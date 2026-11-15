El pueblo más bonito de España para recorrer a pie: Conjunto Histórico-Artístico con una fortaleza del siglo XVI

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LO ESENCIAL Las claves Vélez-Blanco cuenta con un emblemático castillo del siglo XVI construido sobre una antigua alcazaba musulmana, con elementos góticos y del Renacimiento italiano. El patio de honor original de la fortaleza, hecho de mármol de Macael, fue vendido a principios del siglo XX y hoy se expone en el Metropolitan Museum de Nueva York. El municipio está declarado Conjunto Histórico-Artístico y destaca por su casco antiguo, la iglesia de Santiago Apóstol y la fuente de los Caños de Caravaca. En sus inmediaciones se ubica la Cueva de los Letreros, abrigo con pinturas rupestres donde destaca la figura del indalo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En Nueva York hay una parte de Almería que lleva más de 80 años lejos de su tierra. Es el antiguo patio de honor del castillo de Vélez-Blanco, una obra de mármol de Macael que fue desmontada y vendida a principios del siglo XX y que hoy se puede contemplar en el Metropolitan Museum. En el pueblo quedó un castillo que a día de hoy es el gran emblema de la localidad.

La historia de esta fortaleza se remonta a 1506, cuando Pedro Fajardo y Chacón, primer marqués de los Vélez, ordenó su construcción sobre una antigua alcazaba musulmana. Las obras terminaron en 1515. Desde entonces, el castillo domina el perfil de Vélez-Blanco y recuerda el pasado señorial de este municipio del norte de Almería.

Su aspecto exterior es el de una construcción defensiva, aunque dentro se concibió como residencia palaciega. La arquitectura comenzó siguiendo el estilo gótico y después incorporó las formas del Renacimiento italiano, una evolución que se relaciona con la visita del marqués al castillo de La Calahorra, en Granada.

El patio desapareció en 1904, cuando los duques de Medina Sidonia lo vendieron al francés J. Goldberg. En 1941, el Metropolitan adquirió sus fachadas de mármol, que todavía forman parte de la exposición del museo neoyorquino. En el castillo almeriense se puede conocer hoy una reproducción digital en tres dimensiones, recibida por la Junta de Andalucía en 2008, además de una muestra de maquetas sobre la historia del monumento.

El casco antiguo conserva buena parte de su trazado histórico, con calles estrechas, pendientes pronunciadas y antiguas viviendas señoriales que todavía muestran escudos en sus fachadas. En el barrio de la Morería, a los pies de la fortaleza, se encuentra la iglesia de la Magdalena, levantada sobre una antigua mezquita.

También forman parte del recorrido la iglesia de Santiago Apóstol, cuyas obras comenzaron alrededor de 1512, y la fuente de los Caños de Caravaca, del siglo XVIII, reconocible por su decoración de azulejos.

Para cambiar la perspectiva, el collado de las Arenas ofrece una panorámica del pueblo y del castillo. El Almacén del Trigo, en la avenida Marqués de los Vélez, funciona como centro de visitantes y puede servir de referencia para organizar el recorrido.

En las proximidades está la Cueva de los Letreros, conocida por las pinturas rupestres entre las que aparece el indalo, una figura que acabaría convirtiéndose en el emblema más popular de Almería. El abrigo forma parte del conjunto de arte rupestre del Arco Mediterráneo de la península ibérica, incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Vélez-Blanco forma parte de los conjuntos histórico-artísticos reconocidos por la Junta de Andalucía en Almería desde 2002. Se encuentra, además, junto al Parque Natural Sierra María-Los Vélez, en un entorno próximo a las provincias de Granada y Murcia.