma que no comparte. “Si no se coge, la espartera se seca y se muere, no vuelve a crecer. Se tiene que ir cogiendo para que se regenere y salga más fuerte, es lo que tiene que escriban las leyes personas que no son conocedoras de todo esto”, defiende.

Una cesta pequeña le lleva una tarde, unas tres o cuatro horas. Una cabeza de burro, cinco o seis. Ahora anda con una lámpara de grandes dimensiones para una exposición de fibras en Málaga capital que se inaugura dentro de dos semanas. Con esa lleva más de una semana trabajando de mañana y de tarde. "Tiene más detalle".

Un tocado que Lourdes hizo para la revista. Cedida

Esas horas son las que mucha gente no ve. A los clientes que le dicen que una de sus cestas es cara, siempre les diría lo mismo.

“Vale, pues ve a la sierra, recoge el esparto, límpialo, trabájalo y después ponlo a la venta. Indignada, durante una temporada llegó a escribir en la etiqueta de cada pieza el tiempo que le había llevado hacerla. Lo dejó, pero se está replanteando volver a hacerla.

“Hay mucha gente que lo aprecia. Pero, otras muchas te dicen que en el chino, por el precio de una, se lleva cuatro”, cuenta.

Una tienda en el casco antiguo

Primero vendió por internet. Después montó un pequeño taller en casa de sus padres. Y hace casi cuatro años le salió la oportunidad que esperaba. Un hombre se jubilaba y dejaba su local en el casco antiguo, donde encontrar una tienda libre es casi imposible.

Cogió el traspaso y se quedó también con lo que vendía el anterior dueño, ropa, complementos y plata. “A todo el mundo le gusta el esparto, pero hay que tener un poquito de variedad, sobre todo para los turistas”, explica. En abril cumplirá cuatro años con El rincón del esparto.

Hoy vive del esparto al cien por cien, y el resto del género también le ayuda. La mayoría de sus clientes de diario son extranjeros. “El turismo español me compra, pero poco”, señala. Los encargos grandes le llegan de ayuntamientos y empresas.

Talleres con lista de espera

Además de la tienda, sigue trabajando en el taller de la casa familiar e imparte talleres. Asegura que siempre los ha llenado y que, a día de hoy, hay gente que se queda fuera por motivos de aforo. Ahora, de hecho, más que nunca.

“La gente está muy saturada de tanta información y de tanta tecnología, y va buscando desconectar un poquito”, explica. Lo nota en la demanda, también en los formatos, como los talleres que se acompañan de un café o un desayuno. "Quieren pasar un rato agradable sin móvil", sostiene.

Apoyo

Su trabajo ha llegado más lejos de lo que la propia Lourdes imaginaba. Ha hecho piezas de esparto rellenas de helechos para el techo de un restaurante de Dani García en Marbella. También pantallas de lámpara y piezas de pared para otro local en Puerto Banús.

“Decorarle a un chef la sala con mi trabajo era para mí impensable”, confiesa. Sus tocados desfilaron en Ibiza, en la pasarela Adlib. Para una tienda de Puglia, en Italia, preparó una colección de más de 80 cestas.

El 'storie' de Máximo Huerta. EEM

A la cocinera Samantha Vallejo-Nágera le hizo una entrañable cabeza de burro. El contacto surgió a raíz de una grabación de ‘MasterChef’ en Frigiliana. Y al escritor Màxim Huerta le hizo una cabeza de elefante. Fue tan amable, que decidió regalarle unas campanas de Navidad, que Huerta compartió en sus redes sociales e incluso acabaron en un artículo de ‘Vanity Fair’. El propio Huerta se lo envió. "No pudo ser más apañado", dice.

Mientras llega una llamada soñada de Loewe, Lourdes asegura que se va a dormir contenta cada día satisfecha por el trabajo que hace. Además, con sus talleres, intenta que el oficio no muera en Frigiliana cuando ella decida dejarlo. “Yo intento ir dándolo a conocer y a la gente le gusta. A ver si se va corriendo la voz y conseguimos relevos”, concluye.